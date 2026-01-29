Royal Caribbean commande deux nouveaux paquebots à Saint-Nazaire

Royal Caribbean Group poursuit sa montée en puissance industrielle en France. L’armateur a signé le 29 janvier avec les Chantiers de l’Atlantique un accord portant sur deux navires fermes de sa future « Discovery Class », assorti de quatre options.
Pour Jason Liberty, PDG de Royal Caribbean Group, cette nouvelle classe incarne la stratégie long terme du groupe : « La Discovery Class représente notre engagement continu à façonner l’avenir des vacances. Ces navires montreront ce qui est possible lorsque le design rencontre un objectif clair », souligne-t-il, en saluant l’écosystème industriel français et les nouvelles technologies mobilisées à Saint-Nazaire.
Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean, évoque « un concept audacieux qui place les passagers au cœur de tout », avec des moments spectaculaires et des itinéraires vers des destinations emblématiques dans le monde entier.
Royal Caribbean : une relation industrielle de près de quarante ans
Ce nouveau programme prolonge un partenariat historique entre Royal Caribbean et les Chantiers de l’Atlantique, entamé en 1985 avec la Sovereign Class. Depuis, le chantier français a construit 21 navires pour le groupe, dont plusieurs unités emblématiques de la classe Oasis – à l’image du Harmony of the Seas – ainsi que la série Edge de Celebrity Cruises.
Deux nouveaux paquebots sont actuellement en construction sur le site ligérien : Oasis 7 pour Royal Caribbean et Celebrity Xcite pour la marque premium du groupe.
Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique, voit dans ce nouveau contrat un marqueur stratégique : « Faire naître la Discovery Class est une opportunité de montrer le futur de la construction navale. Ensemble, nous façonnons une nouvelle génération de vacances en mer ».
Une réaction d'Emmanuel Macron
« Royal Caribbean Group choisit la France et confie aux Chantiers de l’Atlantique la construction d’au moins deux nouveaux navires à Saint-Nazaire. 8 millions d’heures de travail par paquebot : des emplois durables, des savoir-faire ancrés, une excellence qui rayonne au large », a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X.
Aucun tonnage ni capacité n’ont encore été communiqués.
Cette commande s’intègre dans une stratégie plus large de diversification du portefeuille de Royal Caribbean Group. D’ici 2028, le groupe prévoit de faire passer son réseau de destinations privées de trois à huit sites, via les collections Perfect Day et Royal Beach Club. Il prépare également son entrée sur le marché du fluvial en 2027 avec Celebrity River Cruises.
Enfin, Royal Caribbean a prévu jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels supérieurs aux estimations de Wall Street, pariant sur la forte demande des consommateurs qui dépensent plus à bord lors de ses vacances en croisière et sur la hausse des prix des billets.
