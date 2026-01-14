TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte

Une quatrième hausse consécutive attendue


Volumes de passagers inédits, nouvelles livraisons de navires, réservations anticipées : tous les indicateurs convergent vers une année 2026 record pour l’industrie mondiale de la croisière. Mais cette dynamique cache une réalité plus contrastée : priorité est donnée au très porteur marché américain, au risque de laisser l’Europe, notamment la France et l’Italie, face à une offre plus contrainte.


Rédigé par le Jeudi 15 Janvier 2026

La Floride concentre à elle seule les deux plus grands ports de croisière au monde, dont PortMiami, illustrant le poids stratégique du marché américain dans les choix de déploiement des compagnies. @DepositPhotos
La Floride concentre à elle seule les deux plus grands ports de croisière au monde, dont PortMiami, illustrant le poids stratégique du marché américain dans les choix de déploiement des compagnies. @DepositPhotos
Worldia
Après une année 2025 déjà meilleure que prévu, l’industrie de la croisière devrait battre de nouveaux records en 2026. Selon les projections de l’American Automobile Association (AAA), 21,7 millions d’Américains devraient embarquer sur une croisière maritime en 2026, contre 20,7 millions en 2025.

À l’échelle mondiale, les estimations tablent sur plus de 34 millions de passagers, dépassant nettement les niveaux d’avant-Covid.

Il s’agirait ainsi de la quatrième année consécutive de croissance pour le secteur, une performance rare dans le tourisme, portée par une demande solide, des taux de remplissage élevés et une montée en gamme continue de l’offre.

Des arbitrages en faveur du marché nord-américain

Autres articles
Mais derrière ces chiffres record se cache un arbitrage stratégique clair de la part des compagnies : les nouveaux navires sont d’abord positionnés sur le marché américain.

Construit en Italie, mais destiné d’emblée au marché américain, le Norwegian Luna illustre le paradoxe européen : son industrie navale bénéficie des commandes mais la croissance opérationnelle se joue ailleurs.

PortMiami et Port Canaveral, les deux principaux ports de croisière de Floride mais aussi du monde, absorbent ainsi l’essentiel des mises en service de nouveaux navires, confirmant la priorité accordée au marché américain.

Le raisonnement est avant tout économique : demande soutenue, infrastructures dimensionnées pour les méga-navires et rentabilité supérieure par passager.

En Europe, mieux vaut réserver tôt…

En Europe, et plus particulièrement en France et en Italie, le marché est attractif mais sous tension. La demande progresse, mais l’offre n’augmente pas au même rythme.

La plupart des navires positionnés en Méditerranée sont déjà en exploitation depuis plusieurs années, tandis que peu d’unités neuves y sont affectées à l’année - même si le MSC World Asia y est attendu à partir de novembre prochain.

Faute de capacités supplémentaires en 2026, Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France, l’a rappelé en début d’année, lors du lancement de la campagne de publicité de la compagnie : « MSC est aujourd’hui dans une phase de consolidation, avec de nombreux navires en construction - 12 intégreront la flotte d’ici à 2033, pour atteindre 35 unités - mais, à ce stade, nous n’avons pas encore une augmentation massive de la capacité.

Il faut donc réserver tôt pour être sûr d’avoir les bonnes cabines », a-t-il martelé.

À ces contraintes d’offre s’ajoutent des facteurs locaux qui compliquent l’exploitation en Europe de manière croissante : quotas d’escales, limitations du nombre de passagers débarqués, acceptabilité sociale du tourisme de masse et augmentation de taxes.

Une géographie de la croissance assumée

« L’Amérique du Nord demeure le principal marché source de la croisière mondiale. La croissance du nombre de passagers nord-américains constitue un moteur déterminant des performances du secteur et oriente naturellement les stratégies de déploiement des compagnies », résume la CLIA.

L’investissement récent de Royal Caribbean Group dans un terminal de croisière exclusif à PortMiami, dont les travaux ont été lancés cette semaine, illustre très concrètement cette priorité.

Avec 345 millions de dollars engagés pour une infrastructure capable d’accueillir jusqu’à 7 000 passagers, le groupe ne se contente pas d’y positionner ses navires les plus récents : il sécurise durablement ses capacités d’exploitation là où la demande est la plus forte et la plus rentable.


Lu 1944 fois

Tags : clia, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

Pourquoi la Norvège est LA destination pour 2026

Pourquoi la Norvège est LA destination pour 2026
La Norvège est un pays qui réconcilie le voyage avec l’essentiel : le temps retrouvé, les...
Dernière heure

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte

Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ? [ABO]

Ventes en agences : un début d’année 2026 à deux vitesses ? [ABO]

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group
Partez en France

Partez en France

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
AirMaG

AirMaG

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias