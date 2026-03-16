Est-ce le bon moment pour Cuba ?

On ne va pas se mentir, les résultats du tourisme à Cuba sont catastrophiques, même si, quelques professionnels et les clients directs continuent à nous faire confiance. Les compagnies aériennes canadiennes, avant Air France, avaient déserté la destination, et ça n’a rien à voir avec le manque de kérosène sur l’île. Les Allemands, les Belges et les Suisses déconseillent de voyager à Cuba. La France, l’Italie et l’Espagne sont moins radicaux. Néanmoins, Cuba restera, ou redeviendra, une destination majeure dans le monde, notamment pour ses atouts tant culturels que naturels. Les infrastructures, construites pendant le Covid, sont prêtes à accueillir plus de 5 millions de touristes annuellement. Les Etats-Unis le savent et ça les intéresse. Virer les Européens et les Canadiens de la destination fait partie du plan de reconquête. De notre côté, nous estimons pourtant qu’il y aurait de la place pour tous les marchés. Entre le balnéaire et la découverte, nous savons que chaque marché s’organise autour d’infrastructures différentes. Les Canadiens vont sur les plages des cayos , les Européens se baladent à travers le pays en logeant chez les Cubains. Et les Américains ? Ils s’intéresseront à une certaine forme de culture et utiliseront leurs propres hôtels. Ils feront des séjours de courte durée, mais réguliers. C’est du moins l’expérience que nous avons acquise pendant le « test Obama ».