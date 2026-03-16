Est-ce le bon moment pour Cuba ?

Sur Cuba, on raconte n’importe quoi
“Air France annule ses vols pour La Havane”. L’effet a été spectaculaire, les médias ont une fois de plus tablé sur le sensationnel au détriment de l’objectivité. On a fait le buzz et c’est tout ce qui compte. Avec une simple rumeur, une approximation ou carrément un mensonge, la priorité est de faire des likes.
Pourtant, s'agissant de Air France, si on recherche un Paris - La Havane, les vols apparaissent toujours en machine. L’information en réalité était : AF suspend (et non annule) ses vols - DIRECTS - vers La Havane du 31 mars au 15 juin. La route optimisée depuis l’Europe passera par Panama durant cette période (Plus de détails sur notre compte Instagram).
Et qu’en est-il de l’information vérifiée sur les problèmes économiques de Cuba et leur répercutions directes sur le tourisme ? Les coupures d’électricité, le manque de carburant, oui bien sûr affectent énormément la vie des cubains. La stratégie américaine pour mettre à genoux le pays est en train de fonctionner. Seulement le tourisme est prioritaire. Et dans un pays encore très bien planifié, nous obtenons le carburant nécessaire pour faire rouler nos bus et nos voitures de location. Tous nos logements sont autonomes en énergie, et souvent grâce au solaire.
Finalement, et on sait que c’est difficile à croire : quand on réussit à les convaincre de venir, nos clients sont satisfaits de leur expérience de voyage (voir les témoignages de nos partenaires).
Finalement, et on sait que c’est difficile à croire : quand on réussit à les convaincre de venir, nos clients sont satisfaits de leur expérience de voyage (voir les témoignages de nos partenaires).
Cuba : “Y aller avant que ça ne change !”
C’était le slogan sur lequel on a surfé pendant la période Obama, entre 2018 et 2019, et qui a permis d’atteindre la meilleure fréquentation touristique de toute l’histoire du pays (plus 4,2 millions d’entrées en 2019), et le meilleur résultat pour nous, en tant que réceptif.
Même si je ne suis pas journaliste, j’irai donc moi aussi de ma petite rumeur : allez à Cuba, ou envoyez les clients à Cuba… avant que ça ne change ! De nouveau, les américains pourraient bien arriver en masse pour visiter la grande île. C’est ce qu’on entend dire en tout cas : la stratégie des États-Unis pour Cuba serait de mettre la main sur le tourisme. Ouvrir la voie aux grandes chaînes hôtelières américaines en particulier et lever le blocus sur le tourisme en général.
C’est effectivement la seule ressource économique susceptible d’intéresser Trump. On se réjouit parfois de ne pas avoir de pétrole !
Même si je ne suis pas journaliste, j’irai donc moi aussi de ma petite rumeur : allez à Cuba, ou envoyez les clients à Cuba… avant que ça ne change ! De nouveau, les américains pourraient bien arriver en masse pour visiter la grande île. C’est ce qu’on entend dire en tout cas : la stratégie des États-Unis pour Cuba serait de mettre la main sur le tourisme. Ouvrir la voie aux grandes chaînes hôtelières américaines en particulier et lever le blocus sur le tourisme en général.
C’est effectivement la seule ressource économique susceptible d’intéresser Trump. On se réjouit parfois de ne pas avoir de pétrole !
On ne va pas se mentir, les résultats du tourisme à Cuba sont catastrophiques, même si, quelques professionnels et les clients directs continuent à nous faire confiance. Les compagnies aériennes canadiennes, avant Air France, avaient déserté la destination, et ça n’a rien à voir avec le manque de kérosène sur l’île. Les Allemands, les Belges et les Suisses déconseillent de voyager à Cuba. La France, l’Italie et l’Espagne sont moins radicaux. Néanmoins, Cuba restera, ou redeviendra, une destination majeure dans le monde, notamment pour ses atouts tant culturels que naturels. Les infrastructures, construites pendant le Covid, sont prêtes à accueillir plus de 5 millions de touristes annuellement. Les Etats-Unis le savent et ça les intéresse. Virer les Européens et les Canadiens de la destination fait partie du plan de reconquête. De notre côté, nous estimons pourtant qu’il y aurait de la place pour tous les marchés. Entre le balnéaire et la découverte, nous savons que chaque marché s’organise autour d’infrastructures différentes. Les Canadiens vont sur les plages des cayos, les Européens se baladent à travers le pays en logeant chez les Cubains. Et les Américains ? Ils s’intéresseront à une certaine forme de culture et utiliseront leurs propres hôtels. Ils feront des séjours de courte durée, mais réguliers. C’est du moins l’expérience que nous avons acquise pendant le « test Obama ».
Charlotte Ferrux
+33 1 84 73 03 67 (Renseignements en Europe)
info-agence-france@lahavane.com
www.caraibesautrement.com
>> Caraïbes Autrement dans l'Annuaire DESTIMAG
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