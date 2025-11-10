Sumidero : projet communautaire, pionnier du tourisme durable à Cuba

Immersion dans la communauté



● 3 nuits à Sumidero avec participation active aux travaux agricoles

● Hébergement chez l'habitant (casas particulares)

● Ateliers artisanaux avec les familles cubaines

● Dîner collectif avec les membres du projet communautaire



Découverte culturelle approfondie



● Visite de la coopérative Los Burros et apprentissage des méthodes agricoles traditionnelles

● Initiation au baseball avec une équipe locale

● Découverte du processus complet de la culture du tabac (selon saison)

● Visite du musée Korda (le photographe du célèbre portrait de Ché Guevara)

● Visite de séchoirs à tabac



Aventure nature et sports doux



● 85 km de vélo sur 2 jours à travers la Vallée de San Andrés (assistance technique incluse)

● Randonnées dans les montagnes de l'Escambray dans le centre de l’île.

● Bivouac au bord du lac Hanabanilla

● Pêche au fil à Casilda, proche de Trinidad, avec des pêcheurs locaux



Circuit complet de l'Ouest cubain



● La Havane, Viñales, Playa Larga, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara

● Visites guidées en français dans toutes les étapes

● Transport varié : minibus climatisé, 4x4, voitures américaines années 50, bateau