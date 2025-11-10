Sumidero : projet communautaire, pionnier du tourisme durable à Cuba

Ce programme de 15 jours/14 nuits propose une expérience immersive dans un village méconnu de l'ouest cubain, combinant tourisme participatif, développement durable et rencontres humaines.
Situé dans la province de Pinar del Río, le village de Sumidero ressemble à ce qu'était Viñales il y a 30 ans : un site entouré de mogotes similaires à celles qui ont fait classer Viñales patrimoine de l’humanité, un village dépourvu d'infrastructures touristiques et porteur de traditions préservées.
Sumidero : la Cuba d’il y a 30 ans
Pas de bus ici, mais des chars à boeufs et des camions pour le transport des personnes. Un territoire où l'agriculture biologique et la culture du tabac rythment encore le quotidien des habitants, aujourd'hui confrontés aux pénuries qui touchent le pays.
Le circuit s'inscrit dans une démarche de tourisme communautaire durable, répondant à une demande croissante des voyageurs pour des expériences authentiques et responsables. Comme le soulignent les tendances actuelles du secteur, "le tourisme communautaire, indigène et artisanal est en croissance”.
Un projet communautaire structuré avec l'État cubain
Ce qui distingue fondamentalement ce circuit des offres traditionnelles, c'est son ancrage dans un véritable projet de développement local. L'université de Pinar del Rio, chef-lieu de la province, a confié à Dunia, directrice du projet, les pleins pouvoirs pour identifier des actions bénéficiant directement à la communauté : repérage de mini-industries pour d'éventuels investissements d'ONG, travail collaboratif avec les paysans, mise en place de formes de développement durable stimulant l'économie locale.
Les voyageurs participent activement pendant trois jours complets aux activités de la coopérative agricole Los Burros, découvrant les méthodes de production ancestrales, l'assemblage des cultures inspiré de l'ancien "milpa" mésoaméricain, et les processus qui bénéficient aux crèches, écoles, hôpitaux et maisons de retraite de la région.
Les points forts du circuit
Immersion dans la communauté
● 3 nuits à Sumidero avec participation active aux travaux agricoles
● Hébergement chez l'habitant (casas particulares)
● Ateliers artisanaux avec les familles cubaines
● Dîner collectif avec les membres du projet communautaire
Découverte culturelle approfondie
● Visite de la coopérative Los Burros et apprentissage des méthodes agricoles traditionnelles
● Initiation au baseball avec une équipe locale
● Découverte du processus complet de la culture du tabac (selon saison)
● Visite du musée Korda (le photographe du célèbre portrait de Ché Guevara)
● Visite de séchoirs à tabac
Aventure nature et sports doux
● 85 km de vélo sur 2 jours à travers la Vallée de San Andrés (assistance technique incluse)
● Randonnées dans les montagnes de l'Escambray dans le centre de l’île.
● Bivouac au bord du lac Hanabanilla
● Pêche au fil à Casilda, proche de Trinidad, avec des pêcheurs locaux
Circuit complet de l'Ouest cubain
● La Havane, Viñales, Playa Larga, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara
● Visites guidées en français dans toutes les étapes
● Transport varié : minibus climatisé, 4x4, voitures américaines années 50, bateau
Alternative innovante
Ce circuit répond aux attentes actuelles des voyageurs en quête de sens, d'authenticité et d'impact positif.
Cuba reste naturellement une destination "low-tech", bio et pratiquant le recyclage par obligation, ce qui en fait paradoxalement l'une des destinations caribéennes avec la plus faible empreinte carbone. Le circuit Sumidero amplifie cette dimension en privilégiant les transports doux (vélo, bateau, chars à boeufs), les hébergements locaux et les circuits courts alimentaires.
Porteur de valeurs, le voyage autour du projet Sumidero offre un récit commercial puissant : celui d'une participation concrète au développement d'un village cubain, d'une rencontre authentique avec la société cubaine contemporaine, et d'une aventure humaine mémorable loin des sentiers battus.
Une prestation pensée pour les agences
Le forfait comprend l'intégralité des prestations : e-visa, guide francophone exclusif du début à la fin, tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner sauf exceptions mentionnées), transport avec chauffeur, visites et activités, prêt de vélos VTC avec assistance technique.
Tarif de base : à partir de 1 251 € par personne (hors vols internationaux)
L'expertise Caraïbes Autrement au service des professionnels
Avec plus de 30 ans de présence à Cuba, une cinquantaine de collaborateurs sur l'île et une dizaine en Europe, Caraïbes Autrement s'impose comme le réceptif de référence sur le marché français. L'équipe participe activement à l'organisation des sentiers et sites naturels cubains, intègre les organisations culturelles du pays, et applique une politique de développement durable tant sur le plan socio-économique qu'environnemental.
Informations
Durée : 15 jours / 14 nuits
Type de groupe : Adapté de 2 à 20 personnes
Niveau physique : Modéré (85 km de vélo sur 2 jours, randonnées)
Période : Toute l'année (la culture du tabac est saisonnière de juillet à janvier)
Départs : À la demande
Voir le programme exclusif de notre partenaire DOUBLE SENSE.
Pour inscrire des clients à ce programme contacter directement Double Sens.
Nos Newsletters en 2025 ici
Charlotte Ferrux
+33 1 84 73 03 67 (Renseignements en Europe)
info-agence-france@lahavane.com
www.caraibesautrement.com
>> Caraïbes Autrement dans l'Annuaire DESTIMAG
