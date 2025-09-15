"Cuba on the road" - Top Resa : venons échanger à Paris

Sur place, vous pourrez rencontrer :
Depuis plus de 30 ans, Caraïbes Autrement partage son expertise de Cuba avec les agences, en proposant des séjours sur mesure basés sur la rencontre, l’authenticité et une connaissance fine du terrain.
Ne manquez pas cette opportunité pour poser toutes vos questions sur la destination Cuba, découvrir notre approche conviviale et explorer des pistes de collaboration concrètes.
Prenez rendez-vous dès maintenant pour organiser une rencontre personnalisée sur le stand officiel de Cuba : agence@lahavane.com
● Stéphane Ferrux, directeur
● Charlotte Ferrux, directrice commerciale
Spécialiste historique et passionné de Cuba
En toute objectivité, nous sommes le meilleur réceptif à Cuba pour le marché français. Quelle prétention ! Non, c'est facile : nous sommes moins de 10, et la plupart sont positionnés sur des marchés de niche. Si on compare les réceptifs traditionnels, organisés en entreprise et non en artisan, ceux capables de répondre à des demandes directes comme à des demandes de professionnels et ceux qui travaillent légalement à Cuba, la concurrence est faible, surtout sur le marché français.
Parmi ces quelques réceptifs, nous avons été les premiers il y a 30 ans, nous avons la plus grande entreprise avec une cinquantaine de collaborateurs à Cuba et une dizaine en Europe, représentée légalement en France avec une garantie financière, une licence de voyagiste et une assurance RCP. Nous sommes capables de réaliser des opérations Incentive de 500 pax et gérer plus de 100 dossiers individuels de type sur-mesure simultanément.
L'expertise au service de Cuba authentique
Nous participons à l'organisation des sentiers et des sites naturels cubains avec, dans notre équipe, les meilleurs spécialistes en la matière. Nous sommes intégrés et connus de toutes les organisations culturelles du pays. Nous appliquons une VRAIE politique de développement durable, autant sur le plan socio-économique qu'environnemental. Notre organisation est collaborative et repose sur un système informatique de gestion du réceptif qui nous est propre. Et surtout le plus important : nos retours clients sont excellents !
Les réceptifs sont d'abord des techniciens du voyage, concentrés sur leur production et sur la qualité de leurs prestations. Ils sont passionnés par ce pays qu'ils connaissent si bien, par sa culture, ses gens et sa nature. Ils sont tournés vers le pays qu'ils habitent et qu'ils souhaitent faire connaître au reste du monde… pour le moins aux voyageurs français.
Sur les routes de Cuba : l'empreinte carbone revisitée
Qu'elles soient terrestres ou maritimes, les routes et le transport sont essentiels au voyage, c'est même LE voyage. Est-ce que voyager ne consisterait pas seulement à se déplacer ? Une fois arrivé, est-on encore en voyage ?
La réponse est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire de la sensation de celui qui voyage. Le déplacement, c'est aller ailleurs, quitter chez soi, quitter une partie de soi-même... pour arriver dans l'inconnu. Les gens, les espaces, le climat, les sons, les odeurs, tout devient différent, exotique, déstabilisant. Pendant le déplacement pour aller vers cet inconnu, le voyageur est seul avec lui-même, il s'oriente instinctivement vers son intérieur, car il n'est plus chez lui, mais il n'est pas encore ailleurs. Il est donc avec lui-même, il a le temps de réfléchir, de se concentrer si le voyage est long. Sa maison, sa famille, n'est maintenant que dans sa tête, et le pays qu'il va visiter est aussi dans son imaginaire. Aller d’un point à un autre permet de découvrir les différences entre les mondes, le sien et celui des autres, le réel et l’imaginaire.
Cuba mesure plus de 1200 km de long, la distance entre Strasbourg et Bayonne, c’est la plus grande île des Caraïbes. Se déplacer d'abord à Cuba puis dans Cuba nourrit le voyage au rythme de ses étapes. La Havane, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Varadero pour les plus connues, mais on pourrait ainsi prolonger le voyage en parcourant plus de 30 étapes… laissant une belle empreinte carbone ! Pas si sûr. Cuba, naturellement et bien malgré elle, impacte peu la planète de sa consommation d’énergie et notamment de ces déplacements, simplement parce que le carburant et l’énergie en générale y sont rationnés. On consomme peu à Cuba, on recycle beaucoup et surtout on use de nombreux stratagèmes, plus ingénieux les uns que les autres pour combler les manques : d’essence, de voitures, de pièces de
rechange, etc… et pourtant ça roule ! Au cours d’un voyage à Cuba, au fil des rencontres et des déplacements dans toutes sortes de véhicules avec ou sans moteur, on se rend compte que même en voyageant, même en se déplaçant, on peut avoir la plus basse empreinte carbone de toutes les destinations.
Tout sur le transport
Que ce soit en voiture moderne, en 4X4 ou en vieille voiture américaine, pour un transfert entre deux villes ou pour un circuit itinérant de plusieurs jours, les véhicules avec chauffeur (et parfois guide-chauffeur) offrent un service de bonne qualité et pas forcément plus cher que la voiture de location.
► Voir cubania
Atelier de réparation de voitures américaines
L’activité pas à pas
Tôt le matin
● En voiture américaine, route jusqu'à l'atelier, en périphérie de La Havane
Accueil par la famille des mécaniciens
● Présentations, échange et découverte de leur histoire et du quotidien.
Atelier mécanique
● Échange autour des voitures présentes, diagnostics, explications sur l'organisation globale des ateliers de voitures anciennes à Cuba.
Atelier de carrosserie/peinture
● Présentation des étapes (débosselage, mastic, ponçage, apprêt, peinture).
Retour au centre de La Havane et traversée des différents quartiers
Inspirations
Road trip Liberté
Essence garantie, budget malin !
Voiture location - Petit prix - Circuit à la carte
10 jours / 09 nuits
à partir de 525€/personnes
Road Trip Nature
Individuel
4X4 - Guide/Chauffeur - OutdoorCuba
07 jours / 06 nuits
A partir de 1060€/personnes
Road Trip en Américaine
Individuel
Américaine 50's - Chauffeur - Rencontre
10 jours / 09 nuits
à partir de 1000€/personnes
Road Trip en Mer
Individuel
Croisière Couleur menthe à l'eau
Croisière Privée - Côté Caraïbes - Exclusif
12 jours / 11 nuits
à partir de 1220€ / personnes
Charlotte Ferrux
+33 1 84 73 03 67 (Renseignements en Europe)
info-agence-france@lahavane.com
www.caraibesautrement.com
>> Caraïbes Autrement dans l'Annuaire DESTIMAG
