"Cuba on the road" - Top Resa : venons échanger à Paris

Qu'elles soient terrestres ou maritimes, les routes et le transport sont essentiels au voyage, c'est même LE voyage. Est-ce que voyager ne consisterait pas seulement à se déplacer ? Une fois arrivé, est-on encore en voyage ?



La réponse est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire de la sensation de celui qui voyage. Le déplacement, c'est aller ailleurs, quitter chez soi, quitter une partie de soi-même... pour arriver dans l'inconnu. Les gens, les espaces, le climat, les sons, les odeurs, tout devient différent, exotique, déstabilisant. Pendant le déplacement pour aller vers cet inconnu, le voyageur est seul avec lui-même, il s'oriente instinctivement vers son intérieur, car il n'est plus chez lui, mais il n'est pas encore ailleurs. Il est donc avec lui-même, il a le temps de réfléchir, de se concentrer si le voyage est long. Sa maison, sa famille, n'est maintenant que dans sa tête, et le pays qu'il va visiter est aussi dans son imaginaire. Aller d’un point à un autre permet de découvrir les différences entre les mondes, le sien et celui des autres, le réel et l’imaginaire.



Cuba mesure plus de 1200 km de long, la distance entre Strasbourg et Bayonne, c’est la plus grande île des Caraïbes. Se déplacer d'abord à Cuba puis dans Cuba nourrit le voyage au rythme de ses étapes. La Havane, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Varadero pour les plus connues, mais on pourrait ainsi prolonger le voyage en parcourant plus de 30 étapes… laissant une belle empreinte carbone ! Pas si sûr. Cuba, naturellement et bien malgré elle, impacte peu la planète de sa consommation d’énergie et notamment de ces déplacements, simplement parce que le carburant et l’énergie en générale y sont rationnés. On consomme peu à Cuba, on recycle beaucoup et surtout on use de nombreux stratagèmes, plus ingénieux les uns que les autres pour combler les manques : d’essence, de voitures, de pièces de

rechange, etc… et pourtant ça roule ! Au cours d’un voyage à Cuba, au fil des rencontres et des déplacements dans toutes sortes de véhicules avec ou sans moteur, on se rend compte que même en voyageant, même en se déplaçant, on peut avoir la plus basse empreinte carbone de toutes les destinations.