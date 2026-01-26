Aller voir par soi-même

La création et la fabrication de voyage vraiment sur-mesure requièrent une grande technicité. Les prestations sophistiquées sont complexes. Et pour obtenir une qualité constante et sans faille, de gros moyens en technologie sont nécessaires. C’est d’autant plus vrai dans un pays peu préparé en logistique, dans un contexte économique et politique spécifique. Mais le voyage sur-mesure dans ces conditions est aussi le seul moyen de résister, de continuer à accueillir des voyageurs intéressés justement par connaître vraiment Cuba, motivés par l’expérience des rencontres avec des gens, par une culture et une économie différentes, paradoxales, défiant l’ordre mondial.

Les voyageurs veulent comprendre comment ça marche. Qu’est-ce qui rend possible de pouvoir participer aux concerts et aux expositions de la Fabrica de Arte ? Quelle est la motivation de Cesar Lopez, un des plus grands saxophonistes au monde, d’ouvrir son club de jazz à La Havane ? Pourquoi Leonardo Padura vient d’intituler son dernier roman : “Aller à La Havane” ? Et des centaines d’autres questions, qui surgissent ainsi dans l’esprit de gens qui ont “osé” aller à Cuba.