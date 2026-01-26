TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Aller voir par soi-même

Qu’en est-il vraiment de ce qu’on raconte sur Cuba ?


Une jeune journaliste, Maïlys Khider, s’interroge dans son reportage “Trois mois dans Cuba en crise” diffusé à France Culture, sur un des paradoxes cubains : Comment un pays dans une situation économique aussi difficile maintient-il une activité culturelle aussi dense ?


Rédigé par Caraïbes Autrement le Lundi 26 Janvier 2026

Danse contemporaine au théâtre Mella à La Havane © Caraïbes Autrement
Aer Lingus
L’actualité sur Cuba a toujours été chargée. Depuis sa première annexion par les Etats-Unis en 1898 - par le président Mckinley, l’idole de Trump - puis avec la Révolution Cubaine de Fidel Castro, le petit pays n’a jamais cessé de faire parler de lui. Et ça continue. Trump, soi-disant, veut mettre la main sur Cuba. A Cuba on commente que ça fait 60 ans qu’on entend ces mêmes menaces. “Oui mais, là…” Et moi, depuis 30 ans, j’entends commenter par les spécialistes qui défilent à La Havane dans les ambassades, que le pays va s’écrouler économiquement dans les trois prochains mois. Probablement qu’on n’a jamais été aussi près de cette vérité, mais proche de combien ?

Comment faire la part des choses, comment se forger une opinion, qui croire ? Il y a ce qu’on dit et il y a les faits. Aux rêves ou aux suppositions engendrés par la virtualité, on oppose la vérité qui nous rattache aux réalités du monde. Ce qu’on raconte sur Internet, du village d’à côté ou d’un pays à l’autre bout du monde, n’est au mieux qu’une vague interprétation, au pire une fake news. La seule solution pour connaître la vérité est d’aller voir par soi-même. Oui, c’est une invitation au voyage, mais pas n’importe quel voyage.

Quand j’ai commencé à Cuba, je me suis tout de suite tourné vers la production de voyage en individuel. Les cubains ne comprenaient pas pourquoi je me compliquais avec deux clients si c’était le même travail que pour 30, pour un chiffre d'affaires bien supérieur. D’abord, à proposer des prestations sophistiquées - du vrai sur-mesure - je pouvais gagner parfois autant avec 2 qu’avec 30 pax. Mais surtout, étant une représentation, c'est-à-dire une entreprise étrangère donc seulement tolérée à Cuba, je faisais ce que les agences réceptives cubaines ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas faire. 30 ans après, Havanatour a disparu et nous, nous sommes encore là.
Rue de la Vieille Havane © Caraïbes Autrement
Seul le voyage sur-mesure résiste aux aléas d’une destination

La création et la fabrication de voyage vraiment sur-mesure requièrent une grande technicité. Les prestations sophistiquées sont complexes. Et pour obtenir une qualité constante et sans faille, de gros moyens en technologie sont nécessaires. C’est d’autant plus vrai dans un pays peu préparé en logistique, dans un contexte économique et politique spécifique. Mais le voyage sur-mesure dans ces conditions est aussi le seul moyen de résister, de continuer à accueillir des voyageurs intéressés justement par connaître vraiment Cuba, motivés par l’expérience des rencontres avec des gens, par une culture et une économie différentes, paradoxales, défiant l’ordre mondial.
Les voyageurs veulent comprendre comment ça marche. Qu’est-ce qui rend possible de pouvoir participer aux concerts et aux expositions de la Fabrica de Arte ? Quelle est la motivation de Cesar Lopez, un des plus grands saxophonistes au monde, d’ouvrir son club de jazz à La Havane ? Pourquoi Leonardo Padura vient d’intituler son dernier roman : “Aller à La Havane” ? Et des centaines d’autres questions, qui surgissent ainsi dans l’esprit de gens qui ont “osé” aller à Cuba.
Cesar Lopez au Cesar Jazz Club de La Havane © Caraïbes Autrement
Sur place, on essaye d’y répondre. Mais lorsqu’un client repart de Cuba avec plus de questions que lorsqu’il est arrivé, nous savons que nous avons gagné le pari de faire tomber les idées préconçues, les aprioris, que ce voyageur a réfléchi, qu’il a pu dialoguer avec autant de personnes, qu’ils lui ont fournis autant d’opinions. Ces rencontres sincères avec des cubains, un pays, une culture ne sont possibles que dans le cadre d’un voyage vraiment sur-mesure, avec l’intention d'accueillir sincèrement, fièrement et humblement les visiteurs.
Aujourd’hui comme depuis 30 ans c’est ce que nous faisons. C’est pour cela que nous sommes toujours là, que nos clients sont enchantés par leur voyage, que les Cubains nous sont reconnaissants de la contribution apportée à leur économie, et que nous, réceptifs, nous aimons ce rôle d’intermédiaire qui permet aux gens de se rencontrer et de se comprendre.

Ils sont allés voir par eux mêmes : CUBANIA
Cours de danse au Ballet de Camagüey © Caraïbes Autrement
