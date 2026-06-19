Refus d'embarquement : le retard du vol ne dispense pas de respecter l'heure limite ! [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage

Un voyageur réclamait le remboursement de ses billets et une indemnisation après s'être vu refuser l'embarquement sur un vol Paris-Le Caire, alors qu'il s'est présenté lui même en retard à l'embarquement. La Médiation Tourisme et Voyage décrypte ce cas pour TourMaG.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 26 Juin 2026 à 07:38

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