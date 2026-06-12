Village vacances "dégradé" et demande de remboursement : fallait le signaler avant de partir ! [ABO]

Un vacancier a saisi la Médiation à la suite d’un séjour en famille effectué en août 2025 dans un établissement de type village vacances, estimant avoir été confronté à des conditions de séjour dégradées ayant conduit à un départ anticipé dès le lendemain de son arrivée.



Il sollicitait le remboursement intégral du séjour ainsi qu’une indemnisation complémentaire.



Le séjour avait été réservé pour une semaine. Le client dénonce un ensemble de dysfonctionnements : hébergement jugé vétuste (chambre vieillissante, absence de climatisation malgré des températures élevées, propreté contestée), ainsi que la présence d’un insecte dans le couchage.



Les espaces extérieurs sont également mis en cause, avec des allées abîmées et un entretien jugé insuffisant.



Le vacancier indique par ailleurs que sa fille aurait été légèrement blessée après une chute dans une zone où des branchages étaient présents.



Concernant la restauration, il évoque une qualité qu’il estime insatisfaisante, des files d’attente importantes et certains équipements hors service. Il fait également état de troubles digestifs au sein de la famille ainsi que d’un épisode médical concernant son épouse.



Les installations de loisirs et de bien-être sont aussi critiquées, notamment en raison de la piscine, du spa et d’un sauna dont le fonctionnement n’était pas assuré.



Estimant que les prestations ne correspondaient pas au niveau attendu, la famille a quitté l’établissement le lendemain de leur arrivée et engagé des frais de relogement et de réorganisation du séjour. Elle demande le remboursement du séjour ainsi qu’une indemnisation complémentaire.



En réponse, le professionnel conteste les accusations et considère que les griefs relèvent en grande partie de perceptions subjectives. Il indique ne pas avoir été informé de réclamations sur place. Il reconnaît toutefois une indisponibilité temporaire du sauna.