Village vacances "dégradé" et demande de remboursement : fallait le signaler avant de partir ! [ABO]

Un vacancier a saisi la MTV suite à un séjour en famille dans un village vacances, estimant avoir été confronté à des conditions de séjour dégradées ayant conduit à un départ anticipé dès le lendemain de son arrivée - DepositPhotos.com, Prostock
Un vacancier a saisi la Médiation à la suite d’un séjour en famille effectué en août 2025 dans un établissement de type village vacances, estimant avoir été confronté à des conditions de séjour dégradées ayant conduit à un départ anticipé dès le lendemain de son arrivée.
Il sollicitait le remboursement intégral du séjour ainsi qu’une indemnisation complémentaire.
Le séjour avait été réservé pour une semaine. Le client dénonce un ensemble de dysfonctionnements : hébergement jugé vétuste (chambre vieillissante, absence de climatisation malgré des températures élevées, propreté contestée), ainsi que la présence d’un insecte dans le couchage.
Les espaces extérieurs sont également mis en cause, avec des allées abîmées et un entretien jugé insuffisant.
Le vacancier indique par ailleurs que sa fille aurait été légèrement blessée après une chute dans une zone où des branchages étaient présents.
Concernant la restauration, il évoque une qualité qu’il estime insatisfaisante, des files d’attente importantes et certains équipements hors service. Il fait également état de troubles digestifs au sein de la famille ainsi que d’un épisode médical concernant son épouse.
Les installations de loisirs et de bien-être sont aussi critiquées, notamment en raison de la piscine, du spa et d’un sauna dont le fonctionnement n’était pas assuré.
Estimant que les prestations ne correspondaient pas au niveau attendu, la famille a quitté l’établissement le lendemain de leur arrivée et engagé des frais de relogement et de réorganisation du séjour. Elle demande le remboursement du séjour ainsi qu’une indemnisation complémentaire.
En réponse, le professionnel conteste les accusations et considère que les griefs relèvent en grande partie de perceptions subjectives. Il indique ne pas avoir été informé de réclamations sur place. Il reconnaît toutefois une indisponibilité temporaire du sauna.
Il sollicitait le remboursement intégral du séjour ainsi qu’une indemnisation complémentaire.
Le séjour avait été réservé pour une semaine. Le client dénonce un ensemble de dysfonctionnements : hébergement jugé vétuste (chambre vieillissante, absence de climatisation malgré des températures élevées, propreté contestée), ainsi que la présence d’un insecte dans le couchage.
Les espaces extérieurs sont également mis en cause, avec des allées abîmées et un entretien jugé insuffisant.
Le vacancier indique par ailleurs que sa fille aurait été légèrement blessée après une chute dans une zone où des branchages étaient présents.
Concernant la restauration, il évoque une qualité qu’il estime insatisfaisante, des files d’attente importantes et certains équipements hors service. Il fait également état de troubles digestifs au sein de la famille ainsi que d’un épisode médical concernant son épouse.
Les installations de loisirs et de bien-être sont aussi critiquées, notamment en raison de la piscine, du spa et d’un sauna dont le fonctionnement n’était pas assuré.
Estimant que les prestations ne correspondaient pas au niveau attendu, la famille a quitté l’établissement le lendemain de leur arrivée et engagé des frais de relogement et de réorganisation du séjour. Elle demande le remboursement du séjour ainsi qu’une indemnisation complémentaire.
En réponse, le professionnel conteste les accusations et considère que les griefs relèvent en grande partie de perceptions subjectives. Il indique ne pas avoir été informé de réclamations sur place. Il reconnaît toutefois une indisponibilité temporaire du sauna.
Ce que disent les textes :
Sur le plan juridique, l’article L.211-16 du Code du tourisme prévoit la responsabilité de plein droit du professionnel pour la bonne exécution du forfait, sauf cause étrangère.
L’article L.211-17 ouvre droit à une réduction de prix ou à une indemnisation en cas de non-conformité des prestations.
L’article L.211-17 ouvre droit à une réduction de prix ou à une indemnisation en cas de non-conformité des prestations.
Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :
En l’espèce, la Médiation a considéré que la plupart des éléments avancés ne sont pas suffisamment étayés pour caractériser une non-conformité avérée.
Plusieurs griefs relèvent de l’appréciation subjective et ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
Aucune réclamation n’ayant été formulée sur place, le départ anticipé ne peut être regardé comme justifié au regard des pièces du dossier.
La MTV rappelle enfin qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les préjudices corporels ou moraux allégués, et qu’aucun lien direct n’est établi entre les troubles invoqués et les prestations de l’établissement.
Dans ces conditions, aucun remboursement intégral, ni prise en charge des frais de relogement n’est retenu. En revanche, l’indisponibilité du sauna, reconnue par l’établissement, est susceptible d’ouvrir droit à un dédommagement partiel estimé à 5% du prix du séjour.
Plusieurs griefs relèvent de l’appréciation subjective et ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
Aucune réclamation n’ayant été formulée sur place, le départ anticipé ne peut être regardé comme justifié au regard des pièces du dossier.
La MTV rappelle enfin qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les préjudices corporels ou moraux allégués, et qu’aucun lien direct n’est établi entre les troubles invoqués et les prestations de l’établissement.
Dans ces conditions, aucun remboursement intégral, ni prise en charge des frais de relogement n’est retenu. En revanche, l’indisponibilité du sauna, reconnue par l’établissement, est susceptible d’ouvrir droit à un dédommagement partiel estimé à 5% du prix du séjour.
La Médiation Tourisme et Voyage :
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.
Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.
Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.
Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.
Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.
www.mtv.travel
Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.
Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.
Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.
Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.
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