150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)

Au moment où l’on célèbre les 90 ans des congés payés, l’on se doit de célébrer un anniversaire moins connu, mais qui devrait être cher à tous ceux qui ont eu la chance d’occuper leurs vacances par des séjours mémorables. Lesquels ? Les « colonies » bien sûr ! Celles chantées par Pierre Perret à une époque (les années soixante) où, excusez du peu, 4 millions d’enfants en profitaient ! Mais l’histoire est cruelle, et les « colos » d’hier et d’avant-hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Tout aussi joyeuses et éducatives, celles de notre époque vouée à un tourisme de masse triomphant voient le nombre de participants diminuer d’année en année alors que jamais notre monde n’a eu autant besoin d’elles. Une étude d’Ifop pour la JPA (Jeunesse au plein air) réalisée sur des adultes, aide à faire le point sur une formule dans laquelle la France excelle depuis un siècle et demi et qu’elle tente coûte que coûte de préserver.

Rédigé par Josette Sicsic (Futuroscopie) le Vendredi 19 Juin 2026 à 07:26

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