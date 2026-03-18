Atlantic Airways relance les vols directs entre Paris et les Îles Féroé

Atlantic Airways réintroduit une liaison sans escale entre Paris et les Îles Féroé pour la saison printemps-été 2026.
Les vols sont opérés du 24 avril à octobre 2026, avec deux rotations hebdomadaires (lundi et vendredi) en début et fin de saison.
À partir du 25 mai et jusqu’au début septembre, une troisième fréquence sera ajoutée le mercredi.
La durée de vol est d’environ 2h40 entre Paris-CDG et Vágar, unique aéroport de l’archipel. Les tarifs aller-retour sont annoncés à partir de 312€ TTC, sous réserve de disponibilité.
En dehors de cette période, la compagnie assure une desserte toute l’année via Copenhague.
Les vols sont opérés du 24 avril à octobre 2026, avec deux rotations hebdomadaires (lundi et vendredi) en début et fin de saison.
À partir du 25 mai et jusqu’au début septembre, une troisième fréquence sera ajoutée le mercredi.
La durée de vol est d’environ 2h40 entre Paris-CDG et Vágar, unique aéroport de l’archipel. Les tarifs aller-retour sont annoncés à partir de 312€ TTC, sous réserve de disponibilité.
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Une desserte vers un archipel de 18 îles
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La liaison permet de rejoindre directement les Îles Féroé depuis la France, un territoire composé de 18 îles situées entre l’Islande et la Norvège.
L’archipel est relié par des tunnels, ponts et ferries, et propose notamment des activités de randonnée, d’observation de la faune et une offre culturelle et gastronomique locale.
Atlantic Airways assure ainsi une connexion directe entre Paris et cette destination pendant la saison estivale.
A lire aussi : Atlantic Airways ouvre un centre de formation aux Îles Féroé
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