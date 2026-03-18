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Atlantic Airways relance les vols directs entre Paris et les Îles Féroé

Une liaison saisonnière entre Paris-CDG et Vágar à partir du 24 avril 2026


Atlantic Airways reprendra sa liaison directe entre Paris Charles de Gaulle et Vágar à partir du 24 avril 2026. Opérée jusqu’en octobre, cette ligne saisonnière permet de rejoindre les Îles Féroé en 2h40, avec une fréquence de deux à trois vols hebdomadaires selon la période.


Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 11:00

La durée de vol est d’environ 2h40 entre Paris-CDG et Vágar - DepositPhotos.com, igorgolovniov
La durée de vol est d’environ 2h40 entre Paris-CDG et Vágar - DepositPhotos.com, igorgolovniov
CroisiEurope
Atlantic Airways réintroduit une liaison sans escale entre Paris et les Îles Féroé pour la saison printemps-été 2026.

Les vols sont opérés du 24 avril à octobre 2026, avec deux rotations hebdomadaires (lundi et vendredi) en début et fin de saison.

À partir du 25 mai et jusqu’au début septembre, une troisième fréquence sera ajoutée le mercredi.

La durée de vol est d’environ 2h40 entre Paris-CDG et Vágar, unique aéroport de l’archipel. Les tarifs aller-retour sont annoncés à partir de 312€ TTC, sous réserve de disponibilité.

En dehors de cette période, la compagnie assure une desserte toute l’année via Copenhague.

Une desserte vers un archipel de 18 îles

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La liaison permet de rejoindre directement les Îles Féroé depuis la France, un territoire composé de 18 îles situées entre l’Islande et la Norvège.

L’archipel est relié par des tunnels, ponts et ferries, et propose notamment des activités de randonnée, d’observation de la faune et une offre culturelle et gastronomique locale.

Atlantic Airways assure ainsi une connexion directe entre Paris et cette destination pendant la saison estivale.

A lire aussi : Atlantic Airways ouvre un centre de formation aux Îles Féroé

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
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Tags : atlantic airways, iles feroe
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