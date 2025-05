Atlantic Airways ouvre un centre de formation aux Îles Féroé

Le centre de formation d’Atlantic Airways intègre deux simulateurs de vol conçus pour répondre aux standards les plus exigeants. Le premier est undédié auxIl est doté d’un treuil intégré et couplé à un entraîneur physique de treuil, permettant une préparation réaliste et sécurisée des équipages. Ce simulateur bénéficie de la certification de niveau D, la plus élevée pour les dispositifs de simulation.Le second simulateur, un, a été conçu par SIM International B.V. Il permet desur des configurations modernes, répondant aux besoins croissants de l’aviation régionale et internationale.L’utilisation de technologies de réalité mixte (MVR) complète cette infrastructure en offrant une dimension supplémentaire à la formation. Elle permet aux équipes de coordination au sol de partager une vision synchronisée avec les pilotes, renforçant ainsi la cohésion et la réactivité dans les situations complexes.Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Atlantic Airways , Thales et. Il marque une avancée notable pour l’autonomie des Îles Féroé dans le domaine de la formation aéronautique, tout en contribuant à la qualité opérationnelle et à la sécurité des opérations, domaines dans lesquels Atlantic Airways est déjà reconnue.