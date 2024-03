Les Îles Féroé, aux limites de l’Europe atlantique

Evidemment, le voyage aux Îles Féroé donne l’occasion de découvrirL’archipel vit - et plutôt très bien - de la pêche et des fermes d’élevage de saumons. Très attachés à leur identité, les habitants disposent d’une large autonomie institutionnelle et ont choisi de ne pas appartenir à l’Union Européenne.La langue - le féroïen - est différente du danois et les îles émettent des billets qui n’ont pas cours au Danemark. Ces différences stimulent un vrai sentiment national et un désir d’indépendance plutôt majoritaire dans la population.La vie quotidienne, elle, n’est pas simple mais les Féroïens, confortés par leur prospérité, s’accommodent parfaitement du climat rude et de leur isolement.Bien rodé,. Tunnels sous-marins, ferries et hélicoptères connectent les îles entre elles.pour rejoindre les plus isolées, comme le font par exemple les habitants de Svínoy ou de Fugloy, est d’ailleurs une expérience parfaite pour toucher du doigt la vie originale des habitants de cet archipel des confins.