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Le Travel Rugby Club (TRUC) fêtera ses 20 ans !

Un moment de convivialité du tourisme


Le Travel Rugby Club (TRUC) fêtera ses 20 ans le 11 juin 2026 à Paris, à l’occasion d’une soirée réunissant des professionnels du tourisme.



Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 15:10

Le Travel Rugby Club (TRUC) fêtera ses 20 ans le 11 juin 2026 à Paris - Depositphotos
Le Travel Rugby Club (TRUC) fêtera ses 20 ans le 11 juin 2026 à Paris - Depositphotos
CroisiEurope
Créé en 2006 par plusieurs acteurs du secteur, dont Valérie Loze, Line Gatard et Olivier Roche (vite rejoins par Yann Richard et Norbert Sarde), le collectif avait à l’époque organisé plusieurs matchs rassemblant professionnels, partenaires et bénévoles autour du rugby.

Pour ce 20eme anniversaire, le format évolue.

Pas de match au programme, mais un cocktail permettant aux anciens participants et aux professionnels du tourisme de se retrouver dans un moment convivial.

Le lieu sera précisé prochainement.

Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse suivante : zematchisback@gmail.com

A lire aussi: Rugby et tourisme : le TRUC est de retour !


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