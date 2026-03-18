Celebrity River Cruises muscle son offre à terre pour faire la différence sur le fluvial

Celebrity River Cruises veut aussi soigner les séjours pré et post-croisières - Image : Celebrity Cruises
Celebrity Cruises affine un peu plus son positionnement sur le marché du fluvial.
La compagnie a présenté l’architecture de ses futures expériences à terre pour Celebrity River Cruises, sa nouvelle offre européenne appelée à entrer en service en 2027.
L’ambition est claire : ne pas se contenter d’aligner des escales, mais proposer un programme de découvertes pensé comme un prolongement naturel de l’expérience de bord.
Pour y parvenir, la marque a structuré son offre en quatre séries. La Storyteller Series mettra en scène des habitants, guides et passionnés de culture capables de raconter une ville autrement qu’à travers un commentaire classique.
La Skillmaster Series misera davantage sur l’apprentissage et l’interaction, avec des expériences autour de l’artisanat, de la cuisine ou des savoir-faire locaux.
La Keys to the City Series entend, elle, donner davantage d’autonomie aux passagers grâce à des outils numériques, des parcours thématiques et des accès privilégiés à certains lieux ou intervenants.
La compagnie a présenté l’architecture de ses futures expériences à terre pour Celebrity River Cruises, sa nouvelle offre européenne appelée à entrer en service en 2027.
L’ambition est claire : ne pas se contenter d’aligner des escales, mais proposer un programme de découvertes pensé comme un prolongement naturel de l’expérience de bord.
Pour y parvenir, la marque a structuré son offre en quatre séries. La Storyteller Series mettra en scène des habitants, guides et passionnés de culture capables de raconter une ville autrement qu’à travers un commentaire classique.
La Skillmaster Series misera davantage sur l’apprentissage et l’interaction, avec des expériences autour de l’artisanat, de la cuisine ou des savoir-faire locaux.
La Keys to the City Series entend, elle, donner davantage d’autonomie aux passagers grâce à des outils numériques, des parcours thématiques et des accès privilégiés à certains lieux ou intervenants.
Une excursion incluse par jour et des séjours en amont ou en aval
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Enfin, la Celebrity Takeover Series proposera, une fois par croisière, un moment plus exclusif, pensé comme un événement signature du voyage.
Sur le plan commercial, Celebrity River Cruises met en avant le choix d’une excursion à terre incluse par jour.
La compagnie souligne également la place donnée aux séjours pré et post-croisière, annoncés à Prague et Budapest dès 2027, puis à Amsterdam à partir de 2028, avec hébergement haut de gamme, visites guidées et accompagnement de conciergerie.
La marque a déjà ouvert les réservations pour ses croisières 2027 et 2028, avec une première mise en service annoncée en août 2027.
Deux navires doivent entrer en service en 2027, dans le cadre d’une commande initiale de dix unités.
Sur le plan commercial, Celebrity River Cruises met en avant le choix d’une excursion à terre incluse par jour.
La compagnie souligne également la place donnée aux séjours pré et post-croisière, annoncés à Prague et Budapest dès 2027, puis à Amsterdam à partir de 2028, avec hébergement haut de gamme, visites guidées et accompagnement de conciergerie.
La marque a déjà ouvert les réservations pour ses croisières 2027 et 2028, avec une première mise en service annoncée en août 2027.
Deux navires doivent entrer en service en 2027, dans le cadre d’une commande initiale de dix unités.