Celebrity River Cruises muscle son offre à terre pour faire la différence sur le fluvial

La compagnie fluviale structure ses expériences en quatre catégories

Celebrity River Cruises détaille sa stratégie d’excursions pour ses futures croisières fluviales en Europe. La marque de Celebrity Cruises, dont les premières croisières fluviales européennes sont prévues en 2027, promet des découvertes plus personnalisées, plus expertes et plus exclusives, avec une expérience incluse par jour et des séjours pré et post-croisière à Prague, Budapest et Amsterdam.



Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 19 Mars 2026 à 11:39

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