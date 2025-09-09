TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)

de nouveaux navires fluviaux


Celebrity River Cruises a présenté ses futurs navires de croisière fluviale, dotés d’innovations inédites comme le restaurant « Magic Edge », des suites lumineuses et des équipements haut de gamme.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

Celebrity River Cruises lève le voile sur ses navires fluviaux - Photo Celebrity River Cruises
Celebrity River Cruises lève le voile sur ses navires fluviaux - Photo Celebrity River Cruises
Celebrity Cruises qui a annoncé en début d'année se lancer dans le segment de la croisière fluviale, vient de dévoiler ses futurs navires.

"Les navires Celebrity River Cruises seront les plus innovants sur les fleuves, grâce à une conception inédite et brevetée et à la pointe de l’industrie —qui maximise l’espace pour une expérience de vacances inégalée, tout en rapprochant encore plus nos passagers des destinations" a déclaré Laura Hodges Bethge, présidente de Celebrity Cruises.

Croisières fluviales : Celebrity River Cruises veut amener un nouveau souffle

Un communiqué de presse explique que les ponts seront découverts et permettront "une immersion totale à 360 degrés dans le panorama."

Les Celebrity Compass et Celebrity Seeker seront aussi dotés du "Magic Edge", le premier restaurant en porte-à-faux "offrant une vue panoramique sur le fleuve et la destination".

Au programme des équipements également : des espaces modulables, équipés de structures ombragées et d’un bar-grill sur le pont supérieur. Une piscine à débordement complètera l’offre.

Les cabines disposeront de lits king-size et de vastes balcons. Cinq catégories de cabines de luxe seront disponibles.

Les passagers des suites bénéficieront également d'un service de majordome dédié via « Butler Chat », de repas exclusifs, d'un service en chambre et d'expériences "happy hour", d'un service de blanchisserie. La réservation prioritaire pour les excursions sera également incluse.

Différentes suites à bord

Les nouvelles suites "Skylight Infinite Balcony" disposeront d'un salon séparé et d'une fenêtre au plafond pour profiter de la lumière naturelle.

Les suites "Vista Balcony" et les cabines "Balcony" seront dotées d'un extérieur "optimisé" parfait pour savourer un café ou se détendre après une journée en excursion. La technologie "Infinite Balcony’" donnera l’impression de faire entrer l'extérieur à l'intérieur.

Trente-trois croisières de 7 nuits sur le Rhin et le Danube seront programmées. Les séjours pré- et post-croisière, organisés avec le raffinement et l’élégance qui caractérisent Celebrity, seront disponibles à la réservation début 2026.


