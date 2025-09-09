Croisière fluviale : Celebrity River Cruises dévoile ses navires... (Photos)

Un communiqué de presse explique que les ponts seront découverts et permettront "une immersion totale à 360 degrés dans le panorama."



Les Celebrity Compass et Celebrity Seeker seront aussi dotés du "Magic Edge" , le premier restaurant en porte-à-faux "offrant une vue panoramique sur le fleuve et la destination".



Au programme des équipements également : des espaces modulables, équipés de structures ombragées et d’un bar-grill sur le pont supérieur. Une piscine à débordement complètera l’offre.



Les cabines disposeront de lits king-size et de vastes balcons. Cinq catégories de cabines de luxe seront disponibles.



Les passagers des suites bénéficieront également d'un service de majordome dédié via « Butler Chat », de repas exclusifs, d'un service en chambre et d'expériences "happy hour", d'un service de blanchisserie. La réservation prioritaire pour les excursions sera également incluse.