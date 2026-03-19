Tootbus lance une offre interurbaine pour découvrir la Toscane

Tootbus Tuscany permet de voyager librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano - DepositPhotos.com, onurcepheli
Tootbus annonce le lancement de l'offre interurbaine Tootbus Tuscany.
Le service repose sur un pass régional valable entre 2 et 5 jours, activé lors de la première montée à bord.
Il permet de voyager librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano, avec des départs quotidiens.
Les voyageurs peuvent débuter leur itinéraire depuis la ville de leur choix et organiser leur parcours sans contraintes de circuit prédéfini.
Les billets sont modifiables ou annulables sans frais jusqu’à 24 heures avant la date de départ.
Le dispositif est proposé du 18 mars au 31 octobre 2026. À l’occasion de son lancement, une offre promotionnelle est appliquée avec une réduction de 15% en semaine et de 10% le week-end.
Le service repose sur un pass régional valable entre 2 et 5 jours, activé lors de la première montée à bord.
Il permet de voyager librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano, avec des départs quotidiens.
Les voyageurs peuvent débuter leur itinéraire depuis la ville de leur choix et organiser leur parcours sans contraintes de circuit prédéfini.
Les billets sont modifiables ou annulables sans frais jusqu’à 24 heures avant la date de départ.
Le dispositif est proposé du 18 mars au 31 octobre 2026. À l’occasion de son lancement, une offre promotionnelle est appliquée avec une réduction de 15% en semaine et de 10% le week-end.
Une expérience enrichie par des services digitaux
Autres articles
-
Le groupe RATP cède ses activités de bus touristiques à Londres et Bath
-
Armor-lux, Salaün Holidays : un grand jeu concours pour voyager cet été !
-
Le Var et la Toscane renforcent leur alliance autour de l’agritourisme
-
Tootbus dévoile Tootie, son guide touristique conversationnel
-
Ces trésors Unesco cachés pour explorer la Toscane loin des foules
Le parcours est complété par des contenus audio et des informations culturelles accessibles tout au long du trajet.
Tootbus intègre également "Tootie", son assistant basé sur l’intelligence artificielle, disponible en plus de 50 langues, qui fournit des recommandations locales et des informations pratiques en temps réel.
Ce pass se traduit comme une extension des activités de Tootbus au-delà des grandes capitales touristiques.
A lire aussi : Ces trésors Unesco cachés pour explorer la Toscane loin des foules
Tootbus intègre également "Tootie", son assistant basé sur l’intelligence artificielle, disponible en plus de 50 langues, qui fournit des recommandations locales et des informations pratiques en temps réel.
Ce pass se traduit comme une extension des activités de Tootbus au-delà des grandes capitales touristiques.
A lire aussi : Ces trésors Unesco cachés pour explorer la Toscane loin des foules