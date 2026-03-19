Tootbus lance une offre interurbaine pour découvrir la Toscane

Et voyager librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano

Tootbus, filiale de RATP Dev, annonce le lancement de Tootbus Tuscany, une offre interurbaine permettant de circuler librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano. Ce dispositif repose sur un pass valable de 2 à 5 jours, avec des départs quotidiens jusqu’au 31 octobre 2026.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 19 Mars 2026 à 11:46

Lu 212 fois