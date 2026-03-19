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Tootbus lance une offre interurbaine pour découvrir la Toscane

Et voyager librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano


Tootbus, filiale de RATP Dev, annonce le lancement de Tootbus Tuscany, une offre interurbaine permettant de circuler librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano. Ce dispositif repose sur un pass valable de 2 à 5 jours, avec des départs quotidiens jusqu’au 31 octobre 2026.


Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 11:46

Tootbus Tuscany permet de voyager librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano - DepositPhotos.com, onurcepheli
Tootbus Tuscany permet de voyager librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano - DepositPhotos.com, onurcepheli
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Tootbus annonce le lancement de l'offre interurbaine Tootbus Tuscany.

Le service repose sur un pass régional valable entre 2 et 5 jours, activé lors de la première montée à bord.

Il permet de voyager librement entre Florence, Pise, Sienne, Lucques et San Gimignano, avec des départs quotidiens.

Les voyageurs peuvent débuter leur itinéraire depuis la ville de leur choix et organiser leur parcours sans contraintes de circuit prédéfini.

Les billets sont modifiables ou annulables sans frais jusqu’à 24 heures avant la date de départ.

Le dispositif est proposé du 18 mars au 31 octobre 2026. À l’occasion de son lancement, une offre promotionnelle est appliquée avec une réduction de 15% en semaine et de 10% le week-end.

Une expérience enrichie par des services digitaux

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Le parcours est complété par des contenus audio et des informations culturelles accessibles tout au long du trajet.

Tootbus intègre également "Tootie", son assistant basé sur l’intelligence artificielle, disponible en plus de 50 langues, qui fournit des recommandations locales et des informations pratiques en temps réel.

Ce pass se traduit comme une extension des activités de Tootbus au-delà des grandes capitales touristiques.

A lire aussi : Ces trésors Unesco cachés pour explorer la Toscane loin des foules

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
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Tags : tootbus, toscane
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