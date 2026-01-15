Il a connu tous les succès depuis maintenant 40 ans, menant une carrière d'entrepreneur riche, comme le secteur du tourisme en a rarement connu. Avec plus de 600 agences, 1 650 salariés et 2,2 milliards de volume d'affaires, le tout couplé à une marge de manœuvre serrée sur le marché français, Laurent Abitbol n'a plus que l'étranger pour développer son groupe. Dans l'ombre de son mentor, Nicolas Sarkozy, et dans le sillage de Jean-Michel Aulas, le dirigeant du groupe Marietton Développement pourrait-il se lancer réellement en politique ?
Il a débuté dans l'agence familiale au début des années 1990, comme simple agent de voyages. Puis, au tournant du siècle, il prend les rênes de l'affaire avec pour ambition de la porter au firmament du tourisme français.
Alors qu'il a fait de Marietton Développement le premier groupe français de distribution et de production du tourisme, qu'est-ce qui anime encore le sexagénaire ?
La politique, sans nul doute.
Preuve en est, Gérard Angel, l'un des professeurs de l'entrepreneur lyonnais à l'EFAP (École des nouveaux métiers de la communication), disait « qu'il aurait sans doute aimé faire de la politique », comme le rapporte le site Lyon Décideurs.
Ce n'est pas tout : ses dernières sorties illustrent bien une tentation d'embrasser cette nouvelle carrière.
"Peut-être qu'un jour, je serai ministre de l'Économie..."
Avant d'étudier le cas particulier du patron lyonnais, regardons un peu le contexte global.
La courte bromance entre Donald Trump et Elon Musk semble avoir totalement désinhibé les entrepreneurs du monde entier quant à leurs ambitions en politique.
Déjà en 2024, Éric Larchevêque, investisseur star de l'émission "Qui veut être mon associé ?", était intervenu au congrès Manor pour revenir sur une carrière riche en rebondissements, mais aussi pour appeler à l'émergence d'un Elon Musk à la française, capable de tronçonner un État obèse vivant au-dessus de ses moyens.
Dorénavant, une partie des médias français est à la recherche du pendant français du propriétaire de X (ex-Twitter).
Et c'est sans doute dans ce contexte général d'un pays à la recherche de son chef d'entreprise providentiel, et d'une parole libérée dans l'entreprise, que s'inscrivent les récentes sorties de Laurent Abitbol.
D'ailleurs, un sondage du réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie révèle que 83 % des chefs d'entreprise en France regrettent de ne pas être écoutés par les élus nationaux, et 57 % des dirigeants de sociétés de plus de 50 salariés jugent que la consultation sur les questions économiques par les décideurs politiques locaux est insuffisante.
Lors du dernier congrès Manor, Geoffroy Roux de Bézieux avait également attesté de cette défiance grandissante des entrepreneurs vis-à-vis des politiques.
"Les patrons sont comme les Français, ils sont navrés du spectacle pathétique offert actuellement par notre classe dirigeante.
Cela devient inquiétant pour la démocratie et l’économie.
Malgré tout, je suis bluffé par la résilience des patrons et des consommateurs qui continuent à acheter et à voyager. En France, nous sommes dominés par une élection, la présidentielle, sauf que la culture de la coalition n’existe pas," témoignait l'ancien président du MEDEF.
Face au marasme politique : "les patrons vont se rebiffer"
L'élection américaine a servi de catalyseur pour les entrepreneurs las de l'inaction politique.
Ils veulent maintenant peser sur les échéances, devenir non plus des suiveurs ou des faiseurs d'élus, mais mettre directement les mains dans le cambouis.
Et cette dynamique semble inspirer le patron français.
"Nous ne sommes pas dans un jeu, nous bossons, nous n'avons pas de subventions.
Entre la politique économique de la France, le gouvernement qui change tous les quinze jours ou les ministres qui s'écrasent sur tout pour rester en poste... nous, les hommes d'affaires, nous ne connaissons pas ça.
Si j'étais ministre de l'Économie... il est tellement possible de faire bien les choses. Peut-être qu'un jour, je serai ministre de l'Économie, qui sait," avait-il alors lancé dans un éclat de rire lors du congrès Selectour en Afrique du Sud.
Une boutade, a-t-il tenu à nous réaffirmer, même si la politique a occupé une place importante et que les allusions furent nombreuses au Cap.
En attendant une éventuelle nomination, candidature ou élection, voici le regard que porte l'entrepreneur sur la politique française.
"Vous voyez ce qu'il se passe ?
De l'extrême gauche à l'extrême droite, on n'a pas de gens exceptionnels, il n'y a pas de leader. C'est compliqué, ils se battent tous pour leur place. C'est humain, mais c'est mauvais pour nous.
Et pour la première fois, je pense que les patrons vont se rebiffer. Quand vous voyez ce qu'il se passe en France, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire.
Quand vous voyez qu'ils reviennent sur la réforme des retraites... ce n'est pas possible. La politique, ça devrait être du bon sens. Tu ne devrais pas pouvoir dépenser ce que tu n'as pas," affirme alors le dirigeant.
Laurent Abitbol : de François Mitterrand à Nicolas Sarkozy
Et pour ceux qui se posent encore des questions sur l'orientation politique de Laurent Abitbol, sachez qu'il a oscillé de la gauche vers la droite.
Après avoir partagé les idées de la gauche « caviar », celle de Mitterrand, il s'est ensuite rapproché de celles de son mentor et ami : Nicolas Sarkozy.
L'ancien président de la République n'est pas qu'une simple source d'inspiration ; cette connexion est aussi bonne pour les affaires.
Il est intervenu deux fois lors des congrès Selectour, il est administrateur de Corsair où Marietton Développement est actionnaire, et il a participé à l'écriture de l'ordonnance ayant sauvé les agences de voyages.
"J'ai évolué à cause de l'économie.
Il faut s'inscrire dans le monde actuel qui est ouvertement capitaliste. C'est dur, il faut se battre pour exister, c'est ce que je fais. Le problème de la France, ce sont les politiques, pas les Français.
Il n'y a pas de conscience française ; s'il y en avait une, alors on se rendrait compte qu'il faut un peu souffrir. Ce qu'on demande, nous les entrepreneurs : travailler plus sans payer plus (d'impôts, ndlr).
Vous savez, dans le même temps, au sein du groupe Marietton, nous n'avons jamais pris un euro de dividende depuis sa création en 1965.
Je suis pour le social, nous redistribuons beaucoup. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie ; ce devrait être pareil pour l'État dans la gestion du budget" souffle Laurent Abitbol.
Une intervention qui laisse transparaître l'homme politique qu'il pourrait devenir. Nous en saurons un peu plus lorsque le sexagénaire sautera le pas (et s'il le fait un jour).
Il y a bien eu la tentation de rejoindre En Marche aux côtés de Bruno Bonnell, le référent du mouvement dans le Rhône. Finalement, le projet achoppe et Laurent Abitbol semble tourner la page... jusqu'en 2026 ?
Nous savons qu'il observera d'un œil attentif la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon.
Jean-Michel Aulas, un modèle et un marchepied en politique ?
L'ancien patron et propriétaire de l'Olympique Lyonnais brigue le mandat de maire de la 4e ville de France. Débarrassé de la gestion du club, il va, à 76 ans, se lancer en politique.
S'il n'a pas d'étiquette, un accord avec les Républicains et ses têtes de liste laisse présager un penchant pour la couleur bleue de l'échiquier politique. De quoi emporter avec lui Laurent Abitbol dans l'aventure des municipales ?
"Nous n'avons pas le même âge. Je n'ai que 60 ans, mais peut-être que je vais rentrer en campagne avec lui," plaisantait, en décembre dernier l'entrepreneur.
De plus, contrairement à celui qui est vice-président de la Fédération française de football, et auquel il a racheté OL Voyages, le patron de Marietton Développement est toujours à la tête d'une entreprise.
Alors qu'il aurait étudié, durant un temps, l'idée de jouer un rôle sans doute un échelon au-dessus, à la Métropole lyonnaise, Laurent Abitbol nous affirme qu'il ne se lancera pas en politique tant qu'il est à la tête du groupe.
Il craint qu'un engagement en politique ne nuise à ses affaires, notamment aux appels d'offres en cours au sein de ses différentes marques. Et il n'a, pour l'heure, pas envie de lâcher la barre, même si la structuration récente pourrait laisser penser à une prise de distance.
"Vous savez, mon père a travaillé jusqu'à 80 ans, il n'y a pas de limite.
C'est compliqué de faire de la politique quand tu es à la tête d'une entreprise, car tu te fais massacrer. Il faut une certaine carrure pour faire ça.
Quand je vois ce que Sarkozy reçoit comme coups, c'est affreux.
Pourtant, je l'ai vu encore récemment, il est en pleine forme, il est content (propos recueillis avant l'incarcération de l'ancien président de la République, ndlr), cela glisse sur lui," conclut alors un patron conscient qu'il faudra se doter d'une solide carapace et être en mesure d'encaisser certains coups s'il veut réaliser son rêve.
Publié par Romain Pommier
