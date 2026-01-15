Et pour ceux qui se posent encore des questions sur l'orientation politique de Laurent Abitbol, sachez qu'il a oscillé de la gauche vers la droite.



Après avoir partagé les idées de la gauche « caviar », celle de Mitterrand, il s'est ensuite rapproché de celles de son mentor et ami : Nicolas Sarkozy.



L'ancien président de la République n'est pas qu'une simple source d'inspiration ; cette connexion est aussi bonne pour les affaires.



Il est intervenu deux fois lors des congrès Selectour, il est administrateur de Corsair où Marietton Développement est actionnaire, et il a participé à l'écriture de l'ordonnance ayant sauvé les agences de voyages.



" J'ai évolué à cause de l'économie.



Il faut s'inscrire dans le monde actuel qui est ouvertement capitaliste. C'est dur, il faut se battre pour exister, c'est ce que je fais. Le problème de la France, ce sont les politiques, pas les Français.



Il n'y a pas de conscience française ; s'il y en avait une, alors on se rendrait compte qu'il faut un peu souffrir. Ce qu'on demande, nous les entrepreneurs : travailler plus sans payer plus (d'impôts, ndlr).



Vous savez, dans le même temps, au sein du groupe Marietton, nous n'avons jamais pris un euro de dividende depuis sa création en 1965.



Je suis pour le social, nous redistribuons beaucoup. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie ; ce devrait être pareil pour l'État dans la gestion du budget " souffle Laurent Abitbol.



Une intervention qui laisse transparaître l'homme politique qu'il pourrait devenir. Nous en saurons un peu plus lorsque le sexagénaire sautera le pas (et s'il le fait un jour).



Il y a bien eu la tentation de rejoindre En Marche aux côtés de Bruno Bonnell, le référent du mouvement dans le Rhône. Finalement, le projet achoppe et Laurent Abitbol semble tourner la page... jusqu'en 2026 ?



Nous savons qu'il observera d'un œil attentif la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon.