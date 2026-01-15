TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ? [ABO]

Laurent Abitbol est passionné par la politique


Il a connu tous les succès depuis maintenant 40 ans, menant une carrière d'entrepreneur riche, comme le secteur du tourisme en a rarement connu. Avec plus de 600 agences, 1 650 salariés et 2,2 milliards de volume d'affaires, le tout couplé à une marge de manœuvre serrée sur le marché français, Laurent Abitbol n'a plus que l'étranger pour développer son groupe. Dans l'ombre de son mentor, Nicolas Sarkozy, et dans le sillage de Jean-Michel Aulas, le dirigeant du groupe Marietton Développement pourrait-il se lancer réellement en politique ?


Rédigé par le Jeudi 15 Janvier 2026

Il a connu tous les succès depuis maintenant 40 ans, menant une carrière d'entrepreneur riche, comme le secteur du tourisme en a rarement connu. Avec plus de 600 agences, 1 650 salariés et 2,2 milliards de volume d'affaires, le tout couplé à une marge de manœuvre serrée sur le marché français, Laurent Abitbol n'a plus que l'étranger pour développer son groupe. Dans l'ombre de son mentor, Nicolas Sarkozy, et dans le sillage de Jean-Michel Aulas, le dirigeant du groupe Marietton Développement pourrait-il se lancer réellement en politique ?

Jean Michel Aulas, un modèle et un marche pied en politique pour Laurent Abitbol ? - DR
Jean Michel Aulas, un modèle et un marche pied en politique pour Laurent Abitbol ? - DR
Worldia
Il a débuté dans l'agence familiale au début des années 1990, comme simple agent de voyages. Puis, au tournant du siècle, il prend les rênes de l'affaire avec pour ambition de la porter au firmament du tourisme français.

Depuis, il a réalisé 35 acquisitions et quatre LBO.

Avec plus de 600 agences, 1 650 salariés et 2,2 milliards de volume d'affaires, le tout couplé à une marge de manœuvre serrée sur le marché français, Laurent Abitbol n'a plus que l'étranger pour développer son groupe.

Alors qu'il a fait de Marietton Développement le premier groupe français de distribution et de production du tourisme, qu'est-ce qui anime encore le sexagénaire ?

La politique, sans nul doute.

Preuve en est, Gérard Angel, l'un des professeurs de l'entrepreneur lyonnais à l'EFAP (École des nouveaux métiers de la communication), disait « qu'il aurait sans doute aimé faire de la politique », comme le rapporte le site Lyon Décideurs.

Ce n'est pas tout : ses dernières sorties illustrent bien une tentation d'embrasser cette nouvelle carrière.


"Peut-être qu'un jour, je serai ministre de l'Économie..."

Avant d'étudier le cas particulier du patron lyonnais, regardons un peu le contexte global.

La courte bromance entre Donald Trump et Elon Musk semble avoir totalement désinhibé les entrepreneurs du monde entier quant à leurs ambitions en politique.

Déjà en 2024, Éric Larchevêque, investisseur star de l'émission "Qui veut être mon associé ?", était intervenu au congrès Manor pour revenir sur une carrière riche en rebondissements, mais aussi pour appeler à l'émergence d'un Elon Musk à la française, capable de tronçonner un État obèse vivant au-dessus de ses moyens.

Dorénavant, une partie des médias français est à la recherche du pendant français du propriétaire de X (ex-Twitter).

Et c'est sans doute dans ce contexte général d'un pays à la recherche de son chef d'entreprise providentiel, et d'une parole libérée dans l'entreprise, que s'inscrivent les récentes sorties de Laurent Abitbol.

D'ailleurs, un sondage du réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie révèle que 83 % des chefs d'entreprise en France regrettent de ne pas être écoutés par les élus nationaux, et 57 % des dirigeants de sociétés de plus de 50 salariés jugent que la consultation sur les questions économiques par les décideurs politiques locaux est insuffisante.

Lors du dernier congrès Manor, Geoffroy Roux de Bézieux avait également attesté de cette défiance grandissante des entrepreneurs vis-à-vis des politiques.

"Les patrons sont comme les Français, ils sont navrés du spectacle pathétique offert actuellement par notre classe dirigeante.

Cela devient inquiétant pour la démocratie et l’économie.

Malgré tout, je suis bluffé par la résilience des patrons et des consommateurs qui continuent à acheter et à voyager. En France, nous sommes dominés par une élection, la présidentielle, sauf que la culture de la coalition n’existe pas," témoignait l'ancien président du MEDEF.

Face au marasme politique : "les patrons vont se rebiffer"

L'élection américaine a servi de catalyseur pour les entrepreneurs las de l'inaction politique.

Ils veulent maintenant peser sur les échéances, devenir non plus des suiveurs ou des faiseurs d'élus, mais mettre directement les mains dans le cambouis.

Et cette dynamique semble inspirer le patron français.

"Nous ne sommes pas dans un jeu, nous bossons, nous n'avons pas de subventions.

Entre la politique économique de la France, le gouvernement qui change tous les quinze jours ou les ministres qui s'écrasent sur tout pour rester en poste... nous, les hommes d'affaires, nous ne connaissons pas ça.

Si j'étais ministre de l'Économie... il est tellement possible de faire bien les choses. Peut-être qu'un jour, je serai ministre de l'Économie, qui sait," avait-il alors lancé dans un éclat de rire lors du congrès Selectour en Afrique du Sud.

Une boutade, a-t-il tenu à nous réaffirmer, même si la politique a occupé une place importante et que les allusions furent nombreuses au Cap.

En attendant une éventuelle nomination, candidature ou élection, voici le regard que porte l'entrepreneur sur la politique française.

"Vous voyez ce qu'il se passe ?

De l'extrême gauche à l'extrême droite, on n'a pas de gens exceptionnels, il n'y a pas de leader. C'est compliqué, ils se battent tous pour leur place. C'est humain, mais c'est mauvais pour nous.

Et pour la première fois, je pense que les patrons vont se rebiffer. Quand vous voyez ce qu'il se passe en France, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire.

Quand vous voyez qu'ils reviennent sur la réforme des retraites... ce n'est pas possible. La politique, ça devrait être du bon sens. Tu ne devrais pas pouvoir dépenser ce que tu n'as pas," affirme alors le dirigeant.

Laurent Abitbol : de François Mitterrand à Nicolas Sarkozy

Et pour ceux qui se posent encore des questions sur l'orientation politique de Laurent Abitbol, sachez qu'il a oscillé de la gauche vers la droite.

Après avoir partagé les idées de la gauche « caviar », celle de Mitterrand, il s'est ensuite rapproché de celles de son mentor et ami : Nicolas Sarkozy.

L'ancien président de la République n'est pas qu'une simple source d'inspiration ; cette connexion est aussi bonne pour les affaires.

Il est intervenu deux fois lors des congrès Selectour, il est administrateur de Corsair où Marietton Développement est actionnaire, et il a participé à l'écriture de l'ordonnance ayant sauvé les agences de voyages.

"J'ai évolué à cause de l'économie.

Il faut s'inscrire dans le monde actuel qui est ouvertement capitaliste. C'est dur, il faut se battre pour exister, c'est ce que je fais. Le problème de la France, ce sont les politiques, pas les Français.

Il n'y a pas de conscience française ; s'il y en avait une, alors on se rendrait compte qu'il faut un peu souffrir. Ce qu'on demande, nous les entrepreneurs : travailler plus sans payer plus (d'impôts, ndlr).

Vous savez, dans le même temps, au sein du groupe Marietton, nous n'avons jamais pris un euro de dividende depuis sa création en 1965.

Je suis pour le social, nous redistribuons beaucoup. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie ; ce devrait être pareil pour l'État dans la gestion du budget" souffle Laurent Abitbol.

Une intervention qui laisse transparaître l'homme politique qu'il pourrait devenir. Nous en saurons un peu plus lorsque le sexagénaire sautera le pas (et s'il le fait un jour).

Il y a bien eu la tentation de rejoindre En Marche aux côtés de Bruno Bonnell, le référent du mouvement dans le Rhône. Finalement, le projet achoppe et Laurent Abitbol semble tourner la page... jusqu'en 2026 ?

Nous savons qu'il observera d'un œil attentif la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon.

Jean-Michel Aulas, un modèle et un marchepied en politique ?

Autres articles
L'ancien patron et propriétaire de l'Olympique Lyonnais brigue le mandat de maire de la 4e ville de France. Débarrassé de la gestion du club, il va, à 76 ans, se lancer en politique.

S'il n'a pas d'étiquette, un accord avec les Républicains et ses têtes de liste laisse présager un penchant pour la couleur bleue de l'échiquier politique. De quoi emporter avec lui Laurent Abitbol dans l'aventure des municipales ?

"Nous n'avons pas le même âge. Je n'ai que 60 ans, mais peut-être que je vais rentrer en campagne avec lui," plaisantait, en décembre dernier l'entrepreneur.

De plus, contrairement à celui qui est vice-président de la Fédération française de football, et auquel il a racheté OL Voyages, le patron de Marietton Développement est toujours à la tête d'une entreprise.

Alors qu'il aurait étudié, durant un temps, l'idée de jouer un rôle sans doute un échelon au-dessus, à la Métropole lyonnaise, Laurent Abitbol nous affirme qu'il ne se lancera pas en politique tant qu'il est à la tête du groupe.

Il craint qu'un engagement en politique ne nuise à ses affaires, notamment aux appels d'offres en cours au sein de ses différentes marques. Et il n'a, pour l'heure, pas envie de lâcher la barre, même si la structuration récente pourrait laisser penser à une prise de distance.

"Vous savez, mon père a travaillé jusqu'à 80 ans, il n'y a pas de limite.

C'est compliqué de faire de la politique quand tu es à la tête d'une entreprise, car tu te fais massacrer. Il faut une certaine carrure pour faire ça.

Quand je vois ce que Sarkozy reçoit comme coups, c'est affreux.

Pourtant, je l'ai vu encore récemment, il est en pleine forme, il est content (propos recueillis avant l'incarcération de l'ancien président de la République, ndlr), cela glisse sur lui," conclut alors un patron conscient qu'il faudra se doter d'une solide carapace et être en mesure d'encaisser certains coups s'il veut réaliser son rêve.


Lu 2851 fois

Tags : laurent abitbol, marietton developpement, nicolas sarkozy
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Ventes en agences : un début d’année 2026 à deux vitesses ? [ABO]

Ventes en agences : un début d’année 2026 à deux vitesses ? [ABO]

Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ? [ABO] Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ? [ABO]

Guillaume Linton (ASIA) : "Ce LBO s'inscrit dans une logique de continuité" [ABO] Guillaume Linton (ASIA) : "Ce LBO s'inscrit dans une logique de continuité" [ABO]

EUR/USD : L'euro résiste à l’offensive arctique de Washington [ABO] EUR/USD : L'euro résiste à l’offensive arctique de Washington [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO] Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO] Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO] De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

Dernière heure

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte

Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ? [ABO]

Ventes en agences : un début d’année 2026 à deux vitesses ? [ABO]

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group
Partez en France

Partez en France

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
AirMaG

AirMaG

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias