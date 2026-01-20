TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Cruisepro : la compagnie saoudienne Aroya Cruises débarque sur le marché français

Au départ de Djeddah et Istanbul


Aroya Cruises, positionnée sur une offre premium d’inspiration moyen-orientale, confie sa représentation sur le marché français à Cruisepro. L’agent général spécialisé dans la croisière renforce ainsi son portefeuille avec une marque encore inédite en France.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

Aroya Cruises déploie des itinéraires en mer Rouge au départ de Djeddah @Aroya Cruises
Créée en Arabie saoudite, Aroya Cruises, représentée par Cruisepro, se présente comme une compagnie « Remarkably Arabian », proposant "une expérience de croisière moderne et familiale, ouverte à tous, en cohérence avec les valeurs culturelles musulmanes. "

À bord, l’offre se distingue notamment par une restauration 100 % halal, et l’absence totale d’alcool.

La compagnie exploite un navire unique, baptisé Aroya, récemment rénové, qui combine design contemporain, motifs arabes et jeux de lumière chaleureux. Les passagers peuvent accéder à différentes catégories de cabines et à des espaces exclusifs, dont le Khuzama, réservé aux suites, inspiré de l’hospitalité moyen-orientale.

Aroya Cruises : Mer Rouge et Méditerranée

Aroya Cruises déploie ses itinéraires en mer Rouge au départ de Djeddah, avec des escales le long du littoral saoudien, entre récifs, îles, souks traditionnels et villes futuristes.

La compagnie propose également des croisières estivales en Méditerranée depuis Istanbul, incluant notamment Alexandrie, avec des départs ne nécessitant pas de visa Schengen - un argument mis en avant pour le marché français.

« Nous sommes très heureux d’intégrer Aroya Cruises à notre portefeuille. À bord d’Aroya, chaque croisière est pensée comme une immersion dans l’art de vivre du Moyen-Orient. C’est une proposition différente, qui s’inscrit pleinement dans notre vocation : faire découvrir la croisière à tous les publics », explique Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro.

