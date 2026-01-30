Amar Luxury Desert Ecolodge : une expérience unique dans le désert émirati

Ici, la capacité n’est pas un détail marketing, mais le cœur du concept.



L’écolodge se compose de dix tentes seulement, inspirées de l’héritage bédouin, intégrées dans le paysage et espacées les unes des autres pour préserver l’intimité et le silence.



Ce choix assumé limite volontairement la fréquentation du site et participe à créer une expérience rare dans une région où l’offre hôtelière de luxe est souvent associée à la démesure]urlblank:https://www.tourmag.com/Ciel-Dubai-Marina-le-plus-haut-hotel-du-monde-ouvre-a-Dubai_a129899.html.