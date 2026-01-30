TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Amar Luxury Desert Ecolodge : une expérience unique dans le désert émirati

Les Émirats tentent une nouvelle approche du luxe


Ouvert en janvier 2025 entre Dubaï et Abu Dhabi, Amar Luxury Desert Ecolodge propose une approche volontairement limitée et éco-responsable du tourisme haut de gamme. Dix tentes seulement, 100 % alimentées à l’énergie solaire, et une clientèle partagée entre touristes internationaux et résidents locaux en quête d’une parenthèse désertique.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

Agencia Catalana de Turisme
Il suffit de quitter Dubaï par la route pour voir le décor changer progressivement. Les gratte-ciels disparaissent, le trafic s’efface, le silence prend le dessus. Après un transfert organisé en 4x4 depuis l’entrée du désert, le paysage devient uniforme : du sable, à perte de vue.

C’est dans cet environnement minéral, loin de l’agitation urbaine, qu’a ouvert en janvier 2025 Amar Luxury Desert Ecolodge, une nouvelle adresse portée par Magic Travels qui mise sur une promesse simple : proposer une immersion haut de gamme dans le désert sans en altérer l’équilibre.

Amar Luxury Desert Ecolodge : une expérience limitée

Ici, la capacité n’est pas un détail marketing, mais le cœur du concept.

L’écolodge se compose de dix tentes seulement, inspirées de l’héritage bédouin, intégrées dans le paysage et espacées les unes des autres pour préserver l’intimité et le silence.

Ce choix assumé limite volontairement la fréquentation du site et participe à créer une expérience rare dans une région où l’offre hôtelière de luxe est souvent associée à la démesure]urlblank:https://www.tourmag.com/Ciel-Dubai-Marina-le-plus-haut-hotel-du-monde-ouvre-a-Dubai_a129899.html.

Un positionnement éco-responsable

Amar Luxury Desert Ecolodge se distingue également par son fonctionnement :
l’écolodge est alimenté à 100 % par énergie solaire et applique une gestion particulièrement raisonnée de l’eau.

Dans un contexte où les acteurs du tourisme de luxe aux Émirats cherchent à verdir leur image, cet écologge place cette dimension au centre de son modèle, non comme un argument secondaire.

Une clientèle mixte

Si l’adresse attire naturellement une clientèle touristique internationale en quête d’expériences désertiques, elle séduit aussi un autre public : les résidents de Dubaï et d’Abu Dhabi.

Le week-end, ces derniers viennent chercher ici une rupture nette avec le rythme urbain, parfois simplement pour un dîner au coucher du soleil au restaurant Dar El Amar, une soirée d’observation des étoiles, ou une nuit dans les dunes.

Cette double fréquentation illustre une nouvelle tendance, celle de la recherche d’expériences courtes, immersives et dépaysantes, y compris pour une clientèle locale pourtant habituée à l’offre haut de gamme de la région.

Une lecture différente du luxe

Camel ride, démonstration de fauconnerie, sessions d’astronomie… Les activités proposées ne cherchent pas à multiplier les animations, mais à mettre en valeur ce que le désert offre naturellement : l’espace, le silence et le ciel.

Dans une destination souvent associée à l’architecture spectaculaire et aux infrastructures démesurées, Amar Luxury Desert Ecolodge propose une vision du luxe : plus discrète, plus limitée, plus attentive à son environnement.


Tags : dubai, emirates, luxe
