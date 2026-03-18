Danemark, Finlande, Islande, Norvège : quelles nouveautés pour 2026 ?

Dernière destination présente au workshop, la Norvège entend elle aussi améliorer son offre sur le segment luxe pour attirer une clientèle plus contributive, notamment dans la capitale Oslo et à Bergen, d’où le pays ambitionne également de développer la découverte des fjords en hiver.



Par-delà le cercle polaire, et alors que la demande croissante pour la ville de Tromso s’est traduite par une forte hausse des prix, la petite ville d’Alta pourrait constituer dans les prochaines années une alternative plus abordable pour explorer le nord du pays.



La Norvège aimerait également pousser la ville de Kristiansand (tout au sud du pays), fameuse pour ses maisons blanches en bois et son offre culturelle, mais largement méconnue des Français.



Mais pour l’heure, la Norvège va devoir gérer un autre sujet : elle vient de fermer son bureau touristique en France par souci d’économies et réfléchit à des solutions alternatives, par exemple via une agence de marketing et communication.