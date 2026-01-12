Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Copenhague en hiver : une ville vivante et accessible
En hiver, Copenhague conserve un rythme urbain dynamique, avec des musées ouverts toute l’année, une scène gastronomique de haut niveau et une excellente accessibilité aérienne depuis la France.
Les températures modérées pour la Scandinavie, combinées à une organisation urbaine efficace, permettent aux visiteurs de profiter pleinement de la destination, même en basse saison. Pour les tour-opérateurs et agents de voyage, cela signifie moins de pression touristique, une meilleure disponibilité hôtelière et des conditions tarifaires souvent plus avantageuses.
L’art de vivre danois comme fil conducteur
L’hiver est la saison idéale pour découvrir le concept de hygge, pilier de la culture danoise. Cafés chaleureux, restaurants intimistes, hôtels design et quartiers animés comme Nørrebro ou Vesterbro constituent des points forts facilement intégrables dans des programmes city-break ou des séjours thématiques.
Les établissements hôteliers de Copenhague proposent par ailleurs une offre qualitative et diversifiée, allant de l’hôtellerie lifestyle aux adresses plus premium, répondant aussi bien aux attentes du leisure individuel que du small group.
Une offre culturelle dense et différenciante
En hiver, Copenhague s’appuie sur une offre culturelle particulièrement structurée, largement tournée vers des expériences indoor, très appréciées en basse saison. La ville compte plusieurs musées de renommée internationale ouverts toute l’année, parmi lesquels le Statens Museum for Kunst (SMK), principal musée d’art du pays, le Musée national du Danemark, référence pour la compréhension de l’histoire et de la culture danoises, ainsi que la Glyptothèque Ny Carlsberg, reconnue pour ses collections et son jardin d’hiver couvert.
Le Designmuseum Danmark enrichit cette offre en mettant en valeur le design danois et scandinave, un thème particulièrement porteur auprès des clientèles françaises intéressées par la création, l’architecture et l’art de vivre nordique. Les espaces culturels du front de mer et les quartiers créatifs participent également à la diversité de l’expérience urbaine.
En période hivernale, la programmation est renforcée par des événements saisonniers, tels que le Copenhagen Light Festival, qui illumine la ville entre janvier et février à travers des installations artistiques et lumineuses, apportant une dimension contemporaine et visuelle forte aux séjours. Ces temps forts culturels permettent aux professionnels du tourisme de construire des programmes attractifs, combinant visites culturelles, événements et découverte urbaine, parfaitement adaptés à la basse saison.
L’hiver se prête également au shopping urbain, notamment autour du design et de la mode scandinave. Boutiques de créateurs, concept stores et souvenirs de qualité complètent l’offre d’activités hivernales, facilement intégrables dans des programmes urbains orientés lifestyle.
Une destination en phase avec les nouvelles attentes du marché
Durabilité, mobilité douce, qualité de vie et sécurité figurent aujourd’hui parmi les critères déterminants dans le choix d’une destination urbaine. Copenhague répond pleinement à ces attentes grâce à un environnement maîtrisé, une forte culture du vélo et une organisation urbaine axée sur le bien-être.
En hiver, ces valeurs se traduisent également par des expériences spécifiques très recherchées par les voyageurs. Les spas urbains et bains nordiques, tels que CopenHot ou La Banchina, ainsi que les établissements proposant sauna et bain en mer, offrent des expériences de bien-être en plein air, particulièrement appréciées en saison hivernale.
Ces expériences “outdoor soft”, combinant nature et détente, constituent un argument fort dans la construction de séjours hivernaux.
La scène gastronomique contribue pleinement à l’attractivité de la destination. Copenhague se distingue par une gastronomie de haut niveau, avec des restaurants étoilés et reconnus, mettant en valeur la qualité des matières premières, la saisonnalité et les produits locaux, dans le respect des principes de la cuisine nordique. La ville propose également une offre culinaire variée, allant des tables gastronomiques aux concepts plus informels, en passant par les marchés alimentaires et une culture des cafés et des boulangeries artisanales en plein essor, facilement intégrable dans des programmes urbains orientés lifestyle et art de vivre nordique.
Un fort potentiel pour la programmation touristique
L’offre hivernale de Copenhague se prête à de nombreux formats de produits touristiques : city-breaks courts, séjours thématiques autour de la gastronomie, du design ou du bien-être, combinés urbains scandinaves, mais aussi extensions pré ou post-circuits.
Pour les tour-opérateurs et agents de voyage, miser sur Copenhague en hiver permet d’étendre la saisonnalité, de diversifier les programmes et de proposer une destination urbaine européenne à forte identité, adaptée aux nouvelles attentes des clientèles, tout en bénéficiant de conditions favorables en basse saison et d’une expérience plus qualitative, loin des flux de masse.
Outils pour le Travel Trade
Afin de soutenir les opérateurs dans la promotion de la destination, VisitDenmark met à disposition divers outils :
• Site dédié : VisitDenmark pour le Travel Trade
• Itinéraires thématiques : Découvrez les itinéraires
• Images : Denmark Media Center
👉 Rendez-vous au Nordic Workshop à Paris le 17 mars 2026 : Nordic Workshop France & Italy 2026 | Home
Contact pour le Travel Trade, et bureau de presse
Giulia Ciceri
Press & Travel Trade manager, Italy & France
Email : gc@visitdenmark.com
Mobile : +39 349 2156021
Site web : www.visitdenmark.fr
