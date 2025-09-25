Cruisepro veut élargir l’horizon du marché français de la croisière

Azamara, qui fait partie du portefeuille Cruisepro Signature va lancer des croisières ''francisées" au départ de ports français @Azamara
Cruisepro s’affirme comme un acteur clé de la distribution. Objectif affiché par son dirigeant Emmanuel Joly : contribuer à développer un marché français encore sous-exploité par rapport à ses voisins européens.
Alors que le marché français reste marqué par des itinéraires concentrés en Méditerranée, Cruisepro entend l’élargir en mettant en avant des marques variées, des ports de départ diversifiés et des produits mieux adaptés aux attentes des voyageurs.
"Nous voulons apporter notre pierre à l’édifice en élargissant l’offre et en proposant des alternatives aux itinéraires classiques, nos compagnies ne démarrent depuis Marseille", insiste Emmanuel Joly, dirigeant de Cruisepro.
L’ entreprise mise sur une diversification des ports de départ et sur des produits adaptés aux attentes des clients français, afin de stimuler un marché qui plafonne à 500 000 passagers (0,8 % de la population, contre 3,6 % en Allemagne et au Royaume-Uni).
Naissance de Cruisepro Signature
Cruisepro a intégré de nouvelles compagnies ces derniers mois, dont Virgin Voyages, "la plus significative", Silversea, Seabourn (ultra-luxe) ou AmaWaterways, le fluvial version luxe ou Holland America "en représentation partagée".
Ces ajouts portent à neuf le nombre de marques distribuées, couvrant l’ensemble du spectre – du grand public au très haut de gamme.
Pour mieux valoriser l’ultra-luxe, une nouvelle entité "Cruisepro Signature" a été créée afin de donner de la visibilité spécifique aux marques premium. Citons Azamara, Silversea, Seabourn, Crystal ou encore AmaWaterways
Les compagnies représentées multiplient les annonces. Royal Caribbean a lancé en août, le Star of the Seas (Icon 2) et prépare l’arrivée du Legend of the Seas (Icon 3) en Méditerranée à l’été 2026, avant l’Icon 4 et l’Icon 5 déjà confirmés. Le groupe développe aussi des destinations privées exclusives comme le Royal Beach Club aux Bahamas (décembre 2025) et à Cozumel (2026).
Huit nouveaux navires d'ici 2030 pour AmaWaterways
Celebrity Cruises s’apprête à recevoir en novembre le Celebrity Xcel, construit à Saint-Nazaire, avant son déploiement en Méditerranée, et a dévoilé son entrée sur le fluvial en 2027 (33 départs) avec deux unités dédiées, le Seeker et le Compass, opérant sur le Danube et le Rhin.
Virgin Voyages vient d'inaugurer son quatrième navire, le Brilliant Lady destiné aux Amériques (Caraïbes, Alaska).
AmaWaterways, annonce huit nouveaux navires d’ici 2030 - qui portera le total de la flotte de 41 - avec des itinéraires allant du Douro au Mékong, mais aussi en Colombie, Tanzanie et Afrique du Sud.
Enfin, Azamara lancera en juin 2026 quatre départs "francisés" depuis Bordeaux, Nice et Monaco, avec menus et accompagnement en français.
