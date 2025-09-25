Cruisepro veut élargir l’horizon du marché français de la croisière

"Nous voulons apporter notre pierre à l’édifice en élargissant l’offre et en proposant des alternatives aux itinéraires classiques, nos compagnies ne démarrent depuis Marseille"

Cruisepro s’affirme comme un acteur clé de la distribution.: contribuer à développer un marché français encore sous-exploité par rapport à ses voisins européens.Alors que le marché français reste marqué par des itinéraires concentrés en Méditerranée, Cruisepro entend l’élargir en, insiste Emmanuel Joly , dirigeant de Cruisepro.L’ entreprise mise sur une diversification des ports de départ et sur des produits adaptés aux attentes des clients français, afin de(0,8 % de la population, contre 3,6 % en Allemagne et au Royaume-Uni).