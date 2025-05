Virgin Voyages, la nouvelle compagnie qui surprend, même les professionnels du voyage

Fanny Dos Santos, Conseillère Voyages agence Voyages Rive Gauche Nice :



« Avant mon départ je n'avais aucun avis fondé sur la compagnie Virgin Voyages, une totale découverte pour moi. Dès l'embarquement, j'ai été très séduite par la facilité d'embarquement, pas de carnet de voyage, en 2 minutes j'étais à bord... Et la magie a de suite opérée : Un navire ultra moderne, atmosphère festive, chic et décontractée à bord et aucun enfant à l'horizon, seulement des adultes venus profiter à fond! Côté gastronomie, un 20/20! Les 20 restaurants sont inclus et la qualité est là, incroyablement bon. Le service est attentionné, le personnel chaleureux et toujours souriant. Les cabines sont modernes et confortables. Je garderai un souvenir mémorable des spectacles et de l'ambiance à bord. Tout respire la liberté et le plaisir. Bravo Virgin ! »