Pouilles : dans le Salento, la sucess story de la famille Reale

A l’extrémité sud des Pouilles -et donc de l’Italie-, le Salento est une plaine brûlée par le soleil, parsemée d’oliveraies et de champs de céréales cernés de murets de pierres sèches, peuplée de bourgades pittoresques, parmi lesquelles Lecce, sa capitale, qui brille par son architecture baroque.
La région de Lecce est aussi le berceau de l’une de ces étonnantes sagas familiales suscitées dans la seconde moitié du XXe siècle par l’émergence de l’industrie du tourisme : celle de la famille Reale.
Aujourd’hui portée par deux frères, Damiano et Amedeo, cette success-story s’incarne dans trois structures touristiques : la Masseria Fontanelle, un hôtel de charme de 35 chambres et suites juché sur les hauteurs de Torre San Giovanni et du Parc naturel régional du littoral d’Ugento ; un camping en bord de mer, dans la même localité ; et, enfin, à quelques kilomètres de là, Vivosa Apulia Resort, un Resort balnéaire idéal pour les familles.
Dernière arrivée dans leur portefeuille, Masseria Fontanelle a tout pour séduire les voyageurs en quête de simplicité, d'authenticité et d'émotions.
Au XVIIe siècle, elle était la résidence d'été des sœurs bénédictines d'Ugento. Au siècle dernier, elle a été transformée en résidence touristique dédiée aux familles, gagnant au passage un premier étage.
Après l’avoir acheté en 2020, les Reale l’ont réaménagée avec un grand souci du détail, de la durabilité et de... "l'esprit des lieux".
La région de Lecce est aussi le berceau de l’une de ces étonnantes sagas familiales suscitées dans la seconde moitié du XXe siècle par l’émergence de l’industrie du tourisme : celle de la famille Reale.
Aujourd’hui portée par deux frères, Damiano et Amedeo, cette success-story s’incarne dans trois structures touristiques : la Masseria Fontanelle, un hôtel de charme de 35 chambres et suites juché sur les hauteurs de Torre San Giovanni et du Parc naturel régional du littoral d’Ugento ; un camping en bord de mer, dans la même localité ; et, enfin, à quelques kilomètres de là, Vivosa Apulia Resort, un Resort balnéaire idéal pour les familles.
Dernière arrivée dans leur portefeuille, Masseria Fontanelle a tout pour séduire les voyageurs en quête de simplicité, d'authenticité et d'émotions.
Au XVIIe siècle, elle était la résidence d'été des sœurs bénédictines d'Ugento. Au siècle dernier, elle a été transformée en résidence touristique dédiée aux familles, gagnant au passage un premier étage.
Après l’avoir acheté en 2020, les Reale l’ont réaménagée avec un grand souci du détail, de la durabilité et de... "l'esprit des lieux".
Une authenticité enracinée dans le territoire
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Décorée d'objets usuels anciens -scourtins en fibres végétales, paniers en osier, vans ajourés en bois, immenses jarres en poteries- , cette retraite intime, élégante et raffinée ne semble pas cocher, de prime abord, toutes les cases du luxe. Elle offre pourtant le véritable luxe d'aujourd'hui : le silence et une authenticité bien enracinée dans le territoire.
Cette adresse confidentielle adults only (enfants acceptés seulement à partir de 12 ans) est idéale pour se reposer et se reconnecter à la nature, à condition d'avoir le budget pour s'offrir l'une des trois suites Junior ou même l'une des 32 chambres (trois catégories : "Patio", "Vista" et "Masseria") à la sobriété très étudiée grâce aux enduits beiges pâles, aux tête de lit en bois d’olivier, aux sols dallés en pierre de carparo.
Certes, les chambres "Patio", les plus modestes, sont très abordables en tout début -ou en toute fin- de saison (à partir de 129 € la nuit). Mais, en haute saison, il faut tout de même compter jusqu'à ... 850 € la nuit. Les tarifs des autres chambres, plus agréablement spacieuses, sont évidemment supérieurs.
Au restaurant est offert -du petit-déjeuner buffet au dîner- un festival de spécialités et de produits locaux issus de circuits courts, parfois « faits maison » comme les confitures ou l'huile d'olive.
Ici, le chef ne se soucie guère de performances, il fait d’abord savourer le territoire.
Cette adresse confidentielle adults only (enfants acceptés seulement à partir de 12 ans) est idéale pour se reposer et se reconnecter à la nature, à condition d'avoir le budget pour s'offrir l'une des trois suites Junior ou même l'une des 32 chambres (trois catégories : "Patio", "Vista" et "Masseria") à la sobriété très étudiée grâce aux enduits beiges pâles, aux tête de lit en bois d’olivier, aux sols dallés en pierre de carparo.
Certes, les chambres "Patio", les plus modestes, sont très abordables en tout début -ou en toute fin- de saison (à partir de 129 € la nuit). Mais, en haute saison, il faut tout de même compter jusqu'à ... 850 € la nuit. Les tarifs des autres chambres, plus agréablement spacieuses, sont évidemment supérieurs.
Au restaurant est offert -du petit-déjeuner buffet au dîner- un festival de spécialités et de produits locaux issus de circuits courts, parfois « faits maison » comme les confitures ou l'huile d'olive.
Ici, le chef ne se soucie guère de performances, il fait d’abord savourer le territoire.
Au Spa, des soins inspirés des traditions bénédictines
Les chambres "Patio" de la Masseria Fontanelle sont séparées par des ilots de plantes méditerranéennes. Photo : Paula Boyer
Faite de pierres calcaires apparentes, désormais agrémentée de deux terrasses d'où la vue porte jusqu'à la mer (idéal pour admirer le coucher du soleil !), la Masseria Fontanelle se niche sur un promontoire, au milieu des oliveraies, derrière une pinède peuplée d'impressionnants conifères où sont disposés transats, chaises longues, hamacs et lits de repos.
Tout autour, des espèces méditerranéennes résistantes à la sécheresse -bougainvillées colorés, grenadiers, lavandes, romarins, figuiers de barbarie, etc.- complètent le décor.
Le soir, sont proposées des séances de cinéma en plein air ou une programmation culturelle teintée de traditions locales. La soirée peut bien entendu se poursuivre au Bar.
Convertie en Spa intime, l'ancienne citerne du monastère propose, elle, des soins inspirés des traditions bénédictines à base d’ingrédients naturels comme l’huile d’olive et le miel.
Deux piscines, aménagées avec des matériaux écologiques, complètent l'offre. La mer n'étant qu'à quelques kilomètres, des navettes y conduisent à heure fixe.
Des vélos sont à disposition de ceux qui veulent se balader dans les collines environnantes, à moins qu’ils ne préfèrent s'y risquer à pied. Enfin, pour les plus curieux, la conciergerie organise des visites immersives, dans les bourgades environnantes.
La Masseria Fontanelle accueille aussi des réunions d'affaires dans sa petite salle MICE, des retraites de yoga (à l'initiative d'agences spécialisées) et se laisse volontiers privatiser pour des mariages.
Tout autour, des espèces méditerranéennes résistantes à la sécheresse -bougainvillées colorés, grenadiers, lavandes, romarins, figuiers de barbarie, etc.- complètent le décor.
Le soir, sont proposées des séances de cinéma en plein air ou une programmation culturelle teintée de traditions locales. La soirée peut bien entendu se poursuivre au Bar.
Convertie en Spa intime, l'ancienne citerne du monastère propose, elle, des soins inspirés des traditions bénédictines à base d’ingrédients naturels comme l’huile d’olive et le miel.
Deux piscines, aménagées avec des matériaux écologiques, complètent l'offre. La mer n'étant qu'à quelques kilomètres, des navettes y conduisent à heure fixe.
Des vélos sont à disposition de ceux qui veulent se balader dans les collines environnantes, à moins qu’ils ne préfèrent s'y risquer à pied. Enfin, pour les plus curieux, la conciergerie organise des visites immersives, dans les bourgades environnantes.
La Masseria Fontanelle accueille aussi des réunions d'affaires dans sa petite salle MICE, des retraites de yoga (à l'initiative d'agences spécialisées) et se laisse volontiers privatiser pour des mariages.
Au début de cette saga familiale, des champs de tabac
Parfois, à la Masseria Fontanelle, on croise, sans le savoir, Damiano Reale qui gère aujourd'hui, avec son frère Amedeo, les affaires de la famille. Pas si étonnant, en fait : il consacre 90 % de son temps aux projets touristiques.
En l’écoutant, on apprécie le chemin parcouru depuis le début du XXe siècle !
A cette époque, les Reale étaient propriétaires terriens. Leur activité principale ? Le tabac. Cette plante, ils l'avaient d'abord cultivée dans le cadre d'accords avec la Manufacture italienne des tabacs, avant de passer en sus à la transformation des feuilles en cigarettes.
Cette activité était alors si prospère que les vins passaient au second plan.
À l’époque, les Reale -comme beaucoup d’autres dans les Pouilles- cédaient leurs raisins à des tiers ou vendaient en vrac leurs vins rouges -titrant parfois jusqu’à 16 ou 17 degrés- dans le nord de l’Italie et jusqu’en France, où ils servaient à donner du corps et des degrés aux vins locaux de piètre qualité.
En l’écoutant, on apprécie le chemin parcouru depuis le début du XXe siècle !
A cette époque, les Reale étaient propriétaires terriens. Leur activité principale ? Le tabac. Cette plante, ils l'avaient d'abord cultivée dans le cadre d'accords avec la Manufacture italienne des tabacs, avant de passer en sus à la transformation des feuilles en cigarettes.
Cette activité était alors si prospère que les vins passaient au second plan.
À l’époque, les Reale -comme beaucoup d’autres dans les Pouilles- cédaient leurs raisins à des tiers ou vendaient en vrac leurs vins rouges -titrant parfois jusqu’à 16 ou 17 degrés- dans le nord de l’Italie et jusqu’en France, où ils servaient à donner du corps et des degrés aux vins locaux de piètre qualité.
"Dès les années 70, nous avons compris que le tourisme, c'était l'avenir"
Noyé dans la verdure, à deux pas de la mer : Vivosa Apulia Resort ©Vivosa Apulia Resort.
Tout de même, au milieu des années 1960, quand le tourisme a décollé dans les Pouilles, les Reale ont eu l’idée judicieuse d’acheter, du côté de Torre San Giovanni/Ugento, de grands terrains en bord de mer. Ce n'est cependant qu'en 1976, qu'ils y ont installé un camping. Un galop d’essai.
Quelques années plus tard, les Reale ont fait leur premier vrai tour de piste dans l'industrie du tourisme, en s'associant à la réalisation d'un Club de vacances, au bord de l’Adriatique, du côté d'Otrante, un des "plus beaux villages d'Italie". Un Club tout de même estampillé ... Club Med !
« Au bout de quelques années, nous nous sommes retirés de ce projet. Cependant, dès lors, nous avions bien compris que le tourisme, c’était l’avenir », se souvient Damiano Reale.
Au vrai, une vocation était née et ce d’autant plus qu'au même moment, les Reale ont réalisé que l'ère du tabac allait toucher à sa fin.
b[Lorsqu’ils ont arrêté cette culture en 2001, les Reale avaient déjà en tête la construction du futur Vivosa Apulia Resort sur une partie des terrains achetés sur le littoral d'Ugento.
Quelques années plus tard, les Reale ont fait leur premier vrai tour de piste dans l'industrie du tourisme, en s'associant à la réalisation d'un Club de vacances, au bord de l’Adriatique, du côté d'Otrante, un des "plus beaux villages d'Italie". Un Club tout de même estampillé ... Club Med !
« Au bout de quelques années, nous nous sommes retirés de ce projet. Cependant, dès lors, nous avions bien compris que le tourisme, c’était l’avenir », se souvient Damiano Reale.
Au vrai, une vocation était née et ce d’autant plus qu'au même moment, les Reale ont réalisé que l'ère du tabac allait toucher à sa fin.
b[Lorsqu’ils ont arrêté cette culture en 2001, les Reale avaient déjà en tête la construction du futur Vivosa Apulia Resort sur une partie des terrains achetés sur le littoral d'Ugento.
"La famille m'a suivi, un vrai miracle"
« Le vrai miracle, c’est que ma famille m’a suivi », plaisante Damiano Reale qui a porté le projet, se démenant pour les financements bancaires.
Vivosa Apulia Resort a vu le jour en 2009, à un kilomètre à peine de la mer Ionienne et d'une longue plage privée de sable blond, au milieu d'une somptueuse pinède et à 6 km du Parc naturel du Littoral de Ugento créé deux ans plus tôt protéger les précieux écosystèmes locaux : plages, récifs, dunes, marais, étangs, bois et maquis, oliveraies centenaires, etc...
Désormais, en plein été, ce Resort balnéaire de 335 chambres climatisées reçoit jusqu'à 1000 personnes à la fois. Par chance, la répartition des hébergements autour de courettes inspirées de la tradition locale et la dissémination des nombreux équipements dans les jardins, pinèdes et oliveraies préserve les clients de tout sentiment de surpopulation.
« Les quatre premières années, c’est TUI (TO allemand, NDLR) qui a géré le Resort en joint-venture mais nous n’étions pas très satisfaits », se souvient Damiano Reale.
En effet, poursuit-il, « nous, nous voulions un Resort très lié à la nature, qui mette en valeur les atouts du territoire, son environnement préservé et les produits locaux ».
Vivosa Apulia Resort a vu le jour en 2009, à un kilomètre à peine de la mer Ionienne et d'une longue plage privée de sable blond, au milieu d'une somptueuse pinède et à 6 km du Parc naturel du Littoral de Ugento créé deux ans plus tôt protéger les précieux écosystèmes locaux : plages, récifs, dunes, marais, étangs, bois et maquis, oliveraies centenaires, etc...
Désormais, en plein été, ce Resort balnéaire de 335 chambres climatisées reçoit jusqu'à 1000 personnes à la fois. Par chance, la répartition des hébergements autour de courettes inspirées de la tradition locale et la dissémination des nombreux équipements dans les jardins, pinèdes et oliveraies préserve les clients de tout sentiment de surpopulation.
« Les quatre premières années, c’est TUI (TO allemand, NDLR) qui a géré le Resort en joint-venture mais nous n’étions pas très satisfaits », se souvient Damiano Reale.
En effet, poursuit-il, « nous, nous voulions un Resort très lié à la nature, qui mette en valeur les atouts du territoire, son environnement préservé et les produits locaux ».
Une formule All Inclusive à succès
Les Reale ont donc repris en gestion directe le Vivosa Apulia Resort, assurant son succès.
Sa formule Luxury All-Inclusive lui a valu d'être récompensé aux World Travel Awards de 2021 à 2024 comme Meilleur Complexe Hôtelier Tout Compris d'Italie.
Quant à son "Vivosa Organic Spa" (800 m2), il a été reconnu comme "meilleur spa de bien-être de luxe" aux World Luxury Spa Awards 2020 et comme "meilleur complexe hôtelier spa de luxe" aux International Spa & Beauty Awards 2022. Après avoir bénéficié (sur réservation) d’un soin relaxant aux huiles essentielles chaudes d’orange sous les mains expertes de Giovanni, on a bien compris pourquoi.
Aujourd'hui, ce Resort**** ouvert seulement de mai à octobre –comme Masseria Fontanelle-, s'affiche comme une adresse idéale pour les familles grâce ses clubs pour enfants, ses équipements sportifs (mention spéciale pour l'accro-branches installé dans la pinède et adapté à plusieurs niveaux de difficultés !), ses vastes piscines, sa plage privée au bout d'un sentier à travers la pinède et, bien sûr, son offre gastronomique largement composée de spécialités locales, déclinées du petit-déjeuner au dîner, notamment dans des buffets variés, composés de produits frais.
Quant à sa conciergerie, elle propose des excursions -à pied, à vélo, en bateau...-, des ateliers pour se familiariser avec la cuisine et les traditions locales et la découverte des joyaux architecturaux de Lecce, Ugino, Nardo, Gallipoli...
Sa formule Luxury All-Inclusive lui a valu d'être récompensé aux World Travel Awards de 2021 à 2024 comme Meilleur Complexe Hôtelier Tout Compris d'Italie.
Quant à son "Vivosa Organic Spa" (800 m2), il a été reconnu comme "meilleur spa de bien-être de luxe" aux World Luxury Spa Awards 2020 et comme "meilleur complexe hôtelier spa de luxe" aux International Spa & Beauty Awards 2022. Après avoir bénéficié (sur réservation) d’un soin relaxant aux huiles essentielles chaudes d’orange sous les mains expertes de Giovanni, on a bien compris pourquoi.
Aujourd'hui, ce Resort**** ouvert seulement de mai à octobre –comme Masseria Fontanelle-, s'affiche comme une adresse idéale pour les familles grâce ses clubs pour enfants, ses équipements sportifs (mention spéciale pour l'accro-branches installé dans la pinède et adapté à plusieurs niveaux de difficultés !), ses vastes piscines, sa plage privée au bout d'un sentier à travers la pinède et, bien sûr, son offre gastronomique largement composée de spécialités locales, déclinées du petit-déjeuner au dîner, notamment dans des buffets variés, composés de produits frais.
Quant à sa conciergerie, elle propose des excursions -à pied, à vélo, en bateau...-, des ateliers pour se familiariser avec la cuisine et les traditions locales et la découverte des joyaux architecturaux de Lecce, Ugino, Nardo, Gallipoli...
Certifié B Corp
L'engagement éco-eresponsable du Resort s'illustre aussi dans les ateliers pour enfants. © Vivosa Apulia Resort
Chemin faisant, Vivosa Apulia n'a pas cessé d'approfondir son engagement éco-responsable.
« Depuis février dernier, notre Resort est certifié B Corp, » s'enorgueillit Damiano Reale. De fait, cette certification atteste de normes environnementales élevées, mais aussi d'une gestion éthique et durable. « Aujourd'hui, nous sommes l'unique hôtel en Italie à avoir une empreinte carbone positive », ajoute-t-il.
« Pour en arriver là, il nous a fallu du temps. Nous avons dû beaucoup travailler beaucoup et faire évoluer les mentalités de nos collaborateurs », insiste Damiano Reale pour qui les économies d’énergie, le tri sélectif des déchets, la lutte contre les gaspillages en tous genres ou la limitation des plastiques à usage unique ne semblent plus guère avoir de secrets.
Aussi esthétiques soient-elles, les arbres et espèces locales plantées autour du Resort ont d’abord la vertu d’être peu exigeants en eau et d’atténuer la chaleur. Les fontaines à eau disséminées ici et là évitent, elles, le recours aux bouteilles en plastique. Quant aux panneaux photovoltaïques installés en bordure du Resort, ils assurent 40 % de sa consommation d'énergie.
« Depuis février dernier, notre Resort est certifié B Corp, » s'enorgueillit Damiano Reale. De fait, cette certification atteste de normes environnementales élevées, mais aussi d'une gestion éthique et durable. « Aujourd'hui, nous sommes l'unique hôtel en Italie à avoir une empreinte carbone positive », ajoute-t-il.
« Pour en arriver là, il nous a fallu du temps. Nous avons dû beaucoup travailler beaucoup et faire évoluer les mentalités de nos collaborateurs », insiste Damiano Reale pour qui les économies d’énergie, le tri sélectif des déchets, la lutte contre les gaspillages en tous genres ou la limitation des plastiques à usage unique ne semblent plus guère avoir de secrets.
Aussi esthétiques soient-elles, les arbres et espèces locales plantées autour du Resort ont d’abord la vertu d’être peu exigeants en eau et d’atténuer la chaleur. Les fontaines à eau disséminées ici et là évitent, elles, le recours aux bouteilles en plastique. Quant aux panneaux photovoltaïques installés en bordure du Resort, ils assurent 40 % de sa consommation d'énergie.
Des vins de qualité désormais réputés
Bien qu’engagés à fond dans le tourisme, les Reale n’ont pas renié leurs racines terriennes. Certes, au XXe siècle, à la faveur d’un partage, les vignes familiales situées à Cellino San Marco, dans la province de Lecce, au nord du Salento, étaient tombées dans l’escarcelle d’une autre branche de la famille.
Cependant, lorsqu'elles se sont retrouvées sans héritier pour les gouverner, Damiano, Amedeo et leur père les ont rachetées.
Depuis, Damiano qui est diplômé en agriculture comme son père et son grand-père avant lui, veille sur la culture des vignes. Fort de ses études de commerce et de marketing, [Amedeo, lui, a, se charge de la commercialisation des vins qui, désormais vendus en bouteille, bénéficient de l’IGP Salice Salentino, un label de qualité attribué par l’Europe.]b
iAvec ses 180 hectares, Vignetti Reale est le plus grand domaine de cette IGP]b dominées par les petites propriétés. Et comme il ne fait décidément rien à moitié, Damiano est le président de l’IGP.
i
b[Bien sûr, les vins du Vignetti Reale sont proposés à la table de leurs hôtels. Avec, pour les amateurs, des dégustations commentées, comme celle à laquelle nous avons participé un soir à la Masseria Fontanelle.
Cela a été l’occasion de découvrir que le Salento est le terroir de prédilection du cépage negroamaro et dans une moindre mesure de la Malvasia Nera, des cépages qui donnent des vins rouges puissants, complexes et fruités à la robe rubis sombre. Nous avons aussi goûté un rosé harmonieux et équilibré, à la robe claire légèrement orangée, donné par le cépage Susumaniello. Et enfin, un blanc à base de chardonnay, doux et frais, aux arômes de litchi et de pêche.
Une confirmation qu’en même temps que leur révolution touristique, les Pouilles ont engagé une véritable révolution viticole. Une raison de plus d’aller y faire un tour !
Cependant, lorsqu'elles se sont retrouvées sans héritier pour les gouverner, Damiano, Amedeo et leur père les ont rachetées.
Depuis, Damiano qui est diplômé en agriculture comme son père et son grand-père avant lui, veille sur la culture des vignes. Fort de ses études de commerce et de marketing, [Amedeo, lui, a, se charge de la commercialisation des vins qui, désormais vendus en bouteille, bénéficient de l’IGP Salice Salentino, un label de qualité attribué par l’Europe.]b
iAvec ses 180 hectares, Vignetti Reale est le plus grand domaine de cette IGP]b dominées par les petites propriétés. Et comme il ne fait décidément rien à moitié, Damiano est le président de l’IGP.
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b[Bien sûr, les vins du Vignetti Reale sont proposés à la table de leurs hôtels. Avec, pour les amateurs, des dégustations commentées, comme celle à laquelle nous avons participé un soir à la Masseria Fontanelle.
Cela a été l’occasion de découvrir que le Salento est le terroir de prédilection du cépage negroamaro et dans une moindre mesure de la Malvasia Nera, des cépages qui donnent des vins rouges puissants, complexes et fruités à la robe rubis sombre. Nous avons aussi goûté un rosé harmonieux et équilibré, à la robe claire légèrement orangée, donné par le cépage Susumaniello. Et enfin, un blanc à base de chardonnay, doux et frais, aux arômes de litchi et de pêche.
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Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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