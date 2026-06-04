Pouilles : dans le Salento, la sucess story de la famille Reale

Bien qu’engagés à fond dans le tourisme, les Reale n’ont pas renié leurs racines terriennes. Certes, au XXe siècle, à la faveur d’un partage, les vignes familiales situées à Cellino San Marco, dans la province de Lecce, au nord du Salento, étaient tombées dans l’escarcelle d’une autre branche de la famille.



Cependant, lorsqu'elles se sont retrouvées sans héritier pour les gouverner, Damiano, Amedeo et leur père les ont rachetées.



Depuis, Damiano qui est diplômé en agriculture comme son père et son grand-père avant lui, veille sur la culture des vignes. Fort de ses études de commerce et de marketing, [Amedeo, lui, a, se charge de la commercialisation des vins qui, désormais vendus en bouteille, bénéficient de l’IGP Salice Salentino, un label de qualité attribué par l’Europe.]b



iAvec ses 180 hectares, Vignetti Reale est le plus grand domaine de cette IGP]b dominées par les petites propriétés. Et comme il ne fait décidément rien à moitié, Damiano est le président de l’IGP.

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b[Bien sûr, les vins du Vignetti Reale sont proposés à la table de leurs hôtels. Avec, pour les amateurs, des dégustations commentées, comme celle à laquelle nous avons participé un soir à la Masseria Fontanelle.



Cela a été l’occasion de découvrir que le Salento est le terroir de prédilection du cépage negroamaro et dans une moindre mesure de la Malvasia Nera, des cépages qui donnent des vins rouges puissants, complexes et fruités à la robe rubis sombre. Nous avons aussi goûté un rosé harmonieux et équilibré, à la robe claire légèrement orangée, donné par le cépage Susumaniello. Et enfin, un blanc à base de chardonnay, doux et frais, aux arômes de litchi et de pêche.



Une confirmation qu’en même temps que leur révolution touristique, les Pouilles ont engagé une véritable révolution viticole. Une raison de plus d’aller y faire un tour !