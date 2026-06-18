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Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

Renforcement du portefeuille italien avec 428 chambres supplémentaires


Hyatt Hotels Corporation annonce trois nouvelles ouvertures en Italie, à Rome et Taormine, qui viendront enrichir son portefeuille de 428 chambres et suites supplémentaires. Ces projets marquent également l’arrivée des marques Hyatt Regency et Thompson Hotels dans le pays, renforçant la stratégie d’expansion du groupe.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 12:37

Hyatt Hotels Corporation annonce trois nouvelles ouvertures en Italie - Photo : Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation annonce trois nouvelles ouvertures en Italie - Photo : Hyatt Hotels Corporation
CroisiEurope
Hyatt Hotels Corporation poursuit son développement en Italie avec l'annonce de trois nouvelles ouvertures à Rome et Taormine.

Ces projets, qui représentent un total de 428 chambres et suites supplémentaires, marquent notamment l'arrivée des marques Hyatt Regency et Thompson Hotels sur le marché italien.

Déjà présent dans le pays à travers six établissements répartis entre Milan, Venise, Rome, Florence et la Sardaigne, Hyatt entend renforcer sa position sur l'un des principaux marchés touristiques européens.

Le groupe indique avoir quadruplé la capacité de son portefeuille italien depuis 2019 et prévoit de poursuivre son expansion, alors que plus de 40 ouvertures sont programmées en Europe dans les prochaines années.

Deux nouvelles marques à Rome

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La première ouverture annoncée concerne le futur hôtel Hyatt Regency Rome Central, dont l'inauguration est prévue à la fin du troisième trimestre 2026. Situé à proximité de la gare de Rome-Termini, l'établissement ciblera principalement les clientèles affaires, réunions et événements.

Cet hôtel de 238 chambres et suites proposera notamment une piscine en rooftop, un Pool Bar ainsi que le restaurant Niroma, inspiré de la cuisine asiatique. Il s'agira du premier établissement italien sous la marque Hyatt Regency, déjà présente à travers plus de 240 hôtels et resorts dans le monde.

Quelques mois plus tard, au quatrième trimestre 2026, Hyatt prévoit également l'ouverture du Thompson Rome. Cette adresse marquera les débuts en Italie de la marque lifestyle Thompson Hotels.

Installé dans un bâtiment historique rénové à proximité du Colisée, du Forum romain et de la Piazza Venezia, l'hôtel comptera 69 chambres. Trois espaces de restauration sont prévus, dont un restaurant au sixième étage inspiré de la Riviera italienne ainsi qu'un bar à cocktails en rooftop.

Un deuxième Park Hyatt en Italie

À plus long terme, Hyatt prévoit l'ouverture du Park Hyatt Taormina en 2028. Cet établissement deviendra le deuxième hôtel de la marque Park Hyatt en Italie après Park Hyatt Milan.

Situé à Taormine, destination haut de gamme de la côte est sicilienne, l'hôtel comptera 121 suites. Le projet prévoit notamment des terrasses privatives, des vues sur la mer Ionienne et l'Etna, une offre gastronomique inspirée du territoire ainsi qu'un spa.

Selon Hyatt, ces nouvelles ouvertures répondent à une demande soutenue sur les segments du haut de gamme, du lifestyle et du luxe.

Le groupe met également en avant le potentiel des conversions d'hôtels existants pour accélérer le développement de ses marques internationales dans les destinations italiennes les plus recherchées.

"L'Italie représente un marché de croissance important pour Hyatt, car elle associe une forte demande touristique à un vaste parc d'hôtels indépendants", explique Nuno Galvao Pinto, vice-président développement EAME du groupe.


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Tags : hyatt, italie
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