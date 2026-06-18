Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

La première ouverture annoncée concerne le futur hôtel Hyatt Regency Rome Central, dont l'inauguration est prévue à la fin du troisième trimestre 2026. Situé à proximité de la gare de Rome-Termini, l'établissement ciblera principalement les clientèles affaires, réunions et événements.



Cet hôtel de 238 chambres et suites proposera notamment une piscine en rooftop, un Pool Bar ainsi que le restaurant Niroma, inspiré de la cuisine asiatique. Il s'agira du premier établissement italien sous la marque Hyatt Regency, déjà présente à travers plus de 240 hôtels et resorts dans le monde.



Quelques mois plus tard, au quatrième trimestre 2026, Hyatt prévoit également l'ouverture du Thompson Rome. Cette adresse marquera les débuts en Italie de la marque lifestyle Thompson Hotels.



Installé dans un bâtiment historique rénové à proximité du Colisée, du Forum romain et de la Piazza Venezia, l'hôtel comptera 69 chambres. Trois espaces de restauration sont prévus, dont un restaurant au sixième étage inspiré de la Riviera italienne ainsi qu'un bar à cocktails en rooftop.