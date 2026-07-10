Borgo Monchiero : Atmosphere Core signe son entrée en Europe

Les voyageurs en quête d'authenticité, de bien-être et de haute gastronomie tiennent leur nouvelle destination italienne incontournable.



Porté par la philosophie selon laquelle chaque pierre raconte une histoire, ce projet de réhabilitation redéfinit l'hospitalité haut de gamme en plein cœur de la province de Cuneo grâce à une collaboration étroite avec la Surintendance archéologie, beaux-arts et paysage.



L'ouverture imminente de ce domaine le 16 juillet marque le lancement officiel de la première adresse européenne du groupe hôtelier international Atmosphere Core, qui réveille l'âme d'un village presque oublié à travers une offre exclusive de 25 chambres et suites, un espace spa doté d'une piscine panoramique, une table signée par un chef étoilé et un service d'accompagnement ultra-personnalisé assuré par un hôte dédié dès l'aéroport.



Conduit par Franco Giampetruzzi et Gian Maria Debenedetti, le projet a été conçu de manière à respecter scrupuleusement l'identité historique des lieux.



La direction architecturale a été confiée à l'architecte Stefano Tardito.



Salil Panigrahi, cofondateur et directeur général d'Atmosphere Core, souligne que son ouverture est un moment particulièrement significatif pour eux : « notre longue expérience en hôtellerie internationale, combinée à notre stratégie d'expansion mondiale, nous a conduits à établir d'importantes collaborations avec des entreprises européennes et des marques italiennes prestigieuses, aboutissant aujourd'hui au lancement de notre première destination en Europe et la deuxième propriété Heritage by Atmosphere. »