Borgo Monchiero : Atmosphere Core signe son entrée en Europe

Atmosphere Core signe son entrée en Europe, monastère du XVIIIe siècle, photo by Atmosphere core
Les voyageurs en quête d'authenticité, de bien-être et de haute gastronomie tiennent leur nouvelle destination italienne incontournable.
Porté par la philosophie selon laquelle chaque pierre raconte une histoire, ce projet de réhabilitation redéfinit l'hospitalité haut de gamme en plein cœur de la province de Cuneo grâce à une collaboration étroite avec la Surintendance archéologie, beaux-arts et paysage.
L'ouverture imminente de ce domaine le 16 juillet marque le lancement officiel de la première adresse européenne du groupe hôtelier international Atmosphere Core, qui réveille l'âme d'un village presque oublié à travers une offre exclusive de 25 chambres et suites, un espace spa doté d'une piscine panoramique, une table signée par un chef étoilé et un service d'accompagnement ultra-personnalisé assuré par un hôte dédié dès l'aéroport.
Conduit par Franco Giampetruzzi et Gian Maria Debenedetti, le projet a été conçu de manière à respecter scrupuleusement l'identité historique des lieux.
La direction architecturale a été confiée à l'architecte Stefano Tardito.
Salil Panigrahi, cofondateur et directeur général d'Atmosphere Core, souligne que son ouverture est un moment particulièrement significatif pour eux : « notre longue expérience en hôtellerie internationale, combinée à notre stratégie d'expansion mondiale, nous a conduits à établir d'importantes collaborations avec des entreprises européennes et des marques italiennes prestigieuses, aboutissant aujourd'hui au lancement de notre première destination en Europe et la deuxième propriété Heritage by Atmosphere. »
Porté par la philosophie selon laquelle chaque pierre raconte une histoire, ce projet de réhabilitation redéfinit l'hospitalité haut de gamme en plein cœur de la province de Cuneo grâce à une collaboration étroite avec la Surintendance archéologie, beaux-arts et paysage.
L'ouverture imminente de ce domaine le 16 juillet marque le lancement officiel de la première adresse européenne du groupe hôtelier international Atmosphere Core, qui réveille l'âme d'un village presque oublié à travers une offre exclusive de 25 chambres et suites, un espace spa doté d'une piscine panoramique, une table signée par un chef étoilé et un service d'accompagnement ultra-personnalisé assuré par un hôte dédié dès l'aéroport.
Conduit par Franco Giampetruzzi et Gian Maria Debenedetti, le projet a été conçu de manière à respecter scrupuleusement l'identité historique des lieux.
La direction architecturale a été confiée à l'architecte Stefano Tardito.
Salil Panigrahi, cofondateur et directeur général d'Atmosphere Core, souligne que son ouverture est un moment particulièrement significatif pour eux : « notre longue expérience en hôtellerie internationale, combinée à notre stratégie d'expansion mondiale, nous a conduits à établir d'importantes collaborations avec des entreprises européennes et des marques italiennes prestigieuses, aboutissant aujourd'hui au lancement de notre première destination en Europe et la deuxième propriété Heritage by Atmosphere. »
Une expérience résidentielle et gastronomique entièrement rédigée sans compromis
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L'établissement déploie une capacité exclusive de 25 chambres et suites réparties de manière équilibrée entre le bâtiment du monastère historique, où les anciennes cellules monastiques ont été réaménagées en préservant les matériaux d'origine, et la structure de la Villa qui propose une élégance résidentielle mais aristocratique et lumineuse.
Le point d'orgue de l'offre d'hébergement réside dans la Chambre du Prieur, un vaste appartement aux pièces communicantes parfaitement adapté pour l'accueil des familles ou des petits groupes.
Pour les grands événements ou les mariages exclusifs, le domaine offre également la possibilité d'une privatisation complète, s'appuyant sur des espaces extérieurs spectaculaires tels que des terrasses panoramiques, une piscine à débordement et le Santuario della Madonna del Rosario datant de 1752 pour les cérémonies religieuses.
La gastronomie occupe une place centrale dans l'expérience grâce au chef exécutif Giorgio Servetto, fort de ses précédentes distinctions au guide Michelin.
Dans le restaurant installé au sein de l'ancien édifice, il propose une table créative qui revisite la tradition culinaire piémontaise, complétée par des dîners privés et des dégustations immersives dans les espaces les plus chargés d'histoire du village.
Le bien-être n'est pas en reste avec un espace dédié comprenant une piscine panoramique offrant une vue imprenable sur les collines environnantes, une citerne d'eau chauffée sous des plafonds voûtés, ainsi qu'un sauna et une douche sensorielle.
Enfin, l'art et l'exploration du terroir complètent ce séjour d'exception. Le village fait revivre son passé culturel en intégrant les œuvres de maîtres piémontais du XXe siècle comme Eso Peluzzi et Claudio Bonichi, et en transformant la chapelle désacralisée en un élégant musée accessible sur rendez-vous.
Dès leur arrivée à l'aéroport, les visiteurs sont pris en charge par un hôte dédié et peuvent profiter d'un programme d'expériences sur mesure allant de la chasse à la truffe à des circuits en voiture vintage ou en Vespa à travers les vignobles.
Le point d'orgue de l'offre d'hébergement réside dans la Chambre du Prieur, un vaste appartement aux pièces communicantes parfaitement adapté pour l'accueil des familles ou des petits groupes.
Pour les grands événements ou les mariages exclusifs, le domaine offre également la possibilité d'une privatisation complète, s'appuyant sur des espaces extérieurs spectaculaires tels que des terrasses panoramiques, une piscine à débordement et le Santuario della Madonna del Rosario datant de 1752 pour les cérémonies religieuses.
La gastronomie occupe une place centrale dans l'expérience grâce au chef exécutif Giorgio Servetto, fort de ses précédentes distinctions au guide Michelin.
Dans le restaurant installé au sein de l'ancien édifice, il propose une table créative qui revisite la tradition culinaire piémontaise, complétée par des dîners privés et des dégustations immersives dans les espaces les plus chargés d'histoire du village.
Le bien-être n'est pas en reste avec un espace dédié comprenant une piscine panoramique offrant une vue imprenable sur les collines environnantes, une citerne d'eau chauffée sous des plafonds voûtés, ainsi qu'un sauna et une douche sensorielle.
Enfin, l'art et l'exploration du terroir complètent ce séjour d'exception. Le village fait revivre son passé culturel en intégrant les œuvres de maîtres piémontais du XXe siècle comme Eso Peluzzi et Claudio Bonichi, et en transformant la chapelle désacralisée en un élégant musée accessible sur rendez-vous.
Dès leur arrivée à l'aéroport, les visiteurs sont pris en charge par un hôte dédié et peuvent profiter d'un programme d'expériences sur mesure allant de la chasse à la truffe à des circuits en voiture vintage ou en Vespa à travers les vignobles.