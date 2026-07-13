Nouvelles tendances, et conflits géopolitiques : le tourisme européen résiste !

Les données relatives aux dépenses indiquent un panier moyen par visiteur souvent plus élevé que l'an passé. En Grèce, par exemple, les recettes touristiques ont bondi de 64,3 %, surpassant de loin la hausse des flux physiques. En Italie, la tendance s'inverse avec des dépenses en hausse plus timide (+4,3 %) malgré l'augmentation importante des volumes de voyageurs.



Pour l'été 2026, le voyage de loisirs demeure une priorité absolue : les Européens prévoient d'y consacrer 13,0 % de leur budget global de consommation, un chiffre bien supérieur à la moyenne mondiale fixée à 8,5 %. Les marchés émetteurs non européens suivent la même tendance, passant de 7,5 % en 2025 à 7,7 % cette année.



Néanmoins, la sensibilité aux prix s'accélère à l'approche des grands départs. Près de 48 % des professionnels interrogés lors de l'enquête Travel Industry Monitor estiment que l'accessibilité financière est devenue l'enjeu majeur du trimestre, contre 32 % au début de l'année. Les destinations du sud de l'Europe tirent profit de cette situation, captant 61 % des intentions de séjours entre juin et novembre.



Enfin, on note un report marqué vers l'arrière-saison. Les réservations pour le mois de septembre progressent fortement partout en Europe, les voyageurs cherchant de plus en plus à éviter les vagues de chaleur extrême et les phénomènes de surtourisme.



En parallèle, si l'intérêt pour le tourisme durable progresse dans les requêtes de recherche sur Internet, seuls 41 % des consommateurs se disent prêts à modifier concrètement leurs habitudes de transport ou de séjour pour des motifs environnementaux.