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Nouvelles tendances, et conflits géopolitiques : le tourisme européen résiste !

Les arrivées internationales progressent de 5 % au premier semestre


Selon le dernier rapport trimestriel de la Commission Européenne du Tourisme (ETC), près de 80 % des destinations enregistrent une croissance de leur fréquentation, portée par une recherche accrue de sécurité, de rapport qualité-prix et d'escapades hors saison. Les arrivées internationales ont progressées de 5 % au premier semestre malgré les tensions au Moyen-Orient et les perturbations aériennes.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 13 Juillet 2026 à 14:46

Le tourisme européen résiste face aux conflits géopolitique et aux nouvelles priorités des voyageurs, Depositphotos.com
Le tourisme européen résiste face aux conflits géopolitique et aux nouvelles priorités des voyageurs, Depositphotos.com
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Malgré un contexte économique et géopolitique complexe, l'envie de voyager ne faiblit pas en Europe.

Ce jeudi 9 juillet 2026, la Commission Européenne du Tourisme (ETC) a publié ses indicateurs pour le deuxième trimestre 2026. Le bilan révèle une progression solide : à l'échelle du continent, les arrivées de touristes internationaux affichent une hausse de 5,0 % par rapport à la même période en 2025, tandis que les nuitées hôtelières augmentent de 4,8 %.

Cette performance intervient pourtant dans un climat de confiance des consommateurs en baisse et de pressions sur le pouvoir d'achat.

Si la croissance reste globale, les comportements des vacanciers évoluent vers des choix plus sélectifs. Les critères budgétaires, la sécurité, la proximité géographique et la flexibilité s'imposent désormais comme les éléments décisifs dans le choix des séjours.

Forte poussée en Europe du Nord et disparités méditerranéennes

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Les résultats par région témoignent d'une belle dynamique globale, même si environ une destination sur cuisante parvient à atteindre une croissance à deux chiffres.

L'Europe du Nord surperforme le reste du continent avec un bond de 10,0 % des arrivées et de 8,4 % des nuitées. De son côté, l'Europe centrale et orientale, portée par l'attrait de nouvelles expériences et de tarifs compétitifs, enregistre une hausse de 5,2 % des arrivées et de 6,9 % des nuits passées.

Le bassin méditerranéen reste un moteur majeur en volume absolu, bien que la situation y soit plus contrastée. Si la Grèce avec une hausse de 38,3 % des arrivées et l'Italie avec 21,1 % affichent d'excellentes performances, la Turquie et Chypre subissent un net ralentissement, affichant des baisses respectives de 2,1 % et 17,9 % en raison de leur proximité géographique perçue avec le conflit au Moyen-Orient.

Cette instabilité s'est d'ailleurs ressentie sur le trafic aérien européen : après un premier trimestre très fort à 7,0 % de croissance, le rythme a brutalement chuté à 1,0 % en avril sous l'effet des modifications de couloirs aériens.

Un budget estival sanctuarisé mais plus surveillé

Les données relatives aux dépenses indiquent un panier moyen par visiteur souvent plus élevé que l'an passé. En Grèce, par exemple, les recettes touristiques ont bondi de 64,3 %, surpassant de loin la hausse des flux physiques. En Italie, la tendance s'inverse avec des dépenses en hausse plus timide (+4,3 %) malgré l'augmentation importante des volumes de voyageurs.

Pour l'été 2026, le voyage de loisirs demeure une priorité absolue : les Européens prévoient d'y consacrer 13,0 % de leur budget global de consommation, un chiffre bien supérieur à la moyenne mondiale fixée à 8,5 %. Les marchés émetteurs non européens suivent la même tendance, passant de 7,5 % en 2025 à 7,7 % cette année.

Néanmoins, la sensibilité aux prix s'accélère à l'approche des grands départs. Près de 48 % des professionnels interrogés lors de l'enquête Travel Industry Monitor estiment que l'accessibilité financière est devenue l'enjeu majeur du trimestre, contre 32 % au début de l'année. Les destinations du sud de l'Europe tirent profit de cette situation, captant 61 % des intentions de séjours entre juin et novembre.

Enfin, on note un report marqué vers l'arrière-saison. Les réservations pour le mois de septembre progressent fortement partout en Europe, les voyageurs cherchant de plus en plus à éviter les vagues de chaleur extrême et les phénomènes de surtourisme.

En parallèle, si l'intérêt pour le tourisme durable progresse dans les requêtes de recherche sur Internet, seuls 41 % des consommateurs se disent prêts à modifier concrètement leurs habitudes de transport ou de séjour pour des motifs environnementaux.

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Tags : europe
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