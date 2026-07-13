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Emirates déploiera l'A380 sur la ligne Dubaï-Delhi dès octobre

La compagnie étendra également sa cabine Économie Premium à six destinations en Inde


Emirates renforcera son offre vers l'Inde à compter du 25 octobre 2026. La compagnie mettra en service son Airbus A380 sur la liaison Dubaï-Delhi et proposera la Classe Économie Premium vers six villes indiennes, dont Delhi, Bombay, Bangalore et Calcutta.


Rédigé par le Lundi 13 Juillet 2026 à 14:42

Emirates mettra en service son Airbus A380 sur la ligne Dubaï-Delhi à partir du 25 octobre 2026. DepositPhotos.com/teamtime
Emirates mettra en service son Airbus A380 sur la ligne Dubaï-Delhi à partir du 25 octobre 2026. DepositPhotos.com/teamtime
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Emirates poursuivra le déploiement de ses appareils et de ses nouvelles cabines en Inde à partir du 25 octobre 2026.

La compagnie introduira son Airbus A380 sur la liaison Dubaï-Delhi, faisant de la capitale indienne la troisième destination du pays desservie par cet appareil, après Bombay et Bangalore.

L'A380 opérera les vols EK512/513 dans une configuration à quatre classes, tandis que les trois autres vols quotidiens entre Dubaï et Delhi continueront d'être assurés par des Boeing 777 rénovés, eux aussi équipés de la cabine Économie Premium.

La Classe Économie Premium étendue à six villes indiennes

Autres articles
À partir de fin octobre, Emirates proposera sa cabine Économie Premium vers Delhi, Bombay, Ahmedabad, Bangalore, Calcutta et Cochin.

La compagnie déploiera également un Airbus A350 sur la liaison quotidienne entre Calcutta et Dubaï, remplaçant le Boeing 777 actuellement exploité sur cette route. Les 12 vols hebdomadaires entre les deux villes seront ainsi proposés avec une configuration à quatre classes.

Emirates poursuit également le développement de son réseau commercial en Inde avec l'ouverture récente de deux Emirates Travel Store à Delhi et Bombay. De nouvelles agences doivent ouvrir à Hyderabad et Bangalore, tandis qu'un centre d'appels dédié sera lancé à Bombay.

La compagnie dessert aujourd'hui neuf aéroports en Inde et assure 167 vols hebdomadaires entre le pays et Dubaï, avec des correspondances vers près de 140 destinations de son réseau mondial.

A lire aussi : Emirates : dans les coulisses de la formation à l'excellence

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Tags : emirates
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