Star Clippers nomme Leo Chang au poste de directeur général

Leo Chang est nommé directeur général de Star Clippers afin d'accompagner le développement international de la compagnie. Photo: Star Clippers
Star Clippers ouvre une nouvelle page de son développement avec l'arrivée de Leo Chang au poste de directeur général.
Le nouveau dirigeant succède à Eric Krafft dans les fonctions opérationnelles de la compagnie, tandis que ce dernier conserve un rôle de président exécutif et d'actionnaire.
Fort de plus de trente ans d'expérience à des postes de direction, Leo Chang sera chargé de piloter les opérations, la croissance et le développement international de Star Clippers.
Avant de rejoindre la compagnie, il occupait le poste de directeur du développement chez Lindblad Expeditions, après avoir notamment exercé des fonctions de direction chez Frontida BioPharm et Jefferies.
Le nouveau dirigeant succède à Eric Krafft dans les fonctions opérationnelles de la compagnie, tandis que ce dernier conserve un rôle de président exécutif et d'actionnaire.
Fort de plus de trente ans d'expérience à des postes de direction, Leo Chang sera chargé de piloter les opérations, la croissance et le développement international de Star Clippers.
Avant de rejoindre la compagnie, il occupait le poste de directeur du développement chez Lindblad Expeditions, après avoir notamment exercé des fonctions de direction chez Frontida BioPharm et Jefferies.
Une transition à la tête de la compagnie
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« Leo partage pleinement notre vision d'un voyage authentique. Sa parfaite connaissance du marché des croisières à bord de petits navires, son expertise du développement stratégique et son approche du management font de lui le dirigeant idéal pour accompagner Star Clippers dans cette nouvelle étape », déclare Eric Krafft, propriétaire et président exécutif de Star Clippers.
Fondée en 1989 par Mikael Krafft, Star Clippers exploite aujourd'hui trois voiliers : les Star Flyer, Star Clipper et Royal Clipper.
« Ma priorité sera de poursuivre le développement international de la compagnie, d'enrichir l'expérience proposée aux passagers et de continuer à faire évoluer l'offre, tout en restant fidèle à l'esprit intemporel de la navigation à la voile qui fait l'identité de Star Clippers », affirme Leo Chang.
A lire aussi : Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026
Fondée en 1989 par Mikael Krafft, Star Clippers exploite aujourd'hui trois voiliers : les Star Flyer, Star Clipper et Royal Clipper.
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