Star Clippers nomme Leo Chang au poste de directeur général

« Leo partage pleinement notre vision d'un voyage authentique. Sa parfaite connaissance du marché des croisières à bord de petits navires, son expertise du développement stratégique et son approche du management font de lui le dirigeant idéal pour accompagner Star Clippers dans cette nouvelle étape »

« Ma priorité sera de poursuivre le développement international de la compagnie, d'enrichir l'expérience proposée aux passagers et de continuer à faire évoluer l'offre, tout en restant fidèle à l'esprit intemporel de la navigation à la voile qui fait l'identité de Star Clippers »

, déclare, propriétaire et président exécutif de Star Clippers.Fondée enpar, Star Clippers exploite aujourd'hui: les Star Flyer, Star Clipper et Royal Clipper., affirme