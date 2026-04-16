Star Clippers annonce de nouvelles croisières thématiques pour l’été 2026

Star Clippers propose de nouvelles croisières thématiques pour l’été 2026, à bord de ses trois voiliers - Photo : Star Clippers
Star Clippers propose de nouvelles croisières thématiques pour l’été 2026, à bord de ses trois voiliers.
"Les passagers sont invités à se laisser porter par leurs passions : se ressourcer avec des séances de yoga face à l’océan, éveiller leurs papilles grâce à des ateliers culinaires avec des chefs, ou capturer la magie de chaque instant aux côtés de photographes experts", détaille la compagnie dans un communiqué.
Pour les croisières yoga, les voiliers se transformeront en "cocons de bien-être où tout est pensé pour favoriser le ressourcement" : peu de passagers, une navigation douce sous voile, une atmosphère chaleureuse et détendue, une cuisine saine et raffinée et des moments de calme.
Guidées par des professeurs expérimentés - certains francophones - les séances de yoga s’adapteront à tous les niveaux.
La compagnie proposera notamment des itinéraires accompagnés d’un professeur de yoga francophone :
- à bord du Royal Clipper, au départ de Nice le 16 mai 2026, croisière de 7 nuits en mer Ligurienne avec Anette Shine, (anglais/français/italien), qui a fondé Sunshine Yoga Monte-Carlo en 2003. Ancienne danseuse et chorégraphe au Casino de Monte-Carlo, elle enseigne le Gentle Hatha Yoga, une pratique relaxante pour tous les niveaux, combinant étirements, respiration et bain sonore apaisant ;
- à bord du Star Clipper, au départ de Rome (Civitavecchia) le 18 juillet 2026, croisière de 11 nuits en Italie et Croatie avec Fabienne Weynant, professeure de yoga (français/anglais), qui a développé une méthode intitulée « Le yoga pour voir clair » intégrant une pratique de yin yoga, yang yoga (hatha et kundalini), yoga des yeux, massage et yoga nidra. Ce yoga très complet vise à améliorer la santé du corps, des yeux et de l’esprit tout en s’axant principalement sur les bienfaits pour la vue physique et la vision des choses ;
- à bord du Star Clipper, au départ de Venise le 29 juillet 2026, croisière de 11 nuits en Italie, au Monténégro et en Croatie avec Inge Schops, spécialisée dans le "YinYasaYoga", un mélange de vinyasa dynamique et de yoga yin apaisant. Elle enseigne le yoga depuis 2007 et a écrit 9 ouvrages. Elle anime des retraites à travers l'Europe, partageant sa passion pour la découverte de soi et le bien-être ;
- à bord du Star Flyer, au départ d’Athènes le 8 août 2026, croisière de 7 nuits dans les Cyclades du sud avec Anette Shine ;
- à bord du Star Flyer, au départ d’Athènes le 15 août 2026, croisière de 7 nuits dans les Îles Sporades avec Anette Shine.
"Les passagers sont invités à se laisser porter par leurs passions : se ressourcer avec des séances de yoga face à l’océan, éveiller leurs papilles grâce à des ateliers culinaires avec des chefs, ou capturer la magie de chaque instant aux côtés de photographes experts", détaille la compagnie dans un communiqué.
Pour les croisières yoga, les voiliers se transformeront en "cocons de bien-être où tout est pensé pour favoriser le ressourcement" : peu de passagers, une navigation douce sous voile, une atmosphère chaleureuse et détendue, une cuisine saine et raffinée et des moments de calme.
Guidées par des professeurs expérimentés - certains francophones - les séances de yoga s’adapteront à tous les niveaux.
La compagnie proposera notamment des itinéraires accompagnés d’un professeur de yoga francophone :
- à bord du Royal Clipper, au départ de Nice le 16 mai 2026, croisière de 7 nuits en mer Ligurienne avec Anette Shine, (anglais/français/italien), qui a fondé Sunshine Yoga Monte-Carlo en 2003. Ancienne danseuse et chorégraphe au Casino de Monte-Carlo, elle enseigne le Gentle Hatha Yoga, une pratique relaxante pour tous les niveaux, combinant étirements, respiration et bain sonore apaisant ;
- à bord du Star Clipper, au départ de Rome (Civitavecchia) le 18 juillet 2026, croisière de 11 nuits en Italie et Croatie avec Fabienne Weynant, professeure de yoga (français/anglais), qui a développé une méthode intitulée « Le yoga pour voir clair » intégrant une pratique de yin yoga, yang yoga (hatha et kundalini), yoga des yeux, massage et yoga nidra. Ce yoga très complet vise à améliorer la santé du corps, des yeux et de l’esprit tout en s’axant principalement sur les bienfaits pour la vue physique et la vision des choses ;
- à bord du Star Clipper, au départ de Venise le 29 juillet 2026, croisière de 11 nuits en Italie, au Monténégro et en Croatie avec Inge Schops, spécialisée dans le "YinYasaYoga", un mélange de vinyasa dynamique et de yoga yin apaisant. Elle enseigne le yoga depuis 2007 et a écrit 9 ouvrages. Elle anime des retraites à travers l'Europe, partageant sa passion pour la découverte de soi et le bien-être ;
- à bord du Star Flyer, au départ d’Athènes le 8 août 2026, croisière de 7 nuits dans les Cyclades du sud avec Anette Shine ;
- à bord du Star Flyer, au départ d’Athènes le 15 août 2026, croisière de 7 nuits dans les Îles Sporades avec Anette Shine.
Photographie et gastronomie
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Certains itinéraires seront aussi dédiés à la pratique de la photographie, au cours desquels "les intervenants guideront les passagers pour maîtriser l’art de capturer des images, même avec un simple smartphone, en mêlant théorie et pratique".
Quelques exemples d’itinéraires :
- à bord du Star Clipper, au départ de Malaga le 17 avril 2026, croisière de 8 nuits de Malaga (Espagne) à Nice avec Emily Tyler (anglais), photographe plusieurs fois récompensée, qui a notamment travaillé pour Vogue ;
- à bord du Royal Clipper, au départ de Venise le 15 août 2026, croisière de 7 nuits en Croatie et Monténégro avec Jerry Andre (allemand/français), un photographe qui explore la photographie sous toutes ses formes, du studio aux grands espaces.
De même, au cours de deux croisières, les passagers seront invités à tester des expériences culinaires, guidés par des chefs passionnés, notamment à bord du Star Clipper, au départ de Venise le 20 août 2026, croisière de 11 nuits en Italie, Monténégro et Croatie avec Micheline Lombardi (en anglais), chef italo-américaine qui a publié trois livres de cuisine.
Lire aussi : Star Clippers mise sur l’été 2026 avec des offres dédiées aux solos et aux familles
Quelques exemples d’itinéraires :
- à bord du Star Clipper, au départ de Malaga le 17 avril 2026, croisière de 8 nuits de Malaga (Espagne) à Nice avec Emily Tyler (anglais), photographe plusieurs fois récompensée, qui a notamment travaillé pour Vogue ;
- à bord du Royal Clipper, au départ de Venise le 15 août 2026, croisière de 7 nuits en Croatie et Monténégro avec Jerry Andre (allemand/français), un photographe qui explore la photographie sous toutes ses formes, du studio aux grands espaces.
De même, au cours de deux croisières, les passagers seront invités à tester des expériences culinaires, guidés par des chefs passionnés, notamment à bord du Star Clipper, au départ de Venise le 20 août 2026, croisière de 11 nuits en Italie, Monténégro et Croatie avec Micheline Lombardi (en anglais), chef italo-américaine qui a publié trois livres de cuisine.
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