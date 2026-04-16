Star Clippers annonce de nouvelles croisières thématiques pour l’été 2026

les intervenants guideront les passagers pour maîtriser l’art de capturer des images, même avec un simple smartphone, en mêlant théorie et pratique

Quelques exemples d’itinéraires

Certains itinéraires seront aussi dédiés à, au cours desquels "".- à bord du Star Clipper, au départ de Malaga le 17 avril 2026, croisière de 8 nuits de Malaga (Espagne) à Nice avec(anglais), photographe plusieurs fois récompensée, qui a notamment travaillé pour Vogue ;- à bord du Royal Clipper, au départ de Venise le 15 août 2026, croisière de 7 nuits en Croatie et Monténégro avec(allemand/français), un photographe qui explore la photographie sous toutes ses formes, du studio aux grands espaces.De même, au cours de deux croisières, les passagers seront invités à tester, guidés par des chefs passionnés, notamment à bord du Star Clipper, au départ de Venise le 20 août 2026, croisière de 11 nuits en Italie, Monténégro et Croatie avec(en anglais), chef italo-américaine qui a publié trois livres de cuisine.