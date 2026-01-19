Béatrice Frantz-Clavier quitte Star Clippers

Béatrice Frantz-Clavier, lors du dernier IFTM, en compagnie d'Eliana Bouvet, directrice marketing France de Star Clippers @LG
Bien connue des professionnels du tourisme et des agents de voyages, figure familière des salons, Béatrice Frantz-Clavier a marqué de son empreinte le développement de Star Clippers en France.
Avant de rejoindre la compagnie, elle prend le temps de se former à l’international : huit mois en Angleterre avec l’objectif de devenir bilingue, puis une année sac à dos en Asie, où elle célèbre ses 30 ans.
De retour en France, elle travaille pour deux loueurs de yachts avant d’intégrer Star Clippers en juin 1994, avec une mission structurante : lancer les croisières de la compagnie sur le marché français. « Un gros challenge et une excellente formation », résume-t-elle.
Lire aussi : Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026
Béatrice Frantz-Clavier : des années riches de projets et des défis menés à bien
Directrice des ventes pendant plus de trois décennies, Béatrice Frantz-Clavier aura été une infatigable promotrice de Star Clippers.
Elle en a porté les couleurs sans relâche, comme en témoignent ses nombreuses prises de parole dans TourMaG, qui peut aussi attester de sa grande disponibilité auprès de la profession.
Très appréciée de ses interlocuteurs, elle souligne que « toutes ces années ont été riches de projets, de défis menés à bien avec l’efficacité et l’investissement des équipes Star Clippers et de nos très chers partenaires », auxquels elle rend hommage.
« Travailler à vos côtés n’a pas été seulement du "business", écrit-elle encore. Ce furent aussi de très belles rencontres, des relations humaines exceptionnelles et de sacrés bons fous rires. »
L’heure est désormais à une nouvelle navigation. « Profiter de la vie, du Cotentin et surtout avoir le temps de se poser, un grand luxe », confie-t-elle, avec l’envie aussi de « pouvoir éventuellement reprendre la voile ».
