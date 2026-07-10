Booking Holdings réorganise son activité B2B

Selon Skift, Booking Holdings va créer une nouvelle entité consacrée au B2B
La future structure rassemblera les équipes B2B des trois marques : Booking.com, Agoda et Priceline afin de proposer une offre unifiée destinée aux entreprises partenaires. Le projet est actuellement supervisé par Omri Morgenshtern, directeur général d'Agoda, qui avait auparavant dirigé les activités de partenariats et de ventes B2B de la plateforme.
Le média américain indique que cette nouvelle organisation prendra la forme d'une véritable entité juridique. Les équipes de Booking Holdings travailleraient encore sur les aspects réglementaires et sociaux de cette réorganisation. À ce stade, ni le responsable de cette future entité ni sa date de lancement n'ont été annoncés.
La future structure rassemblera les équipes B2B des trois marques : Booking.com, Agoda et Priceline afin de proposer une offre unifiée destinée aux entreprises partenaires. Le projet est actuellement supervisé par Omri Morgenshtern, directeur général d'Agoda, qui avait auparavant dirigé les activités de partenariats et de ventes B2B de la plateforme.
Le média américain indique que cette nouvelle organisation prendra la forme d'une véritable entité juridique. Les équipes de Booking Holdings travailleraient encore sur les aspects réglementaires et sociaux de cette réorganisation. À ce stade, ni le responsable de cette future entité ni sa date de lancement n'ont été annoncés.
Skift veut surfer sur le même succès qu'Expedia sur le B2B ?
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Toujours selon Skift, cette réorganisation intervient quelques semaines après le lancement de BKNG Ads, une plateforme publicitaire commune permettant aux partenaires d'accéder aux audiences de Booking.com, Agoda et Priceline via un point d'entrée unique.
Parmi les partenaires B2B de Booking Holdings figurent notamment Apple, Microsoft, Citi Travel, Air France-KLM, Lufthansa, Emirates, American Airlines et Southwest Airlines.
Skift rappelle qu'Expedia Group, considéré comme le leader mondial sur ce marché, a enregistré au premier trimestre 2026 une progression de 25 % de son chiffre d'affaires B2B, contre 8 % pour ses activités destinées au grand public.
Parmi les partenaires B2B de Booking Holdings figurent notamment Apple, Microsoft, Citi Travel, Air France-KLM, Lufthansa, Emirates, American Airlines et Southwest Airlines.
Skift rappelle qu'Expedia Group, considéré comme le leader mondial sur ce marché, a enregistré au premier trimestre 2026 une progression de 25 % de son chiffre d'affaires B2B, contre 8 % pour ses activités destinées au grand public.