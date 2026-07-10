Booking Holdings réorganise son activité B2B





La future structure rassemblera les équipes B2B des trois marques :



Le média américain indique que cette nouvelle organisation prendra la forme d'une véritable entité juridique. Les équipes de Booking Holdings travailleraient encore sur les aspects réglementaires et sociaux de cette réorganisation. À ce stade, ni le responsable de cette future entité ni sa date de lancement n'ont été annoncés. Selon Skift, Booking Holdings va créer une nouvelle entité consacrée au B2BLa future structure rassemblera les équipes B2B des trois marques : Booking.com, Agoda et Priceline afin de proposer une offre unifiée destinée aux entreprises partenaires. Le projet est actuellement supervisé par Omri Morgenshtern, directeur général d'Agoda, qui avait auparavant dirigé les activités de partenariats et de ventes B2B de la plateforme.Le média américain indique que cette nouvelle organisation prendra la forme d'une véritable entité juridique. Les équipes de Booking Holdings travailleraient encore sur les aspects réglementaires et sociaux de cette réorganisation. À ce stade, ni le responsable de cette future entité ni sa date de lancement n'ont été annoncés.