De nouvelles fonctionnalités estivales pour l'application mobile Cartes IGN

En plus d'optimiser l'affichage géodésique, la plateforme se transforme en un véritable guide de voyage grâce au déploiement d'une couche thématique nomméeCelle-ci recense plus desoigneusement sélectionnés et accompagnés d'une présentation éditorialisée détaillée pour aider chaque utilisateur à faire son choix en fonction de ses envies et de son niveau physique.L'autre force de cette version estivale réside dans l'intégration continue desfournis en direct par les différents offices de tourisme français.Qu'il s'agisse de marchés traditionnels, de concerts en plein air ou de fêtes de village, l'application regroupe un volume d'idées de sorties culturelles et festives sur l'ensemble du territoire national pour permettre de planifier ses vacances tout en découvrant la richesse du patrimoine de chaque région.