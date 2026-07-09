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De nouvelles fonctionnalités estivales pour l'application mobile Cartes IGN

Des outils cartographiques immersifs et exclusifs pour la saison


Gratuite et accessible à tous, l'application mobile Cartes IGN dévoile son tout nouveau « pack été ». Un nouvel ensemble d'outils cartographiques immersifs et exclusifs pour la saison qui se distingue par l'intégration en continu des agendas culturels des offices de tourisme locaux et le déploiement d'une carte en haute définition baptisée « Plan IGN HD » couvrant deux tiers du territoire.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 10 Juillet 2026 à 10:46

L'application mobile Cartes IGN passe en mode estival avec son nouveau « pack été », Depositphotos.com
L'application mobile Cartes IGN passe en mode estival avec son nouveau « pack été », Depositphotos.com
IFTM
Les amateurs de grand air et de découvertes locales tiennent leur compagnon de route idéal.

L'IGN a considérablement enrichi son service cartographique grand public en lançant une mise à jour d'envergure, conçue pour faciliter l'exploration de l'Hexagone et des outre-mer.

Ce « pack été » se démarque notamment en proposant une nouvelle carte ultra-précise en haute définition baptisée « Plan IGN HD ».

Disponible en exclusivité sur l'application, elle couvre plus des deux tiers du territoire français, DROM inclus, et révèle avec une finesse remarquable le relief, le bâti ainsi que la végétation pour offrir une lecture très immersive de l'espace.

À cette avancée technique s'ajoute l'une des fonctionnalités les plus attendues par la communauté de marcheurs : la possibilité de superposer les tracés des sentiers balisés de petite randonnée (PR) et de grande randonnée (GR) sur n'importe quel fond de carte, y compris les photographies aériennes.

Un outil complet, entre randonnées guidées et agenda culturel local

L'application mobile Cartes IGN passe en mode estival avec son nouveau « pack été ». Extraits du nouveau Plan IGN HD - Illustration : IGN
L'application mobile Cartes IGN passe en mode estival avec son nouveau « pack été ». Extraits du nouveau Plan IGN HD - Illustration : IGN
En plus d'optimiser l'affichage géodésique, la plateforme se transforme en un véritable guide de voyage grâce au déploiement d'une couche thématique nommée « Idées rando ».

Celle-ci recense plus de 6 000 parcours pédestres, équestres ou cyclables soigneusement sélectionnés et accompagnés d'une présentation éditorialisée détaillée pour aider chaque utilisateur à faire son choix en fonction de ses envies et de son niveau physique.

L'autre force de cette version estivale réside dans l'intégration continue des événements locaux fournis en direct par les différents offices de tourisme français.

Qu'il s'agisse de marchés traditionnels, de concerts en plein air ou de fêtes de village, l'application regroupe un volume d'idées de sorties culturelles et festives sur l'ensemble du territoire national pour permettre de planifier ses vacances tout en découvrant la richesse du patrimoine de chaque région.

Lire aussi : Cartes IGN : une appli gratuite pour explorer la France


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