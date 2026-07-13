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Taïwan : le Festival international des montgolfières fait son retour

Les hauteurs de Luye accueillent l'événement aérien phare de l'été


Du 4 juillet au 20 août 2026, le Festival international des montgolfières de Taïwan fait son grand retour sur le plateau de Luye Highland, dans le comté de Taitung, offrant deux sessions quotidiennes de spectacles célestes et de vols captifs, à l'exception des mardis où l'événement reste fermé.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 13 Juillet 2026 à 09:25

Le Festival international des montgolfières de Taïwan revient cet été à Taitung - DepositPhotos.com, topphoto
Le Festival international des montgolfières de Taïwan revient cet été à Taitung - DepositPhotos.com, topphoto
IFTM TourMaG Party
Un rendez-vous spectaculaire attend les passionnés comme les voyageurs à l'est de Taïwan.

Jusqu'au 20 août 2026, le ciel des hauteurs de Luye, dans le comté de Taitung, se pare de mille couleurs à l'occasion de la nouvelle édition du festival international des montgolfières de Taïwan.

Pour les visiteurs, ce rassemblement est l'occasion idéale de contempler des dizaines de ballons géants s'élever au-dessus d'un panorama naturel d'exception.

Des vols captifs pour prendre de la hauteur matin et soir

Le festival rythmera les journées des spectateurs à travers deux rendez-vous quotidiens.

Les présentations de montgolfières ainsi que les vols captifs (des ascensions à l'organisation sécurisée où les ballons restent maintenus au sol par des câbles) seront accessibles chaque matin de 5h30 à 7h00, puis en fin de journée de 17h00 à 18h30.

Ces expériences immersives permettront au public de s'élever dans les airs pour apprécier un point de vue unique et vertigineux sur les paysages de la région.

Il est à noter que l'accès au site sera suspendu tous les mardis et que le programme global reste soumis aux conditions météorologiques ainsi qu'aux modifications de dernière minute de l'organisateur.


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Tags : taiwan
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