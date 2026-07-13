Taïwan : le Festival international des montgolfières fait son retour

Le festival rythmera les journées des spectateurs à travers deux rendez-vous quotidiens.



Les présentations de montgolfières ainsi que les vols captifs (des ascensions à l'organisation sécurisée où les ballons restent maintenus au sol par des câbles) seront accessibles chaque matin de 5h30 à 7h00, puis en fin de journée de 17h00 à 18h30.



Ces expériences immersives permettront au public de s'élever dans les airs pour apprécier un point de vue unique et vertigineux sur les paysages de la région.



Il est à noter que l'accès au site sera suspendu tous les mardis et que le programme global reste soumis aux conditions météorologiques ainsi qu'aux modifications de dernière minute de l'organisateur.