Corée du Sud : entre Hallyu et quête d’authenticité, les Français succombent à la destination

Malgré cet engouement, plusieurs obstacles restent à prendre en compte.



La Corée du Sud n’est pas une destination asiatique à petit budget. « Ce n’est pas la Thaïlande ou le Cambodge en termes de prix. Il faut plutôt considérer la Corée comme une destination proche du Japon » , explique-t-on chez Danim Group.



Pour un séjour d’une dizaine de jours, il faut compter environ 2 000 euros par personne en FIT avec hébergement standard et transports en commun, et plutôt 2 500 euros minimum pour un circuit accompagné en groupe.



L’hébergement à Séoul représente notamment un poste important. Un hôtel trois étoiles peut atteindre environ 150 euros la nuit dans la capitale.



Le prix des billets d’avion reste également un facteur de décision. Chez Phoenix Voyages, on constate que certains voyageurs reportent leur projet en raison du budget global nécessaire pour un voyage long-courrier.



Les professionnels observent également un changement dans les comportements d’achat.



« Les voyageurs réservent beaucoup plus tard qu’avant Covid », constate la directrice générale de Danim Group. Alors que certains groupes étaient confirmés un an ou un an et demi avant le départ, ils le sont désormais parfois seulement trois ou quatre mois avant.



Cette évolution s’explique par un contexte général d’incertitude : augmentation des prix de l’aérien, tensions géopolitiques.

Même si la notoriété progresse, la Corée reste moins connue que le Japon auprès du grand public français.



« Le Japon bénéficie d’une histoire culturelle très ancienne en France, notamment grâce aux mangas et aux dessins animés. Aujourd’hui, la Corée bénéficie d’un phénomène similaire avec une nouvelle génération » , analyse Audrey Quoico de Phoenix Voyages.



Les professionnels doivent donc encore accompagner les voyageurs dans la découverte d’un pays qui possède une identité propre.