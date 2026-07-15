logo DestiMaG  
Recherche avancée

Voyages en Afrique du Sud : une nouvelle déclaration obligatoire depuis le 1er juillet

Il faudra désormais remplir une déclaration en ligne avant de rentrer ou de sortir du pays


Depuis le 1er juillet 2026, l'Afrique du Sud impose une nouvelle formalité à tous les voyageurs entrant ou sortant du territoire. Les passagers doivent désormais effectuer une déclaration en ligne portant sur les marchandises, les devises et tout autre article concerné, quel que soit leur mode de transport.


Rédigé par le Jeudi 16 Juillet 2026 à 16:14

Depuis le 1er juillet 2026, une déclaration en ligne est obligatoire pour les voyageurs entrant ou quittant l'Afrique du Sud. Depositphotos.com/Rawpixel
Depuis le 1er juillet 2026, une déclaration en ligne est obligatoire pour les voyageurs entrant ou quittant l'Afrique du Sud. Depositphotos.com/Rawpixel
IFTM TourMaG Party
Le South African Revenue Service (SARS) a mis en place, depuis le 1er juillet 2026, une nouvelle procédure applicable aux voyageurs qui entrent ou quittent l'Afrique du Sud par avion, route, train ou bateau.

Cette déclaration en ligne concerne les citoyens sud-africains, les résidents permanents ou temporaires, les voyageurs étrangers, ainsi que les enfants et nourrissons, la démarche devant alors être réalisée par un parent ou un représentant légal.

A lire aussi : Africa’s Travel Indaba 2026 : Vitrine d’un tourisme africain en pleine évolution

Une déclaration à effectuer avant le voyage

Autres articles
Les voyageurs en transit, par avion ou par bateau, qui ne quittent pas la zone internationale de transit ne sont pas concernés par cette obligation.

Le SARS recommande d'effectuer cette déclaration dans les 24 heures précédant le départ, afin d'éviter d'éventuels retards lors des contrôles.

L'administration sud-africaine conseille également de télécharger l'application mobile SATMS, disponible sur les principales plateformes de téléchargement, pour compléter la déclaration. Les voyageurs sont invités à conserver une version imprimée du document si nécessaire.

A lire aussi : Afrique du Sud : Safaris animaliers et rendez-vous culturels dans le KwaZulu-Natal

Lu 258 fois

Tags : Afrique du sud
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 15 Juillet 2026 - 15:38 MGallery Collection s'installe à Rhodes !

Mercredi 15 Juillet 2026 - 07:39 Jersey, un été radieux... loin de la canicule !

Brand News DestiMaG

L'expérience gastronomique à bord du Glacier Express

L'expérience gastronomique à bord du Glacier Express
Et si la découverte des Alpes suisses passait aussi par l'assiette ? À bord du Glacier Express, le...
IFTM
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Le Guatemala : une destination qui se raconte

Le Guatemala : une destination qui se raconte
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Voyages en Afrique du Sud : une nouvelle déclaration obligatoire depuis le 1er juillet

Delta Airlines affiche des résultats solides au 2e trimestre 2026

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Malaysia Airlines s'allie à SNCF Voyageurs pour desservir 28 villes françaises

Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients
AirMaG

AirMaG

Delta Airlines affiche des résultats solides au 2e trimestre 2026

Delta Airlines affiche des résultats solides au 2e trimestre 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises veut faire découvrir les Caraïbes autrement

Oceania Cruises veut faire découvrir les Caraïbes autrement
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Futuroscopie

Futuroscopie

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans
La Travel Tech

La Travel Tech

Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe

Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027

Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027
Partez en France

Partez en France

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie
Production

Production

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias