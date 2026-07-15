Voyages en Afrique du Sud : une nouvelle déclaration obligatoire depuis le 1er juillet

Depuis le 1er juillet 2026, une déclaration en ligne est obligatoire pour les voyageurs entrant ou quittant l'Afrique du Sud. Depositphotos.com/Rawpixel
Le South African Revenue Service (SARS) a mis en place, depuis le 1er juillet 2026, une nouvelle procédure applicable aux voyageurs qui entrent ou quittent l'Afrique du Sud par avion, route, train ou bateau.
Cette déclaration en ligne concerne les citoyens sud-africains, les résidents permanents ou temporaires, les voyageurs étrangers, ainsi que les enfants et nourrissons, la démarche devant alors être réalisée par un parent ou un représentant légal.
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Une déclaration à effectuer avant le voyage
Les voyageurs en transit, par avion ou par bateau, qui ne quittent pas la zone internationale de transit ne sont pas concernés par cette obligation.
Le SARS recommande d'effectuer cette déclaration dans les 24 heures précédant le départ, afin d'éviter d'éventuels retards lors des contrôles.
L'administration sud-africaine conseille également de télécharger l'application mobile SATMS, disponible sur les principales plateformes de téléchargement, pour compléter la déclaration. Les voyageurs sont invités à conserver une version imprimée du document si nécessaire.
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