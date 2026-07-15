Voyages en Afrique du Sud : une nouvelle déclaration obligatoire depuis le 1er juillet

Les voyageurs en transit, par avion ou par bateau, qui nede transit ne sont pas concernés par cette obligation.Lerecommande d'effectuer cette déclaration dans les, afin d'éviter d'éventuels retards lors des contrôles.L'administration sud-africaine conseille également de, disponible sur les principales plateformes de téléchargement, pour. Les voyageurs sont invités àdu document si nécessaire.