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Delta Airlines affiche des résultats solides au 2e trimestre 2026

Une belle performance financière malgré la hausse du carburant


Delta Airlines a publié ses résultats pour la période d'avril à juin 2026, marqués par un bénéfice avant impôt de 1,4 milliard de dollars en données ajustées. Forte de cette dynamique, elle confirme ses objectifs annuels et annonce une hausse de son dividende de 15 % pour le trimestre de septembre.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 16 Juillet 2026 à 13:41

Delta Airlines : des résultats solides au 2e trimestre 2026, Depositphotos.com Photo by Boarding2Now
Delta Airlines : des résultats solides au 2e trimestre 2026, Depositphotos.com Photo by Boarding2Now
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Delta Air Lines s'appuie sur une demande soutenue pour absorber des coûts de carburant historiques. Au cours du trimestre clos en juin 2026, la compagnie a enregistré un chiffre d'affaires opérationnel GAAP de 19,8 milliards de dollars (17,7 milliards de dollars en non-GAAP). Cette performance opérationnelle permet à l'entreprise de générer un rendement à deux chiffres sur le capital investi et de poursuivre la réduction de sa dette.

Ed Bastian, directeur général de Delta, commente ces résultats : « Nous avons réalisé 1,4 milliard de dollars de bénéfice avant impôt tout en absorbant les dépenses de carburant trimestrielles les plus élevées de notre histoire. Cette performance reflète la vigueur de la demande, la préférence croissante pour notre marque et la dynamique de notre base de revenus diversifiée. »

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la direction confirme ses prévisions initiales, ciblant une croissance des bénéfices de 20 % sur l'année. Les objectifs annuels prévoient un bénéfice par action (EPS) ajusté situé entre 6,50 $et 7,50$, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible compris entre 3 et 4 milliards de dollars.

Des indicateurs financiers robustes et des perspectives positives pour le trimestre de septembre

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Les résultats du trimestre d'avril à juin 2026 traduisent la rentabilité de la compagnie. En données GAAP, le résultat opérationnel s'établit à 1,9 milliard de dollars (marge de 9,4 %) et le bénéfice par action atteint 2,44 $. En données non-GAAP, le résultat opérationnel ressort à 1,6 milliard de dollars (marge de 8,8 %) avec un bénéfice par action ajusté de 1,56 $. Le flux de trésorerie opérationnel s'élève quant à lui à 1,6 milliard de dollars en données GAAP (1,7 milliard en non-GAAP).

Pour le trimestre allant de juillet à septembre 2026, le transporteur anticipe une hausse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 15 % (« mid-teens ») par rapport à l'année précédente, accompagnée d'une marge opérationnelle à deux chiffres.

Cette tendance favorable devrait soutenir le plan de désendettement de l'entreprise et la revalorisation programmée des dividendes versés aux actionnaires à la rentrée.

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Tags : delta airlines
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