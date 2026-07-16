Delta Airlines affiche des résultats solides au 2e trimestre 2026

Les résultats du trimestre d'avril à juin 2026 traduisent la rentabilité de la compagnie. En données GAAP, le résultat opérationnel s'établit à 1,9 milliard de dollars (marge de 9,4 %) et le bénéfice par action atteint 2,44 $. En données non-GAAP, le résultat opérationnel ressort à 1,6 milliard de dollars (marge de 8,8 %) avec un bénéfice par action ajusté de 1,56 $. Le flux de trésorerie opérationnel s'élève quant à lui à 1,6 milliard de dollars en données GAAP (1,7 milliard en non-GAAP).



Pour le trimestre allant de juillet à septembre 2026, le transporteur anticipe une hausse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 15 % (« mid-teens ») par rapport à l'année précédente, accompagnée d'une marge opérationnelle à deux chiffres.



Cette tendance favorable devrait soutenir le plan de désendettement de l'entreprise et la revalorisation programmée des dividendes versés aux actionnaires à la rentrée.