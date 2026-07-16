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Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe

Un projet de consolidation pour créer un nouvel acteur majeur de la distribution ferroviaire mondiale


Le groupe berlinois Omio Group a signé un accord en vue d'acquérir la plateforme de distribution ferroviaire Rail Europe. Soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, cette opération vise à fusionner les portefeuilles technologiques, les réseaux de distribution et les inventaires des deux entreprises.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 16 Juillet 2026 à 12:01

Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe, image by OMIO
Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe, image by OMIO
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Le groupe de réservation multimodale Omio Group engage une phase de consolidation sectorielle en absorbant la plateforme Rail Europe le 16 juillet 2026.

Grâce à ce rapprochement, le nouvel ensemble prévoit de vendre 22 millions de billets de train par an et de collaborer avec un réseau de plus de 28 000 opérateurs de transport à travers le monde.

Cette transaction intervient sur un marché de la distribution ferroviaire en pleine restructuration, stimulé par les investissements étatiques européens dans les infrastructures de transport à bas carbone et la transition vers des mobilités alternatives à la route et à l'aérien.

Les détails de la transaction et l'organisation opérationnelle

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L'intégration de la plateforme historique Rail Europe permettra à Omio Group d'élargir son offre actuelle, qui comprend déjà sa plateforme grand public B2C, son service de distribution aux professionnels B2B ainsi que le planificateur de trajets Rome2Rio.

Rail Europe conservera son identité de marque actuelle auprès des voyageurs et des partenaires tout en migrant vers l'infrastructure technologique et l'inventaire multimodal d'Omio. Ce transfert technologique offre à l'acquéreur un accès direct à un réseau d'agents de voyage implantés dans plus de 70 pays.

L'opération se traduira également par une réorganisation des structures de l'entreprise. L'effectif consolidé atteindra environ 680 salariés à l'échelle mondiale, combinant les équipes d'Omio et les 205 collaborateurs de Rail Europe.

La finalisation de l'accord demeure toutefois soumise au processus réglementaire d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, qui doivent rendre leur avis consultatif sur le projet avant toute signature définitive.

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Tags : rail europe
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