Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe

Le groupe de réservation multimodale Omio Group engage une phase de consolidation sectorielle en absorbant la plateforme Rail Europe le 16 juillet 2026.



Grâce à ce rapprochement, le nouvel ensemble prévoit de vendre 22 millions de billets de train par an et de collaborer avec un réseau de plus de 28 000 opérateurs de transport à travers le monde.



Cette transaction intervient sur un marché de la distribution ferroviaire en pleine restructuration, stimulé par les investissements étatiques européens dans les infrastructures de transport à bas carbone et la transition vers des mobilités alternatives à la route et à l'aérien.