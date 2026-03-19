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Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass

Un nouvel outil pour les professionnels du voyage international


Rail Europe étoffe son offre pour la Grande-Bretagne en intégrant le BritRail Pass à sa distribution mondiale B2B. Destiné aux voyageurs hors Royaume-Uni, ce pass permet un accès flexible au réseau ferroviaire national et aux services de trains-couchettes, tout en offrant aux agences et tour-opérateurs une solution simplifiée pour concevoir des itinéraires à forte valeur ajoutée.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026

Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass - Depositphotos.com @gjp1991
Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass - Depositphotos.com @gjp1991
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Rail Europe a intégré le BritRail Pass à son écosystème mondial de distribution B2B, consolidant ainsi son offre stratégique pour la Grande-Bretagne destinée aux agences de voyages, plateformes OTA et tour-opérateurs à l’international.

Le BritRail Pass, réservé aux voyageurs résidant en dehors du Royaume-Uni, offre un accès flexible au réseau National Rail, incluant les liaisons avec les principaux aéroports via le Heathrow Express, Gatwick Express et Stansted Express, ainsi que des services de trains-couchettes comme le Caledonian Sleeper et le Night Riviera (réservation des couchettes requise).

Pour les professionnels du voyage, ce produit répond à trois priorités : la simplicité opérationnelle, la flexibilité tarifaire et la possibilité de construire des itinéraires structurés à travers la Grande-Bretagne.

Le portefeuille inclut des passes nationaux et régionaux, permettant aux conseillers de concevoir des parcours centrés sur des zones spécifiques telles que l’Angleterre, l’Écosse ou le Sud-Ouest et le Sud du pays de Galles, selon le trajet et le projet de voyage des clients.

Des avantages supplémentaires pour le voyageur

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Les différents passes disponibles sont :

BritRail Pass

BritRail England Pass

BritRail South West & South Wales Pass

BritRail Spirit of Scotland Pass (classe standard uniquement)

BritRail London Plus Pass

La plupart des passes peuvent être achetés en Première ou Seconde classe, avec des options de validité consécutive ou flexible, ainsi que des réductions pour les jeunes, les seniors et les enfants. Des avantages supplémentaires, comme des offres 2 pour 1 sur certaines attractions, sont également proposés.

Une stratégie B2B renforcée par la demande internationale

Rail Europe distribue une version digitale du pass, le M-Pass, via ses plateformes B2B, permettant aux agences de gérer à la fois la réservation et l’activation des jours de voyage grâce à un QR code. Cette solution mobile-first réduit la complexité opérationnelle tout en conservant une flexibilité totale pour le voyageur final.

Avec une demande internationale croissante pour la Grande-Bretagne et un intérêt marqué pour les destinations au-delà de Londres, Rail Europe estime que le BritRail Pass représente un levier important pour développer la distribution internationale et encourager des itinéraires ferroviaires sur l’ensemble du territoire britannique.

Selon Björn Bender, CEO de Rail Europe, "Le BritRail Pass renforce notre rôle d’experts en passes ferroviaires européens.

Il complète notre portefeuille existant et permet à nos partenaires commerciaux mondiaux de construire des itinéraires en Grande-Bretagne plus flexibles et à plus forte valeur ajoutée, particulièrement sur les marchés long-courriers où l’exploration régionale devient de plus en plus importante."


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Tags : grande bretagne, rail europe
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