Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass

Les différents passes disponibles sont :



BritRail Pass



BritRail England Pass



BritRail South West & South Wales Pass



BritRail Spirit of Scotland Pass (classe standard uniquement)



BritRail London Plus Pass



La plupart des passes peuvent être achetés en Première ou Seconde classe, avec des options de validité consécutive ou flexible, ainsi que des réductions pour les jeunes, les seniors et les enfants. Des avantages supplémentaires, comme des offres 2 pour 1 sur certaines attractions, sont également proposés.