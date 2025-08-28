Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Pour arriver à cette conclusion, Barclays s'est appuyé sur les dépenses effectuées auprès des agences de voyage britanniques.



En hausse constante depuis 2021, elles " ont dépassé les dépenses globales de voyage au cours de 13 des 17 derniers mois. En mai, le volume des réservations effectuées par l'intermédiaire d'agences de voyage a augmenté de 11% par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 3,5% pour les réservations de vols ", selon Barclays.



Des résultats confirmés par plusieurs voyagistes britanniques dans les colonnes du Financial Times - dont TUI, Jet2 et On the Beach - qui ont constaté que les vacanciers, victimes de déconvenues lors de précédents voyages, notamment des retards et des annulations de vols liés aux grèves, aux incendies ou aux guerres, ont pris conscience qu'ils étaient mieux protégés en optant pour un voyage à forfait.



De là à dire que les grèves des contrôleurs aériens français en juillet ont contribué à repopulariser les voyages packagés, il n'y a qu'un pas... que nous ne franchirons pas cependant !