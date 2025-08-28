TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

En Grande-Bretagne, les clients toujours plus nombreux à réserver des forfaits


Alors qu'ils font face à une concurrence toujours plus nombreuse, les agences de voyages et les tour-opérateurs tiennent bon la barre. En Grande-Bretagne, des données récentes, analysées par le Financial Times, attestent même d'un regain des ventes de voyages à forfait. La cause ? Les clients cherchent à sécuriser davantage leurs voyages. Qui l'eut cru ?


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

La demande de voyages à forfait en Grande-Bretagne a connu un regain inattendu ces derniers mois - DepositPhotos.com, serezniy
La demande de voyages à forfait en Grande-Bretagne a connu un regain inattendu ces derniers mois - DepositPhotos.com, serezniy
On prédit leur déclin depuis l'apparition d'Internet et pourtant, les agences de voyages et les tour-opérateurs traditionnels sont toujours là, même après une pandémie !

Entre adaptabilité et résilience, ils continuent de défendre leur métier, mais aussi à veiller à la sécurité et au bon déroulement des voyages de leurs clients. Responsables de plein droit vis-à-vis de leurs voyageurs, ils sont souvent confrontés à de nouveaux entrants sur le marché, pas toujours dans les clous.

Plateformes mondiales non immatriculées, agences réceptives qui démarchent en direct et sans garantie, travel planners qui dénigrent la profession, influenceurs border line... tapent régulièrement sur les nerfs des distributeurs et voyagistes de l'Hexagone.

Mais une récente analyse publiée par le Financial Times, le 25 août dernier, pourrait bien leur redonner le sourire alors que la rentrée s'annonce chaotique en France.

Dans cet article, qui s'appuie sur des données fournies par le Groupe bancaire Barclays, on apprend que la demande de voyages à forfait en Grande-Bretagne "a connu un regain inattendu, car le spectre des guerres, des incendies de forêt et des grèves des travailleurs incite les vacanciers à rechercher une plus grande protection".

Quand les grèves des contrôleurs aériens font vendre des voyages à forfait...

Pour arriver à cette conclusion, Barclays s'est appuyé sur les dépenses effectuées auprès des agences de voyage britanniques.

En hausse constante depuis 2021, elles "ont dépassé les dépenses globales de voyage au cours de 13 des 17 derniers mois. En mai, le volume des réservations effectuées par l'intermédiaire d'agences de voyage a augmenté de 11% par rapport à l'année précédente, contre une croissance de 3,5% pour les réservations de vols", selon Barclays.

Des résultats confirmés par plusieurs voyagistes britanniques dans les colonnes du Financial Times - dont TUI, Jet2 et On the Beach - qui ont constaté que les vacanciers, victimes de déconvenues lors de précédents voyages, notamment des retards et des annulations de vols liés aux grèves, aux incendies ou aux guerres, ont pris conscience qu'ils étaient mieux protégés en optant pour un voyage à forfait.

De là à dire que les grèves des contrôleurs aériens français en juillet ont contribué à repopulariser les voyages packagés, il n'y a qu'un pas... que nous ne franchirons pas cependant !

Un regain de notoriété via les réseaux sociaux

Mais la protection des consommateurs garantie par la directive européenne sur les voyages à forfait (et par le Code du tourisme en France) n'est pas l'unique raison de ce retour en grâce.

La flexibilité, la personnalisation et la diversité des offres, ainsi que la percée des voyagistes sur les réseaux sociaux ont aussi contribué à améliorer l'image des acteurs traditionnels.

Cité en exemple, le Groupe Jet2 a gagné en notoriété auprès des jeunes voyageurs sur les réseaux sociaux, grâce à des contenus illustrant "le chaos des vacances" accompagné du slogan de la société, "Rien ne vaut des vacances Jet2". Le phénomène est devenu tellement viral que la chanson qui accompagne depuis longtemps les publicités de Jet2, Hold my Hand de Jess Glynne, a été reprise en première partie de festivals de musique.

De son côté, le cabinet de conseil OC&C, a déclaré au Financial Times que "le marché britannique, irlandais et allemand des voyages à forfait devrait connaître une croissance annuelle de 8%, passant de 49 milliards de livres sterling en 2024 à 67 milliards de livres sterling en 2028".

La France suivra-t-elle la même tendance ?

Lire aussi : Agences de voyages : le retour en force avant le retour en grâce ?


Tags : grande bretagne, tui, voyage à forfait
