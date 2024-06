VisitBritain part en campagne en France

vivre des moments fun et audacieux à quelques pas de chez eux, dans un cadre aussi varié que surprenant

La France est un marché très important pour le Royaume-Uni. Cette phase de notre campagne s'appuie sur l'enthousiasme suscité par les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été organisés à Paris pour montrer aux visiteurs français que la Grande-Bretagne, juste à côté, regorge d'aventures sportives et de plein air dont ils peuvent profiter dès maintenant, tout en mettant également en avant notre offre culinaire et culturelle. Qu'il s'agisse de faire du surf, du e-foil ou du coasteering le long de notre littoral, dévaler la tyrolienne la plus rapide du monde, se régaler lors d’un circuit gastronomique ou découvrir une ville à travers son street art, nous voulons montrer aux Français qu'il existe de nombreuses expériences fun et audacieuses à vivre en Grande-Bretagne

