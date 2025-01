VisitBritain mise sur le tourisme cinématographique

En collaboration avec des acteurs majeurs comme Disney et Netflix, VisitBritain met également en avant le rôle du Royaume-Uni comme destination clé pour l'industrie cinématographique. Ce partenariat s'inscrit dans une démarche visant à générer un impact économique positif à travers le tourisme et les industries créatives.



Le tourisme cinématographique ne se limite pas à attirer les visiteurs, mais contribue également à renforcer les investissements dans les produits et services britanniques, selon le Nation Brands Index. Patricia Yates, directrice générale de VisitBritain, ajoute : « Cette campagne reflète le dynamisme et la diversité des destinations britanniques tout en plaçant l'accueil au cœur de l'expérience . »



Les retombées prévues incluent 4 millions de visiteurs français en 2025, avec une dépense estimée à 2 milliards de livres sterling. VisitBritain collabore également avec des plateformes comme Expedia pour faciliter les réservations et amplifier l'impact de cette campagne ambitieuse.