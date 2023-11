GREAT Britain : quelle sera votre tasse de thé ?

Voir les choses autrement

Nous voulons susciter l’envie chez nos visiteurs potentiels et cette nouvelle étape de notre campagne montre l'étendue des destinations et des expériences passionnantes à vivre en Grande-Bretagne, tout en nous appuyant sur les motivations des voyageurs.



Qu'il s'agisse de surfer le long de notre littoral, de découvrir nos parcs nationaux ou nos expériences urbaines, nous voulons leur montrer qu'il y a toujours plus à explorer en Grande-Bretagne

L'opération marketing de VisitBritain en France s’inscrit dans la continuité de la campagne. En France, elle utilise un mix de canaux publicitaires, dont le cinéma, la télévision en replay, la vidéo à la demande (VOD), les réseaux sociaux, les plateformes audio et l'affichage dans le métro parisien.Le contenu vise également à générer du trafic vers le site internetqui propose des idées et des liens vers des activités, des attractions et des expériences sur la thématique «» en Grande-Bretagne. VisitBritain travaille aussi avec Tripadvisor." indique Patricia Yates.De plus, le hashtaginvite les professionnels du tourisme et les consommateurs à partager leurs expériences sur leurs propres réseaux et canaux.