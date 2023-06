La pandémie mondiale de 2020 avait empêché les touristes français d’entrer au Royaume-Uni, pénalisant fortement les différents professionnels du secteur. La réouverture progressive des frontières et la baisse des restrictions sanitaires a permis laentre les différents pays et ainsi que celle d’une partie de l’économie.L’organisme national de promotion du tourisme britannique VisitBritain se félicite de voir le marché français conserver son rang de marché émetteur prioritaire. En effet, la France est leen le deuxième marché global en volume, et le deuxième en valeur (après les Etats-Unis).En 2022, ce ne sont pas moins dequi ont été recensées en provenance de France. L’Irlande du nord, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Angleterre sont des destinations visiblement appréciées des touristes français.Cela représente 79% du trafic relevé en 2019 (avant la pandémie). C’est égalementLe dernier trimestre de 2022 ayant été excellent pour le tourisme, les acteurs du secteur espèrent le meilleur pour l’année 2023.