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Rail Europe poursuit son offensive à l’Est avec l’intégration de Leo Express

La plateforme ajoute des liaisons d’Europe centrale à son catalogue


Face à un réseau continental jugé trop fragmenté, Rail Europe accélère son unification. La plateforme mondiale annonce ce 2 juin 2026 l'intégration de la compagnie privée tchèque Leo Express. Après BritRail et European Sleeper, cette troisième compagnie ouvre l'accès à des liaisons clés en Europe centrale.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 4 Juin 2026 à 10:30

Rail Europe elargit son reseau avec Leo Express, Prague, photo by Rail Europe
Rail Europe elargit son reseau avec Leo Express, Prague, photo by Rail Europe
MSC Croisières
Rail Europe étoffe son offre en intégrant la compagnie Leo Express.

Fondée en 2010, elle s'appuie sur un réseau centre-européen qui s'étend à travers quatre pays (la Tchéquie, la Pologne, la Slovaquie et l'Allemagne).

Il permet désormais aux utilisateurs de Rail Europe de planifier des itinéraires transfrontaliers complexes en quelques clics. Des destinations majeures et touristiques telles que Prague, Cracovie, Varsovie, Ostrava et Olomouc deviennent ainsi directement interconnectées et accessibles sur une seule et même interface.

Pour Björn Bender, CEO de Rail Europe, cette alliance est une réponse directe aux complexités historiques du rail européen. « Le transport ferroviaire européen reste encore trop fragmenté et trop complexe à utiliser au-delà des frontières. Notre mission chez Rail Europe est de le rendre plus simple », affirme-t-il. Le dirigeant souligne également l'opportunité cruciale que représente ce calendrier, alors que la demande pour les déplacements estivaux est en pleine accélération.

Une intégration immédiate pour tout mes canaux de distributions

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Sur le plan opérationnel, cette nouvelle offre est déjà pleinement fonctionnelle et s'adresse à l'ensemble de l'écosystème du voyage. Les clients particuliers (B2C) peuvent effectuer leurs réservations directement via le site internet de Rail Europe ou son application mobile de dernière génération.

Du côté des professionnels (B2B), les agences et tour-opérateurs bénéficient d'un accès immédiat à ces inventaires via la plateforme dédiée agent.raileurope.com.

A lire : Le TGV M accueillera ses premiers voyageurs début septembre 2026

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Tags : rail europe
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