Rail Europe poursuit son offensive à l’Est avec l’intégration de Leo Express

Sur le plan opérationnel, cette nouvelle offre est déjà pleinement fonctionnelle et s'adresse à l'ensemble de l'écosystème du voyage. Les clients particuliers (B2C) peuvent effectuer leurs réservations directement via le site internet de Rail Europe ou son application mobile de dernière génération.Du côté des professionnels (B2B), les agences et tour-opérateurs bénéficient d'un accès immédiat à ces inventaires via la plateforme dédiée agent.raileurope.com.