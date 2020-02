David Nedzela nommé directeur marketing d'e.Voyageurs SNCF

David Nedzela a rejoint e.Voyageurs SNCF en tant que directeur marketing (CMO).



A ce titre, il est membre du comité de direction, rattaché à Alexandre Viros, directeur général d’e.Voyageurs SNCF. Il a pour mission de développer "la vision clients commune au groupe et à l’ensemble de ses marques en France et l’international " : OUI.sncf, l’Assistant SNCF et Rail Europe.



Diplômé d’un Master E-business à l’ESCP, David Nedzela a commencé sa carrière au sein de la direction marketing chez Kelkoo en tant que SEA Manager. En 2003, il participe au lancement de l’agence Nextedia comme Digital Marketing Strategist où il accompagne de grands comptes tels que Accor, Cdiscount et Marmara dans leur stratégie de marketing digital.