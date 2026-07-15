MGallery Collection s'installe à Rhodes !

L'île des Chevaliers s'apprête à accueillir une nouvelle référence de l'hôtellerie de luxe.



En juillet 2026, MGallery Collection et la société Colossos SA ont officialisé la signature d'un accord pour l'implantation du tout premier hôtel de la marque à Rhodes.



Actuellement en cours de construction dans la région de Kallithea, ce projet exclusif et réservé aux adultes se déploiera face aux panoramas de la mer Égée, mêlant architecture inspirante, bien-être holistique et gastronomie raffinée.



Inspiré par le riche patrimoine architectural de la cité médiévale locale, le complexe s'articule autour d'un bâtiment principal de dix étages à la silhouette spiralée, garantissant une vue dégagée sur la mer depuis chaque hébergement.



Conçu pour offrir calme et intimité, le resort proposera également des suites ainsi que des bungalows avec piscines privées, le tout intégré dans un paysage méditerranéen composé d'oliviers centenaires, de lavande et de plantes indigènes.



Cette vision est directement portée par Aris Soulounias, Directeur Général de Colossos SA : « MGallery Rhodes représente un investissement stratégique majeur pour Colossos SA et incarne notre vision de l'avenir de l'hôtellerie à Rhodes : une hôtellerie portée par la qualité, le sens de l'esthétique, des partenariats internationaux et des expériences à forte identité.



Notre collaboration avec Accor, et plus particulièrement avec la marque MGallery Collection, reconnue à l'international, donne une nouvelle dimension à ce projet et réunit toutes les conditions pour faire de ce futur hôtel une adresse de référence, en Grèce comme à l'international. »