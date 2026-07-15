MGallery Collection s'installe à Rhodes !

L'île des Chevaliers s'apprête à accueillir une nouvelle référence de l'hôtellerie de luxe.
En juillet 2026, MGallery Collection et la société Colossos SA ont officialisé la signature d'un accord pour l'implantation du tout premier hôtel de la marque à Rhodes.
Actuellement en cours de construction dans la région de Kallithea, ce projet exclusif et réservé aux adultes se déploiera face aux panoramas de la mer Égée, mêlant architecture inspirante, bien-être holistique et gastronomie raffinée.
Inspiré par le riche patrimoine architectural de la cité médiévale locale, le complexe s'articule autour d'un bâtiment principal de dix étages à la silhouette spiralée, garantissant une vue dégagée sur la mer depuis chaque hébergement.
Conçu pour offrir calme et intimité, le resort proposera également des suites ainsi que des bungalows avec piscines privées, le tout intégré dans un paysage méditerranéen composé d'oliviers centenaires, de lavande et de plantes indigènes.
Cette vision est directement portée par Aris Soulounias, Directeur Général de Colossos SA : « MGallery Rhodes représente un investissement stratégique majeur pour Colossos SA et incarne notre vision de l'avenir de l'hôtellerie à Rhodes : une hôtellerie portée par la qualité, le sens de l'esthétique, des partenariats internationaux et des expériences à forte identité.
Notre collaboration avec Accor, et plus particulièrement avec la marque MGallery Collection, reconnue à l'international, donne une nouvelle dimension à ce projet et réunit toutes les conditions pour faire de ce futur hôtel une adresse de référence, en Grèce comme à l'international. »
En juillet 2026, MGallery Collection et la société Colossos SA ont officialisé la signature d'un accord pour l'implantation du tout premier hôtel de la marque à Rhodes.
Actuellement en cours de construction dans la région de Kallithea, ce projet exclusif et réservé aux adultes se déploiera face aux panoramas de la mer Égée, mêlant architecture inspirante, bien-être holistique et gastronomie raffinée.
Inspiré par le riche patrimoine architectural de la cité médiévale locale, le complexe s'articule autour d'un bâtiment principal de dix étages à la silhouette spiralée, garantissant une vue dégagée sur la mer depuis chaque hébergement.
Conçu pour offrir calme et intimité, le resort proposera également des suites ainsi que des bungalows avec piscines privées, le tout intégré dans un paysage méditerranéen composé d'oliviers centenaires, de lavande et de plantes indigènes.
Cette vision est directement portée par Aris Soulounias, Directeur Général de Colossos SA : « MGallery Rhodes représente un investissement stratégique majeur pour Colossos SA et incarne notre vision de l'avenir de l'hôtellerie à Rhodes : une hôtellerie portée par la qualité, le sens de l'esthétique, des partenariats internationaux et des expériences à forte identité.
Notre collaboration avec Accor, et plus particulièrement avec la marque MGallery Collection, reconnue à l'international, donne une nouvelle dimension à ce projet et réunit toutes les conditions pour faire de ce futur hôtel une adresse de référence, en Grèce comme à l'international. »
Une offre gastronomique pléthorique et un sanctuaire de bien-être haut de gamme
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L'expérience culinaire se positionne au centre du projet avec une offre de cinq restaurants gastronomiques et quatre restaurants aux influences méditerranéennes et internationales, tous orientés vers le littoral. Plusieurs espaces de convivialité viendront compléter l'ensemble, notamment un bar à cocktails signature imaginé comme le cœur battant du resort.
Maud Bailly, CEO des marques de luxe d'Accor, souligne que cette adresse s'inscrit dans la philosophie de la collection en puisant sa singularité et son identité directement dans l'authenticité de son territoire d'accueil : « MGallery est une collection d'hôtels dont chaque adresse puise son identité dans son territoire. Le projet que nous développons à Rhodes en est une belle illustration. Son architecture inspirante, son emplacement privilégié face à la mer, son approche du bien-être et les liens authentiques qu'il tisse avec sa destination reflètent les attentes des voyageurs d'aujourd'hui. »
Le volet détente s'appuiera sur un spa d'envergure de 110m2 abritant une piscine intérieure et un bassin d'hydromassage, où seront prodigués des rituels de soin exclusifs conçus en partenariat avec les prestigieuses maisons suisses Valmont et Swiss Perfection.
Les installations extérieures comprendront cinquante piscines privées réparties sur le domaine, une zone de fitness en plein air, des parcours sportifs ainsi que des terrains de tennis et de padel.
Le projet intègre également des technologies liées aux énergies renouvelables.
Maud Bailly, CEO des marques de luxe d'Accor, souligne que cette adresse s'inscrit dans la philosophie de la collection en puisant sa singularité et son identité directement dans l'authenticité de son territoire d'accueil : « MGallery est une collection d'hôtels dont chaque adresse puise son identité dans son territoire. Le projet que nous développons à Rhodes en est une belle illustration. Son architecture inspirante, son emplacement privilégié face à la mer, son approche du bien-être et les liens authentiques qu'il tisse avec sa destination reflètent les attentes des voyageurs d'aujourd'hui. »
Le volet détente s'appuiera sur un spa d'envergure de 110m2 abritant une piscine intérieure et un bassin d'hydromassage, où seront prodigués des rituels de soin exclusifs conçus en partenariat avec les prestigieuses maisons suisses Valmont et Swiss Perfection.
Les installations extérieures comprendront cinquante piscines privées réparties sur le domaine, une zone de fitness en plein air, des parcours sportifs ainsi que des terrains de tennis et de padel.
Le projet intègre également des technologies liées aux énergies renouvelables.