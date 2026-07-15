La Chine, d’abord. Sa loi anti-espionnage, révisée en 2023, a élargi la définition de l’espionnage à l’ensemble des « documents, données et matériels » touchant à la sécurité nationale, une formule assez vague pour englober à peu près n’importe quelle activité d’affaires.



Elle autorise l’inspection des bagages et des appareils électroniques, et les autorités disposent d’outils pour extraire le contenu d’un téléphone saisi à un point de contrôle.



Le département d’État américain prévient désormais ses ressortissants de s’attendre, sur place, à une vie privée numérique quasi nulle. Ce n’est pas une vue de l’esprit : certains inspecteurs pharmaceutiques européens ont déjà réduit ou suspendu leurs visites d’usines en Chine, de peur que leurs propres données soient collectées au nom de cette loi.



Quand des professionnels commencent à renoncer à voyager, le risque a cessé d’être théorique.



Hong Kong, surtout, a fait sauter le dernier réflexe sur lequel beaucoup comptaient encore : refuser. Depuis le 23 mars 2026, la police peut exiger de quiconque elle soupçonne de menacer la sécurité nationale qu’il livre son mot de passe ou sa clé de déchiffrement, sans mandat, y compris d’un simple passager en transit qui ne quitte même pas la zone internationale.



Et le refus n’est plus neutre : il est devenu un délit en soi, passible d’un an de prison, là où le silence numérique vaut désormais aveu.



Le consulat américain a prévenu ses ressortissants dès le surlendemain. Plusieurs entreprises ont déjà tranché, en retirant Hong Kong des itinéraires de leurs collaborateurs porteurs de données sensibles ou en leur imposant des téléphones vierges.



Quand un hub aérien parmi les plus connectés du monde sort des plans de vol, ce n’est pas une posture, c’est un calcul de risque.



Et qu’on ne se rassure pas en se disant que tout cela ne vise que les régimes autoritaires.



Au Royaume-Uni, un agent peut, au nom de la législation antiterroriste, vous retenir plusieurs heures et exiger l’accès à votre appareil sans le moindre soupçon.



Au Canada, vous êtes tenu de livrer vos mots de passe à la demande.



En Nouvelle-Zélande, un refus se solde par une amende.



Aux États-Unis, la douane inspecte les terminaux à l’entrée, manuellement sans justification, plus en profondeur dès qu’un soupçon apparaît.



Le téléphone est devenu un bagage comme un autre, qu’on peut ouvrir et recopier, et ce n’est pas réservé aux pays qu’on montre du doigt. L’alibi de l’exotisme n’existe plus.