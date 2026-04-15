On commence par une question simple, une question qu'on peut poser dès demain matin en réunion : qui parle à nos clients en notre nom, et depuis quels systèmes ?



Pas la liste théorique du contrat initial. La liste réelle, celle qui inclut le prestataire du prestataire, le module ajouté en urgence l'été dernier, l'outil « provisoire » qui tourne encore trois ans plus tard.



Si personne dans l'organisation n'est capable de répondre à cette question en moins de 48 heures, c'est que le risque existe déjà et que personne ne le voit.



Ensuite, on change la nature de la relation avec ses partenaires techniques. Pas en ajoutant une clause de plus dans un contrat que personne ne relit. En instaurant un droit de regard réel : quand un prestataire envoie des e-mails à vos clients, vous devez savoir qui, dans son équipe, accède à quoi, depuis où, et selon quelles règles.



Ce n'est pas de la méfiance. C'est la contrepartie normale du privilège que vous lui accordez : celui de porter votre nom.



On prépare le scénario que personne n'a envie de répéter : celui de l'appel du vendredi soir où l'on vous annonce qu'un partenaire a été compromis.



Qui prend la parole ? Quel message part aux clients, dans quel délai, par quel canal ?



Vacancéole avait cette réponse prête. C'est ce qui leur a permis de transformer une crise en démonstration de sérieux. Ceux qui n'ont pas cette réponse découvriront, le jour venu, qu'on n'improvise pas la confiance.



Le tourisme a toujours su gérer l'imprévu : la météo, les annulations, les crises sanitaires. La cybersécurité n'est pas un sujet technique qu'on délègue à l'informatique. C'est un risque de réputation.



Et la réputation, dans ce métier, c'est tout ce qu'on vend.