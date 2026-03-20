Memphis : un nouveau musée d’art sur les rives du Mississippi

À l’ouverture, le musée présenteraconstruites autour d’un thème commun, en s’appuyant sur une collection couvrant près ded’histoire de l’art et plus deLes fonds incluent notammentissues de la Samuel H. Kress Foundation,ainsi queLe projet intègre également de nouvelles acquisitions, dontdans le cadre de la Blackmon Perry Initiative, ainsi que, représentant plus deLes nouveaux espaces doivent permettre l’organisation de plus de