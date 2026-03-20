Memphis : un nouveau musée d’art sur les rives du Mississippi

La ville de Memphis inaugurera le Memphis Art Museum en décembre 2026, dans un nouveau bâtiment situé en bordure du Mississippi.
Conçu par Herzog & de Meuron en collaboration avec archimania, le bâtiment regroupe ses galeries sur un seul niveau afin de proposer un parcours continu.
La façade vitrée permet de rendre les œuvres visibles depuis l’extérieur.
Le site s’organise autour d’une cour centrale, reliant les différents espaces : galeries, auditorium, salles pédagogiques, théâtre, boutique, café et espaces événementiels. Un amphithéâtre extérieur et une place partagée avec la bibliothèque Cossitt complètent l’ensemble.
Le bâtiment se distingue également par l’utilisation de bois, brique et verre, et par la présence d’un jardin de sculptures en toiture d’environ 4 645 m².
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Conçu par Herzog & de Meuron en collaboration avec archimania, le bâtiment regroupe ses galeries sur un seul niveau afin de proposer un parcours continu.
La façade vitrée permet de rendre les œuvres visibles depuis l’extérieur.
Le site s’organise autour d’une cour centrale, reliant les différents espaces : galeries, auditorium, salles pédagogiques, théâtre, boutique, café et espaces événementiels. Un amphithéâtre extérieur et une place partagée avec la bibliothèque Cossitt complètent l’ensemble.
Le bâtiment se distingue également par l’utilisation de bois, brique et verre, et par la présence d’un jardin de sculptures en toiture d’environ 4 645 m².
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Une programmation et des collections élargies dès l’ouverture
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À l’ouverture, le musée présentera 18 expositions construites autour d’un thème commun, en s’appuyant sur une collection couvrant près de 5 000 ans d’histoire de l’art et plus de 9 000 œuvres.
Les fonds incluent notamment des œuvres européennes issues de la Samuel H. Kress Foundation, des collections d’art américain des XIXᵉ et XXᵉ siècles ainsi que des ensembles photographiques.
Le projet intègre également de nouvelles acquisitions, dont 80 œuvres d’artistes contemporains dans le cadre de la Blackmon Perry Initiative, ainsi que les archives du Hooks Brothers Studio, représentant plus de 75 000 photographies.
Les nouveaux espaces doivent permettre l’organisation de plus de 400 initiatives culturelles, artistiques et événementielles.
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